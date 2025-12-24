IR A
La salud de Christian Petersen: el alarmante dato tras el resultado del examen toxicológico

El reconocido chef permanece internado en una clínica de San Martín de los Andes luego de sufrir una afección cardíaca mientras realizaba una actividad turística en el volcán Lanín.

Christian Petersen lucha por su vida. 

Salieron a la luz nuevos datos desalentadores sobre la salud de Christian Petersen, el chef que sufrió una afección cardíaca mientras realizaba una actividad turística en el volcán Lanín. Luego de que conocieran los resultados del examen toxicológico, se conoció que el cocinero "está desorientado y no se ubica en tiempo y espacio".

"La novedad y todo extraoficial es que Christian está desorientado y no está ubicado en tiempo y espacio. Le está costando estar atento a la realidad, esta es una de las cuestiones", informó el periodista Sebastián Ciuffolotti en América TV, donde además destacó que "se hace difícil trabajar sin un parte oficial".

En el mismo sentido, puso énfasis en describir: "La situación es desesperante, estamos hablando de una persona que estuvo cinco días entubado y con situaciones de salud bastante complicadas".

Aseguran que Christian Petersen está

Se conoció el motivo por el que se mantuvo en secreto la internación de Christian Petersen

El reconocido chef Christian Petersen sufrió una grave descompensación durante una excursión al volcán Lanín y se encuentra internado en terapia intensiva en el Hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes. En las últimas horas, se conoció por qué se mantuvo en secreto su estado de salud desde el viernes pasado, cuando ingresó al hospital.

El periodista Sebastián Ciuffolotti, del programa Tarde o Temprano, habló con su par María Belén Ludueña y contó detalles sobre los momentos previos a la descompensación del chef. Allí Ciuffolotti aclaró que el chef no había empezado el ascenso al volcán Lanín, sino que colapsó en la base.

También explicó que se enteraron de la noticia "porque un trabajador del hospital nos dio la información en un primer momento y nosotros a partir de allí hicimos las averiguaciones correspondientes".

"Esto nos tomó casi 12 horas a nosotros para poder confirmarlo", añadió el periodista, sin embargo, no pudo hablar con testigos o gente que haya vivenciado lo ocurrido al chef.

