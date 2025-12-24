Este es el delantero del fútbol argentino que le gusta a Martín Palermo El Titán se quedó sin club tras su salida de Fortaleza y, mientras define su futuro como entrenador, sigue de cerca lo que pasa en la Liga Profesional. Eligió a su 9 preferido, ¿con guiño para Boca? Por + Seguir en







Martín Palermo aún no definió su futuro como entrenador, pero le gustaría seguir en Brasil.

Como futbolista, Martín Palermo fue un 9 temible que brilló en Estudiantes de La Plata y en Boca.

Actualmente, como entrenador, está sin club tras su salida de Fortaleza.

El club de la Ribera necesita reforzar su ataque y el DT se animó a elegir a su delantero favorito.

El señalado fue Alexis Cuello, jugador de San Lorenzo de Almagro. Durante la final del Trofeo de Campeones entre Platense y Estudiantes de La Plata, una de las presencias que llamó la atención en los palcos fue la de Martín Palermo. El goleador surgido del Pincha, hoy entrenador, sigue de cerca lo que pasa en el fútbol argentino y hasta señaló al delantero que más le gusta.

Actualmente, el Titán se encuentra sin club después de haber dejado Fortaleza el 11 de diciembre, ya con el descenso consumado. Si bien indicó que le gustaría "seguir en Brasil", adelantó en una entrevista con ESPN que su deseo "es dirigir en algún momento a Estudiantes o Boca".

En ese sentido, el histórico goleador del Xeneize sabe que el club está buscando jugadores para reforzar el ataque, y se animó a opinar desde su posición de ídolo y referente. Para sorpresa de todos, Palermo no apuntó a Europa ni a Paulo Dybala, sino a un delantero que está en la Liga Profesional.

Quién es el delantero del fútbol argentino que le gusta a Martín Palermo Martín Palermo aseguró que el delantero que más le gusta del fútbol argentino es Alexis Cuello, actual jugador de San Lorenzo. "El chico de San Lorenzo me gusta; Alexis Cuello es el 9 que llevaría para mi equipo", afirmó a ESPN, haciéndole un guiño a Boca al señalar un posible refuerzo.

San Lorenzo Riestra Alexis Cuello El Titán indicó que el estilo de juego de Cuello es diferente al que él impuso cuando jugaba en Boca, pero admitió que los tiempos cambian y el fútbol también, por lo que no dudaría en sumarlo a un plantel bajo su dirección. "Hoy los 9 tienen otras características, no es el 9 de área como yo", sostuvo.

Por último, también dio su parecer sobre la posibilidad de que Miguel Borja, el delantero colombiano que acaba de irse libre de Núñez, desembarque en el club de la Ribera. "No es un jugador identificado con River para que no pueda jugar en Boca. No lo creo. Si es el Borja de (Martín) Demichelis, te rinde y te hace goles", afirmó.