26 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

La escapada de montaña cerca de Buenos Aires para descansar si todavía no te fuiste de vacaciones

Si sos de los que prefiere vacacionar lejos de la Costa Atlántica, los días templados del otoño invitan a destinos de aventura.

Por
El destino de montaña ideal cerca de Buenos Aires.

El destino de montaña ideal cerca de Buenos Aires.

Turismo Tandil
  • Este destino de Buenos Aires es ideal para desconectar y contemplar la montaña.

  • No es necesario viajar muchas horas ni cambiar de provincia. Está en el sudeste de Buenos Aire y tiene una oferta de paisajes rocosos y senderismo cumplidores.

  • Si bien el principal atractivo de Tandil es adentrarse en los senderos de montaña y hacer trekking por la sierra, la tradicional gastronomía tandilense completa las vacaciones.

  • Para vivir una experiencia en contacto directo con la naturaleza, lejos del ruido citadino, elegir un refugio de montaña para la estadía resuelve el panorama.

A pocas horas de la Ciudad de Buenos Aires, Tandil aparece como ese plan que siempre rinde bien: visitas a las sierras, aire puro y la posibilidad concreta de bajar un cambio sin la necesidad de irse demasiado lejos. Ideal para una escapada de fin de semana, este rincón bonaerense combina paisajes serranos y atardeceres perfectos para descansar.

Anteriormente formaba parte de la antigua Quinta Hale.
Te puede interesar:

Este es el rincón de Recoleta más exclusivo y se puede visitar en cualquier momento si estás paseando en Buenos Aires

En el corazón del sistema serrano de Buenos Aires, el refugio de montaña se convirtió en uno de los secretos mejor guardados para quienes buscan naturaleza y silencio sin resignar comodidad. Rodeado de cerros, miradores naturales y caminos de trekking, alojarse en un espacio así propone una experiencia distinta: dormir en plena montaña, con el cielo estrellado como techo y el murmullo del viento entre las sierras.

tandil turismo (2)
cerro El Mate - Tandil

cerro El Mate - Tandil

Dónde queda Tandil

Tandil se ubica al sudeste de la provincia de Buenos Aires, a unos 350 kilómetros de CABA. Forma parte de un antiguo sistema serrano que le da identidad al paisaje, con lomadas suaves, grandes bloques de granito y valles que se abren paso entre cerros.

Su entorno natural posiciona a esta ciudad como uno de los destinos serranos más elegidos por los bonaerenses. A diferencia de otros puntos turísticos más masivos, Tandil conserva un equilibrio entre desarrollo urbano y naturaleza, lo que la vuelve perfecta para una escapada corta pero cumplidora.

Qué puedo hacer en Tandil

El plan fuerte para Tandil es el trekking. Los circuitos están bien señalizados y ofrecen distintos niveles de dificultad, desde caminatas tranquilas hasta ascensos más exigentes. Los miradores naturales regalan panorámicas amplias de la ciudad y el cordón serrano, ideales para quienes buscan lograr buenas fotografías.

El refugio de montaña es una de las experiencias más buscadas: pasar la noche en altura, arrancar temprano con un mate y salir a caminar con el aire fresco de la mañana. Las noches serranas suelen ser más frescas, incluso en verano, lo que invita a descansar mejor.

Además, la ciudad cuenta con cabañas, hosterías familiares y una propuesta gastronómica regional donde no faltan los clásicos quesos y salamines tandilenses. La escapada combina actividad física, descanso y buena mesa, un combo que nunca falla.

tandil turismo
queso y salame tandilense

queso y salame tandilense

Cómo llegar a Tandil

Desde la Ciudad de Buenos Aires, se puede acceder en auto por la Ruta Nacional 3 hasta Las Flores y luego empalmar con la Ruta Provincial 30. El viaje dura entre cuatro y cinco horas, dependiendo del tránsito.

