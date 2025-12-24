Netflix publicó el primer tráiler de la película Peaky Blinders: El hombre inmortal

El ganador del Oscar a mejor actor por "Oppenheimer" retoma su icónico papel como Tommy Shelby. El film se estrena el próximo 20 de marzo.

Netflix adelantó la Navidad y publicó como regalo el primer tráiler de la película "Peaky Blinders: El hombre inmortal" , el tan esperado regreso de Cillian Murphy como Tommy Shelby . El film es la continuación de la serie que terminó hace cuatro años y se estrenará por la plataforma el próximo 20 de marzo.

Los fans de Peaky Blinders, la famosa serie de Netflix sobre una familia de gángsters de Birmingham, están ansiosos esperando cualquier tipo de novedad sobre el regreso de Shelby y su pandilla. El film contará con las actuaciones de Barry Keoghan, Rebecca Ferguson, Tim Roth y Stephen Graham, entre otros.

" Parece que Tommy Shelby no había terminado conmigo... Es muy gratificante volver a colaborar con Steven Knight y Tom Harper en la versión cinematográfica de 'Peaky Blinders'. Esto es para los fans ", aseguró Cillian Murphy sobre su regreso a la pantalla de Netflix en 2024.

Según trascendió, la película de los Peaky Blinders retomará las preguntas que quedaron abiertas luego del final de la sexta temporada de la serie y continuará la historia de la banda de gángsters ambientada en Birmingham. Knight afirmó que funcionará como el final del primer capítulo de la saga.

Desde el principio de la serie, el escritor afirmó que su objetivo era que la historia cubriera el período previo a la Segunda Guerra Mundial y terminara con un hecho muy concreto: la primera sirena de ataque aéreo en Birmingham que sonó en 1939. No está claro si la película irá más allá en la línea temporal.

Tiene solo 4 capítulos, está en Netflix y la tildan como la "nueva Peaky Blinders"

Muerte por un rayo irrumpió en el catálogo de Netflix como una de las apuestas más comentadas del mes, al punto de que muchos la señalan como la "nueva Peaky Blinders". Su llegada reavivó el interés por las ficciones históricas que combinan rigor, tensión política y un clima sombrío que remite a grandes producciones del género. La serie recupera el asesinato del presidente James A. Garfield y lo reconstruye con una mirada potente y contemporánea.

Desde su estreno, la miniserie se posicionó como una propuesta sólida que vuelve sobre un hecho verídico que aún genera debate. Con apenas cuatro episodios, plantea un recorrido que entrelaza ambición, conspiraciones y disputas de poder en un Estados Unidos atravesado por la corrupción.

El interés que generó su llegada también se vincula con el modo en que actualiza un episodio político poco explorado en pantalla. Al recuperar figuras históricas complejas y situarlas en un relato dinámico, la producción logra abrir una ventana a un período decisivo para la configuración del poder en el país.

Netflix: sinopsis de Muerte por un rayo

La producción reconstruye la vida y muerte del 20.º presidente de Estados Unidos, así como el entramado de intereses que atravesó su corta gestión. Presenta a Garfield como un líder idealista que llega al cargo en medio de un clima turbulento y a Charles J. Guiteau como un hombre obsesivo cuyo desequilibrio impulsa uno de los actos más traumáticos de la época.

Basada en la investigación de Candice Millard, la producción examina no solo el magnicidio sino también las tensiones internas del sistema político. Su narrativa combina intriga, violencia y un enfoque minucioso que convierte un episodio histórico en un drama atrapante. La serie muestra la fragilidad del sistema político en un período marcado por la corrupción y por disputas que escalaron hasta un crimen que sacudió al país.