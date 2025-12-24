Las fotos de Magui Corceiro, la novia de Lando Norris, de vacaciones en Brasil La pareja del campeón de Fórmula 1 compartió en sus redes sociales varias postales sobre su estadía en las paradisíacas playas del país vecino. + Seguir en







Magui Corceiro deslumbró en sus vacaciones en Brasil. Instagram magui_corceiro

Mientras que en Buenos Aires se exhibió el McLaren de Lando Norris, campeón de la Fórmula 1, su novia Magui Corceiro se encuentra disfrutando de Brasil. En redes sociales compartió varias postales sobre su estadía en uno de los destinos más paradisíacos del mundo.

El británico Norris confirmó su romance con Corceiro en septiembre de este año, tras ganar la temporada 2025 en la Fórmula 1, su beso en el festejo se volvió viral en redes sociales, lo que generó cierta curiosidad por descubrir quién es la mujer que lo acompañaba.

Magui Corceiro 24-12-25 Instagram magui_corceiro Corceiro, quien acumula más de 2.300.000 millones de seguidores en Instagram, es portuguesa, tiene 23 años y es actriz y modelo. Integró el reparto de las series Punto Nemo y Citas Barcelona, lo que la llevó a alcanzar un gran reconocimiento internacional.

En su cuenta de Instagram suele compartir imágenes de su vida diaria, entre ellas varias fotografías donde se la ven disfrutando de su estadía en Brasil. La modelo mostró su figura en un traje de dos piezas dentro de su suite en São Paulo.

Además, la actriz portuguesa fue la pareja del futbolista João Félix, quien se desempeña en el Al Nassr de Arabia Saudita, y se separaron luego de cuatro años, aunque afirmaron que mantienen su amistad como amigos.