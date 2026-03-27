27 de marzo de 2026 Inicio
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Turismo en Argentina: estos son los mejores lugares del país para ir a bucear y tener una experiencia única

Diversas zonas ofrecen circuitos en lagos y mares para descubrir paisajes que no están fácilmente a la vista. Una opción ideal para aprovechar sus condiciones con equipos adecuados y guías profesionales.

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El crecimiento de esta actividad responde a la gran cantidad de escenarios que posee la región.

El crecimiento de esta actividad responde a la gran cantidad de escenarios que posee la región.

Patagonia Argentina
  • Los entornos naturales de la Patagonia y la Costa Atlántica proponen alternativas variadas para los entusiastas de las actividades subacuáticas.
  • Escenarios en Neuquén y Río Negro permiten explorar desde bosques sumergidos hasta formaciones rocosas profundas.
  • Santa Cruz aparece como una opción técnica con espejos de agua turquesa para quienes buscan desafíos más avanzados.
  • La planificación adecuada y el acompañamiento profesional son fundamentales para garantizar la protección y el disfrute en cada inmersión.

Nuestro país tiene para ofrecer una oferta diversa para quienes desean explorar ecosistemas bajo el agua, abarcando desde espejos cristalinos en la montaña hasta sectores marítimos con restos arqueológicos. Esta modalidad permite a los visitantes descubrir paisajes que no suelen estar a simple vista, aprovechando la transparencia y la calma de diversos entornos naturales distribuidos en distintas provincias.

Calles de tierra y casas detenidas en el tiempo en Estela.
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El crecimiento de esta actividad responde a la gran cantidad de escenarios que posee la región, donde la naturaleza se integra con propuestas de aventura para turistas de todo el mundo. Gracias a estas condiciones, el país pudo posicionarse posicionarse como un referente para el turismo activo, proporcionando opciones que van desde inmersiones en aguas frías hasta recorridos en zonas costeras con climas un poco más templados.

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Qué destinos de Argentina son perfectos para ir a bucear

En la zona de los lagos, Bariloche cuenta con puntos como Playa Bonita y Villa Tacul dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi, ideales para bautismos debido a su excelente visibilidad. Por su parte, el Lago Lácar en San Martín de los Andes ofrece paredes de piedra y la posibilidad de realizar recorridos nocturnos muy valorados por especialistas en fotografía subacuática. Un sitio destacado en Neuquén es el bosque de cipreses en Villa Traful, donde se puede nadar entre troncos de gran altura que permanecen firmes en el lecho, simulando un vuelo entre sus ramas.

VILLA TRAFUL-

Hacia el litoral marítimo, Mar del Plata dispone de embarcaciones hundidas que funcionan como hábitat para diversas especies, ofreciendo un entorno más dinámico para ganar práctica en el mar. En Río Negro, Las Grutas se presenta como una opción con temperaturas más amenas y cuevas donde habitan delfines, estrellas y pulpos, con una transparencia que permite observar la fauna con facilidad. En el extremo sur, la provincia de Santa Cruz suma los lagos Posadas y Pueyrredón, destinos de aguas turquesas que requieren mayor destreza técnica por su profundidad y geografía de grietas.

Buceo

Para realizar estas actividades de forma exitosa, es fundamental el uso de trajes térmicos adecuados, especialmente en las zonas más frías donde el neoprene grueso o los trajes secos son obligatorios. Además, se debe verificar siempre la validez de las credenciales de cada buzo y el estado de los elementos con prestadores de servicios que cuenten con la habilitación correspondiente en cada localidad. Es muy importante respetar los tiempos de seguridad y realizar las salidas siempre con compañía para minimizar riesgos.

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