23 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Victoria Villarruel alerta sobre el desfinanciamiento del Senado y apunta a la Casa Rosada: "Estamos entrando en rojo"

La vicepresidenta denunció una asimetría presupuestaria respecto de la Cámara de Diputados. "A partir de diciembre estamos entrando en rojo, y eso que nos hemos administrado austeramente", se quejó.

Por
Victoria Villarruel habló con la prensa luego de inaugurar un oratorio.

Victoria Villarruel habló con la prensa luego de inaugurar un oratorio.

La vicepresidenta Victoria Villarruel alertó este martes sobre la crítica situación financiera que enfrentará el Senado debido a la falta de fondos proyectados para el próximo año. “A partir de diciembre estamos entrando en rojo, y eso que nos hemos administrado austeramente”, sentenció la funcionaria, subrayando que el déficit operativo comenzará a sentirse de manera inmediata.

Javier Milei y Victoria Villarruel mantienen una tensa relación.
Te puede interesar:

Milei conserva una alta imagen positiva a dos años de su asunción y Villarruel tiene un fuerte rechazo

La titular del Senado denunció una asimetría presupuestaria respecto a la Cámara de Diputados, señalando que los rubros de "Bienes de Uso" y "Bienes de Consumo" carecen de asignaciones para la Cámara alta. “No pasó nunca que haya un cero en uno de los incisos. Máxime, cuando Diputados sí lo tiene reconocido”, cuestionó, marcando la diferencia con la gestión de Martín Menem.

Villarruel confirmó que la Casa Rosada estaba al tanto de estas omisiones, señalando como interlocutores a la ministra Patricia Bullrich y al bloque de La Libertad Avanza. “Nosotros se lo avisamos”, reconoció la vicepresidenta sobre las gestiones previas, y ante la falta de respuestas del Ejecutivo, lanzó: “No lo sé. Supongo que se les debe haber pasado”.

Fuentes parlamentarias confirmaron que, a pesar de las advertencias recibidas en Balcarce 50, no se modificaron las partidas en disputa. Según trascendió desde los pasillos del Congreso, mientras que en Diputados se garantizó la totalidad de los recursos, en el Senado “los senadores que se habían comprometido a hacer las gestiones no cumplieron”.

Villarruel inauguró el oratorio “Mamá Antula”

La titular del Senado inauguró el oratorio "Santa María Antonia de San José ‘Mamá Antula’” en el despacho que perteneció al expulsado senador entrerriano Edgardo Kueider.

"Estamos en la época de Navidad. Es el momento más dulce de la religión católica, cuando nace el niño Dios, y la verdad es que siempre había querido tener un oratorio. La Casa Rosada lo tiene, de hecho, y me gustaba que hubiera acá un lugar en el que pudiéramos rezar y en el que pudiéramos tener un contacto con la espiritualidad que me parece muy importante. Más, en un lugar donde se están dirimiendo decisiones tan difíciles a veces", sostuvo Villarruel.

Ante las críticas por la instalación de un espacio católico, la vicepresidenta defendió la libertad de culto y el marco constitucional argentino. “El niño de Dios nos une a todos y acá no se discrimina nadie, pero no podemos negar que en nuestra Constitución está receptada la religión católica”, afirmó, destacando la convivencia con otros credos en la actividad diaria del Senado. "Había constituyentes en la Independencia de 1816, en la declaración, que eran frailes, que eran curas", agregó.

El Senado se encamina a su última sesión del año este viernes, dentro del periodo de sesiones extraordinarias que finaliza el 30 de diciembre. El temario pendiente incluye el destino del Presupuesto 2026 y la denominada ley de inocencia fiscal, en un clima de incertidumbre sobre la proyección financiera del cuerpo legislativo para el primer trimestre de 2026.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Villarruel, presidenta del Senado.

Reforma laboral: el Senado buscará tratarla el viernes 26 junto al Presupuesto

La provincia de Buenos Aires promulgó la ley que habilita endeudamiento y crea un fondo para municipios

La provincia de Buenos Aires promulgó la ley que habilita endeudamiento y crea un fondo para municipios

Walter Block, autor de Defendiendo lo indefendible.
play

Prostitución, narcotráfico, chantaje y aborto: qué plantea el libro que Milei le regaló a su gabinete

La Conferencia Episcal Argentina le envió una carta a Javier Milei. 

La Iglesia y el Gobierno intercambiaron cartas por Navidad: "Llamado a la reflexión y la paz social"

Nuevo parte médico sobre la salud de Cristina: cuando le dan el alta a la expresidenta

Nuevo parte médico de Cristina: continuará internada y con tratamiento antibiótico

Uno de los reclamos de los docentes. 

Financiamiento universitario: la Justicia Federal ordena al gobierno actualizar los salarios docentes y becas estudiantiles

Rating Cero

Luck Ra y Spreen se unieron en una acción solidaria: entregaron regalos en el Hospital Gutiérrez. 

Luck Ra y Spreen sorprendieron a los niños internados en el Hospital Gutiérrez con regalos de Navidad

Bautista Macia, Martín Ku y Nicolás Grosman en Gran Hermano 2023.

Un ex participante Gran Hermano abrió un particular local de comida al paso en el Barrio Chino

Juana Repetto, hija de Reina Reech y Nicolás Repetto, muestra a diario su vida cotidiana por redes sociales. 

La angustiante confesión de Juana Repetto sobre el vínculo con sus hijos: "De mal en peor"

El conductor de Telefe adelantó modificaciones en la casa más famosa del país.

Santiago del Moro adelantó un cambio clave en la casa de Gran Hermano

Freddie Mercury y Brian May, Queen.
play

Brian May lanzará una canción inédita que había quedado afuera del disco Queen II

Este momento fue lo más comentado en redes el lunes pasado en Vélez.

"Queremos saber...": Ian Lucas fue acorralado por Fede Vigevani con una pregunta sobre Evangelina Anderson

últimas noticias

Victoria Villarruel habló con la prensa luego de inaugurar un oratorio.

Victoria Villarruel alerta sobre el desfinanciamiento del Senado y apunta a la Casa Rosada: "Estamos entrando en rojo"

Hace 11 minutos
Bautista Macia, Martín Ku y Nicolás Grosman en Gran Hermano 2023.

Un ex participante Gran Hermano abrió un particular local de comida al paso en el Barrio Chino

Hace 13 minutos
play

Temporal en el AMBA: diluvió en el Unicenter por las intensas lluvias

Hace 36 minutos
El delantero de 22 años jugará en Barracas este 2026.

Nació en Puerto Rico y jugó contra la Selección argentina: el exótico refuerzo de Barracas Central

Hace 53 minutos
play

Se adelantó la lluvia: fuerte tormenta de verano dejó calles inundadas y cortes de luz en varias zonas del AMBA

Hace 56 minutos