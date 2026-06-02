"Sacate toda la ropa": los detalles de la denuncia contra Claudio Barrelier en 2025

El expediente, impulsado por el testimonio de otra víctima, confirma que el principal sospechoso por la muerte de Agostina Vega pagó una onerosa fianza y advierte que el hombre debía someterse a un tratamiento de rehabilitación por adicción a las drogas.

Claudio Barrelier fue denunciado en el 2025 por una joven a la que maniató en su domicilio de barrio Cofico.

Se conoció el expediente de la denuncia realizada contra Claudio Barrelier, en 2025, por parte de una joven que estuvo secuestrada y maniatada en el domicilio del imputado, el mismo en el que Agostina Vega fue vista por última vez el sábado 23 de mayo. "Sacate toda la ropa", le ordenó a la mujer que luego logró escapar, según consta en el documento.

El padre de Agostina apoyó al fiscal Garzón y aseguró que quiere a "todos los implicados presos"

Leonardo García profundizó en C5N sobre esta denuncia previa, por la que el imputado logró rápidamente su libertad condicional, y repasó las partes "más crudas" del relato de la víctima. La joven habló ante varios medios y se mostró compungida al recordar lo sucedido ese día. "Empezó a llorar por las amenazas de Barrelier, que estaba armado", mencionó el periodista en El Diario, con Daniela Ballester y Julián Guarino.

García leyó parte del expediente en el cual la denunciante contó, paso a paso, la tortura que vivió. "Cuando estaba sentada en la cama, Barrelier le ordenó: 'Sacate toda la ropa'. Ella obedeció, se quitó el buzo, la remera, la calza. Barrelier le ordenó que se acostara boca abajo con las manos por detrás y le dijo: 'Esto es lo que tengo que hacer porque viene gente muy pesada'", narró el especialista.

Claudio Barrelier, goazaba de libertad condicional por un caso de prohibición ilegítima de la libertad en 2025.

Una vez ubicada en esa posición, indefensa, el hombre avanzó con su plan. "Con cinta adhesiva transparente le sujetó las manos, la amordazó y le ató las piernas a la altura de los tobillos. Todo con la intención de inmovilizarla e impedir que se fuera del lugar y obligándola, de este modo, a permanecer en su vivienda", sumó.

"Después, Barrelier se fue hacia la vereda para ocultar la moto de ella. Salió por el portón de acceso, que deja entreabierto y, en ese interín, esta mujer empezó a mover las piernas para soltarse porque sentía que estaba floja", explicó García sobre el escape de la denunciante de la casa de Barrelier.

En la continuidad de la lectura del expediente, el periodista agregó: "Logra liberarse de esa cinta, se incorpora y sale de la vivienda corriendo por ese portón de ingreso hacia la vereda de enfrente. Otros jóvenes que estaban allí la ayudan, le dan una remera, porque estaba semidesnuda".

Tras la denuncia, Claudio Barrelier consiguió la libertad condicional

En ese momento, el actual detenido por la muerte de Agostina, Claudio Barrelier, consiguió la libertad condicional, firmada por el fiscal Iván Javier Rodríguez de forma electrónica, con dos fianzas de $5 millones cada una. Entre los requisitos que debía cumplir, se encuentran:

Fijar domicilio, mantenerlo y, en caso de cambiarlo, comunicarlo al órgano judicial en el que se encuentre radicada la causa.

Permanecer a disposición del Ministerio u órgano judicial.

Abstenerse de realizar cualquier acto que pueda obstaculizar el descubrimiento de la verdad y la actuación de la Ley.

Se impone al imputado y a sus familiares la prohibición de contacto y comunicación por cualquier medio con la víctima, y la prohibición de acercamiento al domicilio, lugar de trabajo o sitios donde frecuente la víctima, su familia o su pareja.

Comparecer mensualmente del 1 al 10 ante la fiscalía de instrucción.

Concurrir a un centro especializado para el abordaje de su adicción a las drogas, a fin de que se indique la conveniencia o no de someterse a un tratamiento.

García analizó el último punto e indicó que el implicado no se acercó a ninguna institución ni asociación abocada a ayudar a personas con adicciones. Además, concluyó que Barrelier solo cumplió las presentaciones entre el 1 y el 10 de cada mes, pero "nadie siguió este expediente" de forma exhaustiva.