Victoria Villarruel alerta sobre el desfinanciamiento del Senado y apunta a la Casa Rosada: "Estamos entrando en rojo"

La vicepresidenta denunció una asimetría presupuestaria respecto de la Cámara de Diputados. "A partir de diciembre estamos entrando en rojo, y eso que nos hemos administrado austeramente", se quejó.

La vicepresidenta Victoria Villarruel alertó este martes sobre la crítica situación financiera que enfrentará el Senado debido a la falta de fondos proyectados para el próximo año . “A partir de diciembre estamos entrando en rojo, y eso que nos hemos administrado austeramente” , sentenció la funcionaria, subrayando que el déficit operativo comenzará a sentirse de manera inmediata.

La titular del Senado denunció una asimetría presupuestaria respecto a la Cámara de Diputados , señalando que los rubros de "Bienes de Uso" y "Bienes de Consumo" carecen de asignaciones para la Cámara alta. “No pasó nunca que haya un cero en uno de los incisos. Máxime, cuando Diputados sí lo tiene reconocido” , cuestionó, marcando la diferencia con la gestión de Martín Menem .

Villarruel confirmó que la Casa Rosada estaba al tanto de estas omisiones, señalando como interlocutores a la ministra Patricia Bullrich y al bloque de La Libertad Avanza. “Nosotros se lo avisamos” , reconoció la vicepresidenta sobre las gestiones previas, y ante la falta de respuestas del Ejecutivo, lanzó: “No lo sé. Supongo que se les debe haber pasado” .

Fuentes parlamentarias confirmaron que, a pesar de las advertencias recibidas en Balcarce 50, no se modificaron las partidas en disputa. Según trascendió desde los pasillos del Congreso, mientras que en Diputados se garantizó la totalidad de los recursos, en el Senado “los senadores que se habían comprometido a hacer las gestiones no cumplieron” .

"Estamos en la época de Navidad. Es el momento más dulce de la religión católica, cuando nace el niño Dios, y la verdad es que siempre había querido tener un oratorio. La Casa Rosada lo tiene, de hecho, y me gustaba que hubiera acá un lugar en el que pudiéramos rezar y en el que pudiéramos tener un contacto con la espiritualidad que me parece muy importante. Más, en un lugar donde se están dirimiendo decisiones tan difíciles a veces", sostuvo Villarruel.

Ante las críticas por la instalación de un espacio católico, la vicepresidenta defendió la libertad de culto y el marco constitucional argentino. “El niño de Dios nos une a todos y acá no se discrimina nadie, pero no podemos negar que en nuestra Constitución está receptada la religión católica”, afirmó, destacando la convivencia con otros credos en la actividad diaria del Senado. "Había constituyentes en la Independencia de 1816, en la declaración, que eran frailes, que eran curas", agregó.

El Senado se encamina a su última sesión del año este viernes, dentro del periodo de sesiones extraordinarias que finaliza el 30 de diciembre. El temario pendiente incluye el destino del Presupuesto 2026 y la denominada ley de inocencia fiscal, en un clima de incertidumbre sobre la proyección financiera del cuerpo legislativo para el primer trimestre de 2026.