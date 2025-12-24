La familia de Christian Petersen rompió el silencio tras conocerse el examen toxicológico

El círculo cercano del reconocido chef brindó precisiones sobre el estado de su salud, luego que sufriera una descompensación durante una excursión en el volcán Lanín de San Martín de Los Andes.

La familia del chef Christian Petersen rompió el silencio luego de que salieran a la luz los resultados del examen toxicológico donde revela que chef habría consumido drogas previo a realizar una excursión en el volcán Lanín y sufriera una falla cardíaca. "Estamos contentos con esa noticia", señaló el círculo cercano del cocinero.

Suspendieron la boda de la hermana de Messi tras un grave episodio: qué pasó

Los dichos fueron dados a conocer por la periodista Carla Chiarandini, en un programa de América TV donde relató. “Pudimos hablar con alguien cercano al entorno familiar”, explicó desde Bariloche la cronista en un primer momento, para luego revelar: “Nos dijeron que está mejor, sin respirador, ya se sentó en la cama y estamos contentos con esa noticia”.

Por su parte, la Asociación de Guías de Montaña publicó un comunicado respecto a las últimas versiones acerca de la salud del chef y los resultados del examen toxicológico donde, según informaron, habría consumido cocaína y otras drogas previo a la actividad de montaña.

En el texto, la entidad aseguró que “Christian descendió en buenas condiciones generales, sin presentar ningún problema físico, arritmia ni cuadro compatible con ACV, tal como erróneamente se ha informado”.

Además, detallaron que durante la actividad hubo un episodio de tensión: “ Christian tuvo una actitud prepotente hacia uno de los integrantes del equipo, motivo por el cual se solicitó la intervención de Gendarmería”.

Se conoció el motivo por el que se mantuvo en secreto la internación de Christian Petersen

El reconocido chef Christian Petersen sufrió una grave descompensación durante una excursión al volcán Lanín y se encuentra internado en terapia intensiva en el Hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes. En las últimas horas, se conoció por qué se mantuvo en secreto su estado de salud desde el viernes pasado, cuando ingresó al hospital.

El periodista Sebastián Ciuffolotti, del programa Tarde o Temprano, habló con su par María Belén Ludueña y contó detalles sobre los momentos previos a la descompensación del chef. Allí Ciuffolotti aclaró que el chef no había empezado el ascenso al volcán Lanín, sino que colapsó en la base.

También explicó que se enteraron de la noticia "porque un trabajador del hospital nos dio la información en un primer momento y nosotros a partir de allí hicimos las averiguaciones correspondientes".

"Esto nos tomó casi 12 horas a nosotros para poder confirmarlo", añadió el periodista, sin embargo, no pudo hablar con testigos o gente que haya vivenciado lo ocurrido al chef.