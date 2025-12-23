23 de diciembre de 2025 Inicio
La deuda externa escaló al 46,7% del PBI en el tercer trimestre de 2025

El stock de deuda externa bruta alcanzó los u$s316.935 millones entre julio y septiembre. Según informó el INDEC, es el ratio más alto desde el primer trimestre de la gestión de Javier Milei.

Luis Caputo

Luis Caputo, ministro de Economía, y Javier Milei, presidente de la Nación.

El stock de deuda externa bruta de Argentina alcanzó los u$s316.935 millones al cierre del tercer trimestre de 2025, lo que representa el 46,7% del Producto Bruto Interno (PBI). Según informó el INDEC, este ratio es el más alto desde el primer trimestre de la gestión de Javier Milei, consolidando una tendencia alcista por tercer periodo consecutivo tras un incremento nominal de u$s9.698 millones entre julio y septiembre.

El avance del endeudamiento fue impulsado principalmente por préstamos en los sectores de sociedades no financieras, hogares e instituciones sin fines de lucro, sumado a incrementos en el segmento del Gobierno y la banca comercial. En contraste, el organismo oficial destacó que durante el mismo periodo se registró una baja en los pasivos del Banco Central (BCRA), mientras que el producto total de la economía se estimó en unos u$s679.337 millones.

En cuanto a los acreedores, la deuda con organismos internacionales ascendió a u$s96.521 millones, capturando más del 30% del total. El informe detalla que "casi el 60% correspondió al Fondo Monetario Internacional (FMI)", mientras que el resto se distribuyó mayoritariamente entre el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).

La estructura del stock revela una fuerte concentración institucional, donde el Gobierno y las instituciones sin fines de lucro acaparan cerca del 90% del total. Esta composición responde, en el ámbito público, a títulos de deuda con bonistas privados y créditos multilaterales; en el sector privado, la dinámica está ligada primordialmente a "inversiones directas" y financiamiento corporativo.

Finalmente, el reporte subraya la vulnerabilidad cambiaria del pasivo: el 98,4% del stock de deuda está nominado en moneda extranjera. No obstante, el INDEC precisó que, en términos de sostenibilidad temporal, más del 70% del total de las obligaciones financieras fue categorizado bajo la condición de "largo plazo".

El FMI confirmó que está "colaborando estrechamente" con el Gobierno para "reconstruir las reservas"

La vocera del Fondo Monetario Internacional (FMI), Julie Kozack, confirmó hace una semana que está "colaborando estrechamente" con el Gobierno en "reconstruir las reservas", "fortalecer" el marco monetario y cambiario y fomentar reformas que "impulsen el crecimiento".

Además, Kozack felicitó al Ejecutivo por su "reciente acceso al mercado" de capitales por el bono al 2029 lanzado este mes y por las medidas tomadas para cumplir con los objetivos mencionados.

La economista publicó el tuit después de que el Banco Central anunciara el inicio de una nueva etapa de su programa monetario con nuevas bandas para la flotación del dólar y un enfoque en acumular reservas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/IMFSpokesperson/status/2000662875732611153&partner=&hide_thread=false

El ministro de Economía, Luis Caputo, le agradeció a la vocera y al equipo del FMI desde su cuenta personal en X (ex Twitter), sin extenderse mucho más sobre los temas mencionados por Kozack.

A comienzos del mes, Caputo había explicado en la misma red social que el regreso al mercado de capitales tiene como objetivo "dar un primer paso en la nueva estrategia de refinanciar los vencimientos de capital en moneda extranjera con el sector privado sin afectar las reservas netas del BCRA".

