Nuevos cuadros tarifarios para las empresas distribuidoras tras el aumento de la tasa del gas propano Se trata de un aumento en el servicio provisto en zonas del país donde no hay red de gas natural, por no estar conectadas a los grandes gasoductos. El martes, el Gobierno había subido el porcentaje del Precio de Paridad de Exportación (PPE) a incluir en las facturas. Por Agregar C5N en









Los usuarios del servicio de gas propano sufrirán un incremento.

Luego de que la Secretaría de Energía informara este martes un nuevo ajuste en el régimen de precios del gas propano con que se abastecen diversas localidades del país, el Gobierno aprobó los nuevos cuadros tarifarios para las empresas distribuidoras, que deberán incluir las bonificaciones establecidas en el marco del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

La medida se implementó a través de varias resoluciones del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE), publicadas este jueves en el Boletín Oficial con la firma de su directorio: Héctor Falzone, Griselda Lambertini, Marcelo Alejandro Nachón y Vicente Serra.

Se trata de un aumento en el precio del servicio provisto en zonas donde no hay red de gas natural y el suministro en hogares y comercios es mediante redes de tuberías subterráneas.

Mediante la resolución 126/2026 publicada este martes en Boletín Oficial se estableció que el valor del gas propano que las empresas distribuidoras deberán incluir en los cuadros tarifarios pasará a representar el sesenta por ciento (60%) del Precio de Paridad de Exportación (PPE) calculado según la metodología vigente. Desde junio de 2025 era del 40%, y en marzo de 2024 había subido al 25%.

En esa línea, se aprobaron nuevos cuadros tarifarios para las empresas Camuzzi Gas Pampeana S.A., Camuzzi Gas del Sur S.A., Gas Nea S.A., Naturgy Ban S.A., Litoral Gas S.A. y la Distribuidora de Gas Cuyana S.A., que distribuyen en varias zonas del país.

Qué es el gas propano y para qué se utiliza El gas propano por redes se utiliza principalmente en localidades que no están conectadas a los grandes gasoductos de gas natural. En Argentina tiene una fuerte presencia en regiones patagónicas, cordilleranas y zonas aisladas del interior del país. Entre las provincias donde existen localidades abastecidas con propano por redes se encuentran Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Neuquén, La Pampa, Mendoza, Jujuy, Salta, Catamarca y La Rioja.