También hay servicios de ómnibus diarios que conectan Retiro con Tandil, a partir de 40.000 pesos. Para quienes planeen hacer trekking hasta el refugio, se recomienda informarse previamente sobre el estado de los senderos, llevar calzado adecuado, agua suficiente y consultar el pronóstico antes de salir para asegurarse una escapada sin complicaciones.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Los sitios en Uruguay que son imperdibles para quienes deciden hacer Turismo allí

Estas 4 ciudades de Uruguay son perfectas para hacer una escapada en cualquier momento del año: como llegar

Cuenta con un entorno que parece detenido en otro tiempo.

Turismo a Salta: el pueblo con mucha tradición que pocos conocen y tiene fincas para visitar

El pueblo del norte argentino poco conocido y encantador. 

Turismo: si querés alejarte de todo y descansar, este es el pueblito argentino ideal

Conocé las alternativas para quienes buscan experiencias de Turismo diferentes

Qué planes son perfectos para hacer en Buenos Aires si querés relajarte

Este lugar logró destacarse por su identidad, su patrimonio cultural y la tranquilidad.

Este pueblo de Uruguay está cargado de tradición rioplatense y es ideal para una escapada: dónde se encuentra

Se trata de un lugar con mucha historia que está repleto de actividades para realizar.

Turismo en Argentina: el destino muy verde ideal para recorrer a pie

Rating Cero

La artista tiene una extensa carrera en la música, la tv, el teatro y el cine.
play

Gran Hermano: Santiago del Moro reveló la enfermedad crónica que dejó a Divina Gloria fuera de la casa

La cuarta noche del Festival pasó de la euforia a la indignación en minutos.

Viña 2026: denunciaron censura contra la primera transformista del festival

Esta película animada es la joya de Netflix con sus canciones y está nominada a los Oscar
play

Esta película animada es la joya de Netflix con sus canciones y está nominada a los Oscar: de qué se trata

La China Ansa y Diego Mendoza tiene una relación de 5 años y dos hijos en común

El furioso descargo de la China Ansa tras las polémicas declaraciones de Diego Mendoza sobre el inicio de su relación

Ahora, llegó a la gran N roja un estreno estupendo para ver en familia, se trata de Los Locos Addams 2, la película que es furor en este sitio web. Un film animado, de comedia, es la secuela de Los Locos Addams 1 de 2019. 
play

Cuál es la trama de Los Locos Addams 2, la película animada furor en Netflix que es tendencia

Lejos de los campos de batalla, la trama se centra en oficinas, papeles y decisiones silenciosas que tuvieron consecuencias decisivas para miles de familias. El relato muestra cómo la resistencia también puede ejercerse desde espacios inesperados.
play

Este drama sobre una historia desconocida de la Segunda Guerra Mundial está siendo de lo más visto en Netflix: cómo se llama

últimas noticias

play
La artista tiene una extensa carrera en la música, la tv, el teatro y el cine.

Gran Hermano: Santiago del Moro reveló la enfermedad crónica que dejó a Divina Gloria fuera de la casa

Hace 10 minutos
Durante los primeros dos años del gobierno de Javier Milei cerraron más de 21.000 empresas.

Cerró otra reconocida textil y se suma a las más de 21.000 empresas que bajaron la persiana desde 2023

Hace 19 minutos
La cuarta noche del Festival pasó de la euforia a la indignación en minutos.

Viña 2026: denunciaron censura contra la primera transformista del festival

Hace 46 minutos
Prefectura Naval Argentina informó que el buque Heleno A zarpó el miércoles por la noche desde el puerto de San Antonio Oeste con destino a Quequén para ser desmantelado.

Tragedia en Río Negro: se hundió un buque pesquero y buscan a un tripulante

Hace 46 minutos
La pantalla de votación en el Senado. 

El Gobierno destacó la sanción del acuerdo Mercosur- Unión Europea: "Argentina eligió integrarse al mundo"

Hace 48 minutos