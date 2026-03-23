Turismo en Argentina: el pequeño pueblo del sur con unas imponentes murallas de piedra Esta localidad chubutense guarda uno de los paisajes geológicos más sorprendentes del país. Por + Seguir en







Forma parte del Área Natural Protegida más extensa de la provincia. Ruta Natural

Los Altares es una localidad de unos doscientos habitantes ubicada en la provincia del Chubut, rodeada por farallones rojizos de más de setenta metros de altura y las aguas del río Chubut.





El área natural protegida que rodea al pueblo es la más grande de la provincia y abarca cien kilómetros de largo por quince de ancho, con un paisaje geológico declarado patrimonio cultural de Argentina.





En cuevas y aleros de la zona se conservan pinturas rupestres tehuelches, incluyendo una pintura indígena del siglo X resguardada bajo custodia provincial.





El trekking, el kayak, el mountain bike y los balnearios naturales a orillas del río son las principales actividades disponibles para los visitantes del lugar. En la Patagonia argentina se encuentra un pueblo pequeño llamado Los Altares, en donde viven apenas doscientas personas. Enclavado entre paredones de roca rojiza y las aguas tranquilas del río Chubut, se accede mediante la Ruta Nacional 25, entre Trelew y Esquel, atravesando casi cien kilómetros de un corredor natural que mezcla cañadones, terrazas y murallas de piedra que superan los setenta metros de altura con el reflejo azul del río del otro lado.

El entorno no es solo un espectáculo visual, sino también un registro vivo de la historia. En aleros y cuevas de la zona aparecen pinturas rupestres de los tehuelches, el pueblo que habitó estas tierras hace miles de años. Una de esas obras, del siglo X, se conserva bajo custodia provincial y sorprende por sus dimensiones y la intensidad de sus colores. Los descendientes de aquellos primeros habitantes siguen presentes en el pueblo, elaboran artesanías con piedras locales y, a pedido de los viajeros, recrean las puntas de flecha que usaban sus antepasados.

Más allá del peso histórico y geológico del lugar, Los Altares ofrece una experiencia concreta para quienes buscan aventura o simplemente quieren desconectarse. Las orillas del río Chubut se abren en balnearios naturales ideales para un día de picnic o para refrescarse en verano. Por otro lado, el trekking es la actividad más recomendada para internarse en el paisaje y entender la escala real de los paredones.

Los Altares Argentina · Argentear Dónde queda Los Altares Los Altares es una localidad de la provincia del Chubut, ubicada sobre la Ruta Nacional 25 en el tramo que une Trelew con Esquel. Forma parte del Área Natural Protegida más extensa de la provincia, un territorio de cien kilómetros de largo por quince de ancho donde conviven un patrimonio geológico de primer nivel y restos culturales de los pueblos originarios que habitaron la región. El río Chubut bordea el área por uno de sus lados, creando un contraste permanente entre el agua y los paredones de roca que dominan el paisaje.

Qué puedo hacer en Los Altares Las propuestas del lugar integra la posibilidad de disfrutar el contacto con la naturaleza, aventura e historia en un entorno muy elogiado:

Recorrer en auto el corredor natural de la Ruta Nacional 25 para contemplar los farallones rojizos de más de setenta metros de altura que enmarcan el camino durante casi cien kilómetros.

Hacer trekking desde la localidad para explorar el paisaje geológico de cerca y descubrir la magnitud real de los paredones, cañadones y terrazas del área protegida.

Practicar kayak y mountain bike en los senderos y cursos de agua de los alrededores, aprovechando la energía del entorno patagónico.

Visitar los balnearios naturales a orillas del río Chubut, ideales para descansar, hacer picnic o bañarse durante la temporada estival.

Conocer las pinturas rupestres tehuelches conservadas en cuevas y aleros de la zona, incluyendo una obra del siglo X resguardada bajo custodia provincial.

Adquirir artesanías elaboradas por los habitantes del pueblo con piedras de la zona y presenciar la recreación de puntas de flecha ancestrales a cargo de los propios lugareños. Los Altares TripAdvisor Cómo llegar a Los Altares El acceso a Los Altares es exclusivamente por tierra, a través de la Ruta Nacional 25 que une Trelew con Esquel en la provincia del Chubut. No hay acceso aéreo directo a la localidad, por lo que la recomendación es llegar desde alguna de las ciudades conectadas por esa ruta y planificar el viaje con auto propio.