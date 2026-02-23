Turismo en Argentina: el tesoro natural que se encuentra en Formosa y nadie conoce Este humedal formoseño ofrece lagunas cristalinas, palmares y una fauna extraordinaria en un entorno virgen alejado de las multitudes turísticas. Por + Seguir en







Se trata de un humedal que ocupa el segundo lugar en tamaño dentro de Argentina, solo superado por los Esteros del Iberá.

Bañado La Estrella es el segundo humedal más grande de Argentina con aproximadamente 400 mil hectáreas, solo superado por los Esteros del Iberá.





El humedal se extiende entre 200 y 300 kilómetros de largo y entre 10 y 20 kilómetros de ancho en el noroeste de Formosa.





La zona alberga una rica biodiversidad con yacarés, carpinchos, boas curiyú, corzuelas y más de 300 especies de aves incluyendo el jabirú, la cigüeña más grande de América.





Los principales accesos son Fortín La Soledad a 65 kilómetros de Las Lomitas por ruta provincial 32 de tierra, y El Vertedero a 45 kilómetros por ruta provincial 28 asfaltada. En el norte de nuestro país, un pequeño pueblo aparece en el radar de los turistas como un oasis natural, un refugio para quienes buscan conectar con la naturaleza más pura. Este lugar alberga uno de los humedales más extensos de Sudamérica y fue elegido como una de las Maravillas Naturales de la Argentina. Sus lagunas cristalinas, bañadas por una rica biodiversidad, ofrecen un espectáculo visual y sonoro inigualable, mientras que la fauna autóctona con especies únicas de aves y mamíferos encuentra en este ecosistema el hábitat perfecto.

En el noroeste de la provincia de Formosa se encuentra el Bañado La Estrella, un humedal que ocupa el segundo lugar en tamaño dentro de Argentina, solo superado por los Esteros del Iberá. Con una extensión de aproximadamente 400 mil hectáreas, el paisaje mezcla lagunas, palmares y los particulares "champales", bosques inundados cubiertos por enredaderas que ofrecen un espectáculo visual único. Durante el atardecer, las tonalidades del cielo reflejadas en el agua transforman el entorno en un paraíso para quienes disfrutan de sacar fotos y tener contacto con la naturaleza.

Bañado La Estrella también destaca por la riqueza de su fauna, siendo común observar especies como carpinchos, yacarés, boas curiyú, corzuelas y más de 300 especies de aves que hacen del lugar un punto ideal para el ecoturismo y la observación de vida silvestre. Entre las aves se destaca el jabirú, la cigüeña más grande de América, junto a otras aves acuáticas que habitan este santuario natural.

Bañado La Estrella, Las Lomitas, Formosa Turismo Formosa Dónde queda Bañado La Estrella Bañado La Estrella está localizado en la provincia de Formosa, al norte de la localidad de Las Lomitas, atravesado por el trópico de Capricornio. Este humedal pertenece a la subregión del Chaco semiárido y permanece inundado la mayor parte del año por las lluvias y los desbordes del río Pilcomayo.

Posee un largo que oscila entre 200 y 300 kilómetros y un ancho entre 10 y 20 kilómetros, con una extensión total de 400.000 hectáreas o 4.000 kilómetros cuadrados. La reserva comprende 220 kilómetros de largo y 20 kilómetros de ancho en el noroeste formoseño.

Qué puedo hacer en Bañado La Estrella Las experiencias y atractivos disponibles en este humedal formoseño mezclan naturaleza, aventura y cultura: Visitar Fortín La Soledad, el acceso principal ubicado a 65 kilómetros de Las Lomitas por ruta provincial 32 de tierra, que funciona como puerta de entrada al paraíso natural

Contratar excursiones desde Fortín La Soledad para recorrer el Bañado en canoa o lancha, disfrutando de los paisajes únicos del humedal

Realizar cabalgatas por los senderos del humedal acompañados por pobladores locales que conocen cada rincón del lugar

Participar de caminatas guiadas con habitantes de la zona que comparten sus conocimientos sobre la flora y fauna del Bañado

Hospedarse en las opciones de alojamiento disponibles en Fortín La Soledad para pasar la noche y extender la experiencia

Disfrutar de propuestas gastronómicas locales después de un día completo de exploración

Experimentar el turismo comunitario con salidas guiadas y enseñanzas del pueblo pilagá, incluyendo charlas culturales sobre la relación ancestral con el río Pilcomayo

Alojarse con pobladores locales para una conexión más profunda con las tradiciones de los pueblos originarios de la región

Visitar El Vertedero, punto de acceso ubicado a 45 kilómetros de Las Lomitas por ruta provincial 28 asfaltada, ideal para una experiencia rápida y directa

Observar las obras hidroviales en El Vertedero que permiten regular el manejo de agua del humedal

Realizar avistamiento de aves en El Vertedero, especialmente del jabirú, la cigüeña más grande de América, junto a más de 300 especies que habitan el lugar

Practicar pesca deportiva en los puntos habilitados del humedal

Descubrir la maravillosa fauna con yacarés, carpinchos, boas curiyú y corzuelas durante los recorridos

Realizar safaris fotográficos capturando los atardeceres cuando las tonalidades del cielo se reflejan en el agua

Recorrer los "champales", bosques inundados cubiertos por enredaderas que ofrecen un espectáculo visual único

Explorar lagunas, palmares y bañados que conforman el paisaje característico de este humedal de 400 mil hectáreas Bañado La Estrella, Las Lomitas, Formosa Turismo Formosa Cómo llegar a Bañado La Estrella Para visitar Bañado La Estrella primero es necesario llegar a Las Lomitas, localidad ubicada a 300 kilómetros de la ciudad de Formosa por la ruta nacional 81. Desde ese lugar existen dos accesos principales: Fortín La Soledad por ruta provincial 32 de tierra a 65 kilómetros, y El Vertedero por ruta provincial 28 asfaltada a 45 kilómetros. Quienes no cuenten con vehículo propio pueden utilizar una empresa de micros que conecta Formosa capital con Las Lomitas, facilitando el acceso a este rincón natural. También se ofrecen excursiones organizadas por prestadores turísticos desde Formosa capital o desde Resistencia en la provincia del Chaco.