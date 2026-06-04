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Murió Marita Monteleone, la histórica locutora que marcó la vida de millones de argentinos

Reconocida como una de las voces más emblemáticas de la telefonía argentina, estaba internada en terapia intensiva. Tuvo una extensa carrera en medios de comunicación: trabajó en las radios El Mundo, Mitre, Nacional, Splendid, La Red y Del Plata.

Losrestos de Marita Monteleone serán velados en la Casa Marchitto

Los restos de Marita Monteleone serán velados en la Casa Marchitto, en la avenida Corrientes.

El mundo de la locución argentina está de luto luego que se confirmara la muerte de Marita Monteleone, la histórica locutora que marcó la vida de millones de argentinos.

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La también periodista y cantante tenía 68 años y estuvo varios días en una unidad de terapia intensiva. Su muerte se produjo apenas tres meses después de que trascendiera públicamente el delicado momento personal que atravesaba: permanecía internada en el Sanatorio Centro Gallego luego de someterse a una osteotomía en su rodilla derecha.

La también periodista y cantante tenía 68 años y estuvo varios días internada en una unidad de terapia intensiva. Su inconfundible tono acompañó durante décadas a millones de argentinos y se transformó en un símbolo de las telecomunicaciones nacionales, por lo que terminó siendo conocida como “la voz del teléfono”.

Según informaron los restos de la locutora serán velados este miércoles desde las 18:30 hasta la medianoche en Casa Marchitto, sobre la avenida Corrientes.

Monteleone alcanzó una notoriedad popularidad ante millones de personas que escucharon su voz sin conocer necesariamente su rostro: “el número solicitado no corresponde a un abonado en servicio” o advertencias sobre problemas en las comunicaciones formaron parte de la vida cotidiana de varias generaciones fueron las frases más recordadas de su voz.

Quién era Marita Monteleone

María de los Ángeles Araceli Monteleone, más conocida como Marita, nació en el barrio porteño de Caballito el 12 de septiembre de 1957y supo construir una extensa trayectoria profesional en la radio argentina, aunque alcanzó una popularidad masiva cuando se convirtió en la voz institucional de ENTel y posteriormente de Telefónica.

Trabajó en Radio Mitre, Radio El Mundo, Radio Del Plata, Radio Nacional y Radio La Red, donde dejó su sello como una de las locutoras más reconocidas del país.

Por su labor fue galardonada con numerosos reconocimientos, entre ellos un Premio Martín Fierro por su desempeño profesional. También fue declarada Personalidad Destacada de la Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, en reconocimiento a su aporte a los medios de comunicación y a la cultura popular.

Durante años, millones de personas escucharon sus grabaciones cada vez que realizaban una llamada telefónica. Frases como "la característica marcada se encuentra momentáneamente congestionada", "la característica recibida es inexistente" o "el número solicitado no corresponde a un abonado en servicio" quedaron grabadas en la memoria colectiva de varias generaciones.

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Además de una destacada locutora, también hizo una carrera como cantante de tango, escritora y conductora radial.

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