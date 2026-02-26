La escapada de montaña cerca de Buenos Aires para descansar si todavía no te fuiste de vacaciones

Si sos de los que prefiere vacacionar lejos de la Costa Atlántica, los días templados del otoño invitan a destinos de aventura.

A pocas horas de la Ciudad de Buenos Aires , Tandil aparece como ese plan que siempre rinde bien: visitas a las sierras, aire puro y la posibilidad concreta de bajar un cambio sin la necesidad de irse demasiado lejos. Ideal para una escapada de fin de semana, este rincón bonaerense combina paisajes serranos y atardeceres perfectos para descansar.

Este es el rincón de Recoleta más exclusivo y se puede visitar en cualquier momento si estás paseando en Buenos Aires

En el corazón del sistema serrano de Buenos Aires, el refugio de montaña se convirtió en uno de los secretos mejor guardados para quienes buscan naturaleza y silencio sin resignar comodidad. Rodeado de cerros, miradores naturales y caminos de trekking, alojarse en un espacio así propone una experiencia distinta: dormir en plena montaña, con el cielo estrellado como techo y el murmullo del viento entre las sierras.

Tandil se ubica al sudeste de la provincia de Buenos Aires, a unos 350 kilómetros de CABA. Forma parte de un antiguo sistema serrano que le da identidad al paisaje, con lomadas suaves, grandes bloques de granito y valles que se abren paso entre cerros.

Su entorno natural posiciona a esta ciudad como uno de los destinos serranos más elegidos por los bonaerenses. A diferencia de otros puntos turísticos más masivos, Tandil conserva un equilibrio entre desarrollo urbano y naturaleza, lo que la vuelve perfecta para una escapada corta pero cumplidora.

El plan fuerte para Tandil es el trekking. Los circuitos están bien señalizados y ofrecen distintos niveles de dificultad, desde caminatas tranquilas hasta ascensos más exigentes. Los miradores naturales regalan panorámicas amplias de la ciudad y el cordón serrano, ideales para quienes buscan lograr buenas fotografías.

El refugio de montaña es una de las experiencias más buscadas: pasar la noche en altura, arrancar temprano con un mate y salir a caminar con el aire fresco de la mañana. Las noches serranas suelen ser más frescas, incluso en verano, lo que invita a descansar mejor.

Además, la ciudad cuenta con cabañas, hosterías familiares y una propuesta gastronómica regional donde no faltan los clásicos quesos y salamines tandilenses. La escapada combina actividad física, descanso y buena mesa, un combo que nunca falla.

tandil turismo queso y salame tandilense Turismo Tandil

Cómo llegar a Tandil

Desde la Ciudad de Buenos Aires, se puede acceder en auto por la Ruta Nacional 3 hasta Las Flores y luego empalmar con la Ruta Provincial 30. El viaje dura entre cuatro y cinco horas, dependiendo del tránsito.

También hay servicios de ómnibus diarios que conectan Retiro con Tandil, a partir de 40.000 pesos. Para quienes planeen hacer trekking hasta el refugio, se recomienda informarse previamente sobre el estado de los senderos, llevar calzado adecuado, agua suficiente y consultar el pronóstico antes de salir para asegurarse una escapada sin complicaciones.