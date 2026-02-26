Este es el rincón de Recoleta más exclusivo y se puede visitar en cualquier momento si estás paseando en Buenos Aires Un área histórica conserva su esencia dentro de la ciudad. Caminarla permite descubrir un lugar especial. Por + Seguir en







Anteriormente formaba parte de la antigua Quinta Hale. TripAdvisor

Un pequeño sector de la ciudad conserva un trazado distinto al resto del barrio y mantiene una identidad histórica propia.

El área se caracteriza por su ubicación elevada, calles tranquilas y un entorno arquitectónico de gran valor patrimonial.

Su desarrollo comenzó a principios del siglo XX como un proyecto residencial planificado con influencia europea.

Hoy reúne espacios culturales, edificios emblemáticos y áreas verdes que lo convierten en un paseo ideal para descubrir a pie. Dentro de Buenos Aires existe un enclave particular que sobresale por su atmósfera tranquila y su perfil histórico. Se trata de un sector reducido de Recoleta que conserva rasgos urbanos diferentes y puede recorrerse libremente en cualquier momento del día.

La ciudad ofrece múltiples circuitos turísticos, pero algunos espacios mantienen un carácter más reservado y menos transitado. Este rincón mezcla memoria aristocrática, diseño urbano planificado y una relación equilibrada entre arquitectura y naturaleza, lo que genera una experiencia distinta a la de las avenidas cercanas.

Su trazado, delimitado por importantes arterias, crea una especie de microbarrio que parece aislado del movimiento cotidiano. En ese lugar conviven construcciones tradicionales, calles empedradas y paisajes llenos de árboles que invitan a caminar sin apuro y observar los detalles.

La isla recoleta Loving Buenos Aires Cuál es el rincón de Recoleta más exclusivo para visitar Conocido como La Isla, este sector surgió a fines del siglo XIX cuando formaba parte de la antigua Quinta Hale. La transformación llegó en 1906, cuando se impulsó un barrio-parque residencial diseñado por el urbanista francés Joseph Antoine Bouvard, quien imprimió un estilo inspirado en el urbanismo europeo que aún define su identidad.

Durante sus primeros años se construyeron petit hôtels y residencias rodeadas de jardines. Con el tiempo, los cambios normativos del siglo XX permitieron la aparición de edificios de categoría, lo que modificó el paisaje original sin perder el carácter distinguido de la zona.

La isla recoleta Loving Buenos Aires Entre las construcciones más representativas del pasado se encuentra el Palacio Madero-Unzué, actual sede de la Embajada Británica en Buenos Aires, rodeada por un amplio jardín con árboles que funciona como uno de los pulmones verdes del área. El recorrido también incluye puntos turísticos muy cercanos que amplían la experiencia cultural y arquitectónica, como la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, la Plaza Mitre y la escultura Floralis Genérica.