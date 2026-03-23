23 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

Turismo en Argentina: el pequeño pueblo del sur con unas imponentes murallas de piedra

Esta localidad chubutense guarda uno de los paisajes geológicos más sorprendentes del país.

Por
Forma parte del Área Natural Protegida más extensa de la provincia.

Forma parte del Área Natural Protegida más extensa de la provincia.

Ruta Natural
  • Los Altares es una localidad de unos doscientos habitantes ubicada en la provincia del Chubut, rodeada por farallones rojizos de más de setenta metros de altura y las aguas del río Chubut.

  • El área natural protegida que rodea al pueblo es la más grande de la provincia y abarca cien kilómetros de largo por quince de ancho, con un paisaje geológico declarado patrimonio cultural de Argentina.

  • En cuevas y aleros de la zona se conservan pinturas rupestres tehuelches, incluyendo una pintura indígena del siglo X resguardada bajo custodia provincial.

  • El trekking, el kayak, el mountain bike y los balnearios naturales a orillas del río son las principales actividades disponibles para los visitantes del lugar.

En la Patagonia argentina se encuentra un pueblo pequeño llamado Los Altares, en donde viven apenas doscientas personas. Enclavado entre paredones de roca rojiza y las aguas tranquilas del río Chubut, se accede mediante la Ruta Nacional 25, entre Trelew y Esquel, atravesando casi cien kilómetros de un corredor natural que mezcla cañadones, terrazas y murallas de piedra que superan los setenta metros de altura con el reflejo azul del río del otro lado.

El boulevard San Martín concentra parte del patrimonio arquitectónico.
Te puede interesar:

La escapada cercana a Buenos Aires a un pueblo quedado en el tiempo con palmeras para sacarse buenas fotos

El entorno no es solo un espectáculo visual, sino también un registro vivo de la historia. En aleros y cuevas de la zona aparecen pinturas rupestres de los tehuelches, el pueblo que habitó estas tierras hace miles de años. Una de esas obras, del siglo X, se conserva bajo custodia provincial y sorprende por sus dimensiones y la intensidad de sus colores. Los descendientes de aquellos primeros habitantes siguen presentes en el pueblo, elaboran artesanías con piedras locales y, a pedido de los viajeros, recrean las puntas de flecha que usaban sus antepasados.

Más allá del peso histórico y geológico del lugar, Los Altares ofrece una experiencia concreta para quienes buscan aventura o simplemente quieren desconectarse. Las orillas del río Chubut se abren en balnearios naturales ideales para un día de picnic o para refrescarse en verano. Por otro lado, el trekking es la actividad más recomendada para internarse en el paisaje y entender la escala real de los paredones.

Los Altares

Dónde queda Los Altares

Los Altares es una localidad de la provincia del Chubut, ubicada sobre la Ruta Nacional 25 en el tramo que une Trelew con Esquel. Forma parte del Área Natural Protegida más extensa de la provincia, un territorio de cien kilómetros de largo por quince de ancho donde conviven un patrimonio geológico de primer nivel y restos culturales de los pueblos originarios que habitaron la región. El río Chubut bordea el área por uno de sus lados, creando un contraste permanente entre el agua y los paredones de roca que dominan el paisaje.

Qué puedo hacer en Los Altares

Las propuestas del lugar integra la posibilidad de disfrutar el contacto con la naturaleza, aventura e historia en un entorno muy elogiado:

  • Recorrer en auto el corredor natural de la Ruta Nacional 25 para contemplar los farallones rojizos de más de setenta metros de altura que enmarcan el camino durante casi cien kilómetros.
  • Hacer trekking desde la localidad para explorar el paisaje geológico de cerca y descubrir la magnitud real de los paredones, cañadones y terrazas del área protegida.
  • Practicar kayak y mountain bike en los senderos y cursos de agua de los alrededores, aprovechando la energía del entorno patagónico.
  • Visitar los balnearios naturales a orillas del río Chubut, ideales para descansar, hacer picnic o bañarse durante la temporada estival.
  • Conocer las pinturas rupestres tehuelches conservadas en cuevas y aleros de la zona, incluyendo una obra del siglo X resguardada bajo custodia provincial.
  • Adquirir artesanías elaboradas por los habitantes del pueblo con piedras de la zona y presenciar la recreación de puntas de flecha ancestrales a cargo de los propios lugareños.
Los Altares

