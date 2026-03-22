Turismo en Argentina: la reserva natural disfrutar de la naturaleza sin demasiada gente

En el corazón de la estepa pampeana, este santuario protegido por el curso del Río Colorado es un destino perfecto para escapar de la ciudad y conectar con la naturaleza.

La reserva natural que invita a conocer fauna y flora autóctona en la historia de la región pampeana.

La búsqueda de destinos alejados de las grandes ciudades es una tendencia creciente en los últimos años. Este 2026 cada vez más viajeros buscan parajes o lugares recluidos donde estar rodeados de un entorno natural y silencioso para descansar unos días.

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Argentina , gracias a su gran extensión geográfica, esconde rincones encantadores donde la naturaleza no es un escenario sino la protagonista absoluta, permitiendo una conexión genuina con el entorno, a una distancia considerable de las grandes capitales turísticas. La Reserva Natural Pichi Mahuida es uno de estos destinos.

El concepto de "slow travel" encuentra su máxima expresión en las áreas protegidas de la región pampeana y la Patagonia extraandina. En estas zonas, el paisaje invita al turismo de observación y a realizar largas caminatas bajo el sol, o disfrutar de los atardeceres que tiñen el cielo de colores vibrantes sobre los cursos de agua que dan vida a la región.

La Reserva Natural Pichi Mahuida se encuentra ubicada en el extremo sur de la provincia de La Pampa , sobre la margen norte del Río Colorado . Se sitúa en el departamento de Lihuel Calel, aproximadamente a 80 kilómetros hacia el oeste de la localidad de Río Colorado (Río Negro) y la vecina La Adela (La Pampa).

Geográficamente, protege un sector de monte y estepa donde las bardas pampeanas ofrecen un mirador natural hacia el valle fluvial.

Qué puedo hacer en Reserva Natural Pichi Mahuida

La principal actividad en este destino es el avistaje de fauna y flora. Al ser un área protegida, es posible encontrar ejemplares de guanacos, maras, zorros grises y una enorme variedad de aves rapaces y acuáticas que se refugian en las islas del río.

También es un espacio ideal para realizar senderismo y conocer especies nativas como el sauce criollo y el algarrobo, que crecen gracias a la humedad que proporciona el cauce del Colorado. Para quienes buscan una experiencia más activa, el entorno ofrece condiciones ideales para el senderismo y la fotografía de naturaleza.

Reserva Natural Pichi Mahuida

Además, se ofrecen recorridos guiados y hay senderos con señalética que facilitan la interpretación del ecosistema, permitiendo a los visitantes comprender la importancia de este corredor biológico para la provincia de La Pampa.

Durante los meses de verano, las zonas de ribera se convierten en espacios de esparcimiento y descanso. Es fundamental recordar que, al ser una reserva, no cuenta con servicios gastronómicos masivos y hay que ser cuidadoso con los residuos que cada uno genera, asegurando dejar el espacio limpio.

Cómo llegar a Reserva Natural Pichi Mahuida

Para llegar desde la Ciudad de Buenos Aires en auto, se debe emprender un viaje de aproximadamente 850 kilómetros. La ruta más directa consiste en tomar la Ruta Nacional 3 hasta Bahía Blanca y luego la Ruta Nacional 22 hasta la zona de La Adela/Río Colorado.

Desde allí, se accede por la Ruta Provincial 34 de La Pampa que bordea el río hacia el oeste hasta llegar al ingreso de la reserva provincial. También se puede llegar en micro de larga distancia hasta la terminal de la ciudad de Río Colorado, pero luego es necesario contratar un servicio de transporte privado para llegar hasta la Reserva.