4 de junio de 2026 Inicio
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Crisis económica: la producción automotriz cayó más de 20% en mayo

También se registraron bajas en las exportaciones y en las ventas a concesionarios, que mostraron un desplome interanual cercano al 40%.

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Crisis económica: la producción automotriz cayó más de 20% en mayo

Crisis económica: la producción automotriz cayó más de 20% en mayo

La producción automotriz sufrió una caída del 21,5% interanual en mayo, según reveló la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA) a través de la publicación de un informe.

En el quinto mes del año se produjeron 37.762 vehículos en las plantas locales, mientras que la producción acumulada en el año alcanzó las 167.629 unidades, lo que implicó una baja del 19,3% respecto del mismo período del año anterior. A pesar de ese escenario, el nivel de actividad mostró una leve mejora frente a abril, con un incremento mensual de apenas 0,6%.

Las exportaciones también continuaron mostrando signos de debilidad. En mayo se enviaron al exterior 25.237 vehículos, un volumen que resultó 6,1% inferior al registrado en abril y 4,2% menor al de mayo de 2025. Entre enero y mayo, las terminales exportaron 104.520 unidades, un 2,2% menos que en igual tramo del año pasado.

Desde ADEFA señalaron que la actividad comenzó a encontrar cierta estabilidad luego de varios meses de ajuste. El presidente de la entidad, Rodrigo Pérez Graziano, sostuvo que el sector atraviesa un proceso de adecuación vinculado a la renovación de modelos y a nuevas inversiones que buscan actualizar la oferta local.

Las ventas mayoristas tampoco lograron revertir la tendencia negativa. Las terminales entregaron 35.979 vehículos a la red de concesionarios durante mayo, prácticamente sin cambios respecto de abril. Sin embargo, la comparación interanual mostró un fuerte deterioro: las operaciones se ubicaron 39% por debajo de las registradas en el mismo mes de 2025.

En el acumulado de los primeros cinco meses del año, las ventas a concesionarios totalizaron 184.033 unidades, lo que representó una contracción del 23,1% frente al mismo período del año anterior. Los datos reflejan que, pese a algunos signos de estabilización mensual, el sector continúa lejos de recuperar los niveles de actividad alcanzados durante 2025.

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