Cómo llegar a Los Altares

El acceso a Los Altares es exclusivamente por tierra, a través de la Ruta Nacional 25 que une Trelew con Esquel en la provincia del Chubut. No hay acceso aéreo directo a la localidad, por lo que la recomendación es llegar desde alguna de las ciudades conectadas por esa ruta y planificar el viaje con auto propio.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El boulevard San Martín concentra parte del patrimonio arquitectónico.

La escapada cercana a Buenos Aires a un pueblo quedado en el tiempo con palmeras para sacarse buenas fotos

El destacado paseo para hacer en Buenos Aires.

Así es el Mercado del Progreso, la feria poco conocida de Buenos Aires que es ideal para visitar

Diversión y aprendizaje para los más chicos. 

La escapada cerca de Buenos Aires a un lugar soñado para ir con niños en Semana Santa

La reserva natural que invita a conocer fauna y flora autóctona en la historia de la región pampeana. 

Turismo en Argentina: la reserva natural disfrutar de la naturaleza sin demasiada gente

Destino perfecto en el país vecino.

Este pueblo de Brasil tiene playas ocultas, es económico y es un destino ideal para visitar en 2026

Las termas escondidas en Córdoba que pocos conocen, con agua caliente y relax. 

Escapada termal a un tesoro oculto en Córdoba: el lugar que pocos conocen

Rating Cero

Cody Linley interpretó a Jake Ryan en Hannah Montana.

La impresionante transformación del actor que hizo de Jake Ryan hace 20 años en Hannah Montana

La Academia Unicornio presenta a Sophia Mendoza y su unicornio Wildstar como protagonistas, junto a sus amigos Ava (Leaf), Layla (Glaciar), Isabel (River), Rory (Tormenta) y Valentina (Cinder).
play

De qué se trata Academia unicornio, la serie para toda la familia que es furor en Netflix

La película es un remake del filme sueco Fuerza mayor (2014) de Ruben Östlund.
play

Desastre natural y comedia negra: esta película llegó a Netflix y sorprende a todos con su temática

Se basa en el caso real de Rosa Peral, exagente de la Guardia Urbana de Barcelona condenada a 25 años de prisión.
play

Terror con hechos reales: la imperdible serie de 8 capítulos que no podes perderte en Netflix

María Becerra.

María Becerra rompió el silencio sobre la ruptura con Los del Espacio: "A todos..."

Santiago del Moro anunció el futuro de Andrea Del Boca en Gran Hermano.

Santiago del Moro confirmó la decisión de Gran Hermano sobre Andrea Del Boca: ¿vuelve?

últimas noticias

El boulevard San Martín concentra parte del patrimonio arquitectónico.

La escapada cercana a Buenos Aires a un pueblo quedado en el tiempo con palmeras para sacarse buenas fotos

Hace 15 minutos
Forma parte del Área Natural Protegida más extensa de la provincia.

Turismo en Argentina: el pequeño pueblo del sur con unas imponentes murallas de piedra

Hace 26 minutos
Cae el precio del petróleo tras la tregua de 5 días anunciada por Donald Trump con Irán

Cae el precio del petróleo tras la tregua anunciada por Donald Trump con Irán

Hace 39 minutos
Las nuevas reglas de ARCA para quienes utilizan las plataformas virtuales

Qué límite tiene ARCA para los movimientos en las billeteras virtuales a partir de abril 2026

Hace 45 minutos
El reconocido actor, protagonista de Spider Man, habló sobre un personaje que está dando vueltas el mundo: El Gaucho Araña

Gaucho araña viral: quién es el argentino que recibió un mensaje de Tom Holland en la previa de la nueva película de Spider-Man

Hace 56 minutos