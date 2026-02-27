El destino para hacer una escapada cerca de Buenos Aires y tiene un telescopio para ver el cielo

Este rincón combina la serenidad del paisaje serrano con la posibilidad de explorar los astros en uno de los observatorios más importantes de la región.

Las escapadas desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ya no se limitan únicamente a los clásicos destinos bonaerenses. Cada vez son más las personas que eligen alejarse algunos kilómetros extra, e incluso cruzar a otra provincia, en busca de un entorno natural tranquilo para bajar las revoluciones.

Falda del Carmen , un pequeño y encantador paraje en la provincia de Córdoba , emerge como el destino ideal para quienes buscan esta combinación de relax y conectar con la naturaleza desde otro lugar. Es un punto perfecto en el mapa para disfrutar de la tranquilidad serrana y el espectáculo natural de un cielo despejado y más nítido que en la Ciudad.

Falda del Carmen se encuentra situada en el departamento Santa María , en la provincia de Córdoba. Está ubicada en el valle de Paravachasca , al pie de las Sierras Chicas y a muy pocos kilómetros de ciudades más grandes como Alta Gracia (7 km) y Villa Carlos Paz (20 km).

Se caracteriza por el relieve ondulado de su paisaje y abundante vegetación autóctona. Además, tiene una ubicación privilegiada sobre la Ruta Provincial C-45, siendo una puerta de acceso natural a las Altas Cumbres.

El atractivo principal y orgullo de la localidad es, sin dudas, la Estación Astrofísica Bosque Alegre . Situada en un predio elevado que garantiza cielos despejados, este observatorio permite a los visitantes acercarse a la astronomía de una manera única.

Cuenta con un telescopio reflector de 1,54 metros de apertura, uno de los más grandes del país, y ofrece visitas guiadas, tanto diurnas como nocturnas, donde se puede conocer la historia de la estación y observar el cosmos en un entorno rodeado de pinos y aire de montaña.

Capilla Nuestra Señora del Carmen, Falda del Carmen, Córdoba Agencia Córdoba Turismo

En el corazón del pueblo, la Capilla Nuestra Señora del Carmen es otro punto para visitar. Se trata de una construcción sencilla pero pintoresca en medio del entorno natural. Para quienes prefieren las actividades al aire libre, los alrededores de Falda del Carmen ofrecen senderos ideales para el trekking y el cicloturismo.

Los caminos que serpentean entre las sierras permiten descubrir arroyos escondidos y vistas panorámicas del valle de Paravachasca. Es un destino muy buscado por los aficionados a la fotografía de naturaleza, especialmente durante las primeras horas de la mañana, momento en que los primeros rayos de sol se reflejan sobre las sierras ofreciendo una postal encantadora.

Cómo llegar a Falda del Carmen

Para llegar a Falda del Carmen desde la Ciudad de Buenos Aires en auto, se debe tomar la Ruta Nacional 9 (Autopista Buenos Aires - Rosario) y continuar luego por la Autopista Rosario - Córdoba.

Una vez en las cercanías de la ciudad de Córdoba, tomar la Variante Pueyrredón hacia la Ruta Provincial C-45. El trayecto total es de aproximadamente 720 kilómetros y demanda cerca de 7 horas y media de viaje, todo por autopista y rutas bien señalizadas.

No existen servicios de micros de larga distancia que lleguen de forma directa desde Buenos Aires pero se puede viajar hasta la Terminal de Ómnibus de Córdoba Capital o a la de Alta Gracia y, desde allí, utilizar colectivos interurbanos que conectan ambas ciudades con Falda del Carmen.