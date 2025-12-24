24 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Este es el delantero del fútbol argentino que le gusta a Martín Palermo

El Titán se quedó sin club tras su salida de Fortaleza y, mientras define su futuro como entrenador, sigue de cerca lo que pasa en la Liga Profesional. Eligió a su 9 preferido, ¿con guiño para Boca?

Por
Martín Palermo aún no definió su futuro como entrenador

Martín Palermo aún no definió su futuro como entrenador, pero le gustaría seguir en Brasil.

  • Como futbolista, Martín Palermo fue un 9 temible que brilló en Estudiantes de La Plata y en Boca.
  • Actualmente, como entrenador, está sin club tras su salida de Fortaleza.
  • El club de la Ribera necesita reforzar su ataque y el DT se animó a elegir a su delantero favorito.
  • El señalado fue Alexis Cuello, jugador de San Lorenzo de Almagro.

Durante la final del Trofeo de Campeones entre Platense y Estudiantes de La Plata, una de las presencias que llamó la atención en los palcos fue la de Martín Palermo. El goleador surgido del Pincha, hoy entrenador, sigue de cerca lo que pasa en el fútbol argentino y hasta señaló al delantero que más le gusta.

Olivia y Benjamín, hijos de Enzo Fernández y Valentina Cervantes.
Te puede interesar:

Enzo Fernández y Valentina Cervantes llenaron de espíritu navideño a sus hijos en Londres

Actualmente, el Titán se encuentra sin club después de haber dejado Fortaleza el 11 de diciembre, ya con el descenso consumado. Si bien indicó que le gustaría "seguir en Brasil", adelantó en una entrevista con ESPN que su deseo "es dirigir en algún momento a Estudiantes o Boca".

En ese sentido, el histórico goleador del Xeneize sabe que el club está buscando jugadores para reforzar el ataque, y se animó a opinar desde su posición de ídolo y referente. Para sorpresa de todos, Palermo no apuntó a Europa ni a Paulo Dybala, sino a un delantero que está en la Liga Profesional.

Quién es el delantero del fútbol argentino que le gusta a Martín Palermo

Martín Palermo aseguró que el delantero que más le gusta del fútbol argentino es Alexis Cuello, actual jugador de San Lorenzo. "El chico de San Lorenzo me gusta; Alexis Cuello es el 9 que llevaría para mi equipo", afirmó a ESPN, haciéndole un guiño a Boca al señalar un posible refuerzo.

San Lorenzo Riestra Alexis Cuello

El Titán indicó que el estilo de juego de Cuello es diferente al que él impuso cuando jugaba en Boca, pero admitió que los tiempos cambian y el fútbol también, por lo que no dudaría en sumarlo a un plantel bajo su dirección. "Hoy los 9 tienen otras características, no es el 9 de área como yo", sostuvo.

Por último, también dio su parecer sobre la posibilidad de que Miguel Borja, el delantero colombiano que acaba de irse libre de Núñez, desembarque en el club de la Ribera. "No es un jugador identificado con River para que no pueda jugar en Boca. No lo creo. Si es el Borja de (Martín) Demichelis, te rinde y te hace goles", afirmó.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El centro de ski Savin Kuk, en Montenegro, es uno de los más importantes del mundo.

Murió un reconocido futbolista al caer de un teleférico a 70 metros de altura

El delantero de 22 años jugará en Barracas este 2026.

Nació en Puerto Rico y jugó contra la Selección argentina: el exótico refuerzo de Barracas Central

Facundo Mura jugó en Racing 148 partidos y convirtó 12 goles.

Un jugador de Racing le dijo que no a River para jugar con Messi en Inter Miami

Investigan las causas del fallecimiento de la periodista.

Conmoción: falleció una reconocida periodista deportiva de 27 años tras caer de un séptimo piso

Maravilla Martínez se rió cuando un amigo lo pidió para jugar en Boca

A Maravilla Martínez le pidieron que vaya a jugar a Boca y su respuesta se volvió viral: "122..."

Marcelo Moretti fue apartado como presidente de San Lorenzo.

Asamblea clave en San Lorenzo: las elecciones serán el 30 de mayo y Sergio Costantino fue elegido presidente transitorio

Rating Cero

Maeng Se-na es una talentosa abogada, llena de determinación y con una habilidad incomparable. 
play

Cuál es la trama de Mi ídolo, el nuevo dorama de Netflix que ya está entre lo más visto

El rodaje de la tercera temporada de “El niñero”, que cuenta nuevamente con la producción de La Granja TV Narrative, comenzó el 25 de abril de 2025 en una hacienda ubicada en el municipio de Ahualulco de Mercado.
play

Lo nuevo en Netflix: El niñero llega con su tercera temporada y ya es de lo más visto en la plataforma

Los rumores de embarazo y las fotos virales rodearon a la pareja de famosos.

¿Zendaya y Tom Holland serán padres? El detalle en unas fotos que ilusiona a los fanáticos

La conductora rompió el silencio sobre la separación de una pareja que involucra a un familiar.
play

Bombazo: Moria Casán anunció una separación antes de Nochebuena

Las conductoras de Telefe se disputaron a la mediática para incorporarla a sus programas.

Georgina Barbarossa, furiosa con Telefe porque Vero Lozano le "robó" a una panelista

Actuó en Friends y Seinfeld: a los 60 años, murió el recordado Pat Finn

Actuó en "Friends" y "Seinfeld": a los 60 años, murió el recordado Pat Finn

últimas noticias

play
Maeng Se-na es una talentosa abogada, llena de determinación y con una habilidad incomparable. 

Cuál es la trama de Mi ídolo, el nuevo dorama de Netflix que ya está entre lo más visto

Hace 10 minutos
play
El rodaje de la tercera temporada de “El niñero”, que cuenta nuevamente con la producción de La Granja TV Narrative, comenzó el 25 de abril de 2025 en una hacienda ubicada en el municipio de Ahualulco de Mercado.

Lo nuevo en Netflix: El niñero llega con su tercera temporada y ya es de lo más visto en la plataforma

Hace 12 minutos
Los sitios imperdibles en la lista de lugares de Turismo en Capital Federal

Tuvo una construcción accidentada, tiene a un prócer argentino y es parada obligatoria cuando vas a Buenos Aires: qué edificio es

Hace 14 minutos
Nuevo incremento para la Verificación Técnica Vehicular.

La VTV aumenta un 20%: qué monto alcanza en enero 2026

Hace 15 minutos
Esta localidad cordobesa está junto a uno de los lagos más importantes de la provincia.

Turismo en Córdoba: la comuna que está pegada a un impactante lago

Hace 17 minutos