Esta romántica serie sorprendió a todos en Netflix con su quinta temporada en un destino paradisíaco pero muy famoso: cuál es

La propuesta protagonizada por Lily Collins muestra el choque cultural entre Estados Unidos y Francia a través de una joven ejecutiva de marketing que intenta triunfar en París, mientras navega romances, amistades y desafíos profesionales.

La serie mantiene cifras de audiencia destacadas y continúa siendo una de las comedias románticas más populares de Netflix a nivel global.

Esta romántica serie sorprendió a todos en Netflix con su quinta temporada en un destino paradisíaco pero muy famoso: la exitosa producción volvió a convertirse furor en el streaming con el estreno de su quinta temporada, que llegó a la plataforma el 18 de diciembre de 2025, ¿cuál es?

Te puede interesar: 
La nueva entrega no solo profundiza en la evolución personal y profesional de su protagonista, sino que también sorprende con nuevas locaciones icónicas, romances intensos y un final que dejó a los fans esperando más.

Protagonizada por Lily Collins, la serie reafirma su lugar como una de las comedias románticas más vistas del streaming. Aunque la propuesta conserva su nombre original, la historia amplía su universo. Emily asume un rol clave en la nueva oficina de su agencia en Roma, sin dejar por completo la ciudad que marcó su transformación. Las postales italianas —con recorridos por Roma y Venecia— aportan frescura visual y nuevos conflictos, al tiempo que refuerzan el contraste entre ambición laboral y vida sentimental.

Emily en Paris 4

Sinopsis de Emily en París, la serie que es furor en Netflix

En esta quinta temporada, Emily Cooper atraviesa una etapa de cambios profundos. Tras años dividida entre París y una vida internacional, la protagonista se enfrenta a decisiones que redefinen su carrera, sus vínculos y su identidad personal.

La trama combina comedia, drama romántico y moda, manteniendo el tono ligero que caracteriza a la serie, pero sumando una mirada más madura sobre el crecimiento personal y profesional. El eje emocional de la temporada vuelve a estar en las relaciones de Emily. Tras un vínculo intenso con Marcello, la protagonista decide priorizar su crecimiento personal, una decisión que fue destacada por la propia Lily Collins como un momento de madurez del personaje.

Tráiler de Emily en París

Embed - Emily en París | Tráiler oficial de la temporada 5 | Netflix

Reparto de Emily en París

  • Lily Collins como Emily Cooper
  • Lucas Bravo como Gabriel
  • Ashley Park como Mindy
  • Lucien Laviscount
  • Philippine Leroy-Beaulieu
