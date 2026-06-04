Proyectan un menor crecimiento de la economía argentina en 2026 y un alza inflacionaria Pese al impulso de las exportaciones de los sectores energético, minero y agrícola, el PBI cerrará el año con una suba del 2,8%, mientras que el aumento de los precios del petróleo suavizará el ritmo de la desinflación en la segunda parte del año. "Ralentizar el ritmo de reforma podría reducir la confianza y frenar el crecimiento del consumo y la inversión", advierten. Por Agregar C5N en









La OCDE recortó las proyecciones de crecimiento para Argentina.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) dio a conocer el último informe de perspectivas económicas para América Latina donde recortó las perspectivas de crecimiento para Argentina en 2026 y alertó por una suba inflacionaria en la segunda parte del año.

Según estima el trabajo, impulsada principalmente por las exportaciones de los sectores energético, minero y agrícola, la economía argentina crecerá 2,8% en 2026, 1,6% menos de lo proyectado el anterior informe. Por su parte, para 2027 la entidad prevé que el PBI local avance 3,5%.

En lo que respecta a la inflación, el aumento de los precios del petróleo suavizará el ritmo de la desinflación en la segunda parte del año. En este marco, advierten que “ralentizar el ritmo de reforma podría reducir la confianza y frenar el crecimiento del consumo y la inversión”. Para la OCDE, el IPC se ubicará en 31% a finales de diciembre.

informe OCDE

En otro tramo del informe, OCDE destacó la acumulación de reservas del Banco Central, aunque puso el alerta en que las reservas netas todavía se mantiene en rojo. En ese contexto, destacó que seguir juntando divisas servirá para avanzar en “un régimen cambiario más flexible, fortaleciendo la resiliencia ante las perturbaciones externas".