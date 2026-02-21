Turismo en Argentina: el pueblito poco conocido que mezcla gastronomía, paisaje, arte y cultura

21 de febrero de 2026 Inicio
Con el paso del tiempo las chacras de Coria se transformaron en una zona residencial absolutamente. Atrás quedaron los viñedos, el olor fresco de las uvas, los cerezos ardientes que se erradicaron para dar paso a los ladrillos.

Chacras de Coria es el corazón bohemio y gastronómico de Luján de Cuyo

Chacras de Coria es el corazón bohemio y gastronómico de Luján de Cuyo, Mendoza.

  • En 1640 el capitán Juan Hilario de Coria y Bohorquez, abrió junto con los indios un canal de regadío en las tierras que llevarían su nombre para dar vida a los primeros cultivos del lugar Chacras de Coria.
  • Con el paso del tiempo las chacras de Coria se transformaron en una zona residencial absolutamente.
  • Es una pintoresca localidad ubicada en el departamento de Luján de Cuyo, en la provincia de Mendoza, Argentina.
  • Para llegar desde la Ciudad de Mendoza (unos 14 km de distancia), tenés varias opciones rápidas y sencillas.

Allá por 1640 el capitán Juan Hilario de Coria y Bohorquez, abrió junto con los indios un canal de regadío en las tierras que llevarían su nombre para dar vida a los primeros cultivos del lugar.

La escapada cerca de Buenos Aires a un pueblo tranquilo que tiene un excelente restaurante

Con el paso del tiempo las chacras de Coria se transformaron en una zona residencial absolutamente. Atrás quedaron los viñedos, el olor fresco de las uvas, los cerezos ardientes que se erradicaron para dar paso a los ladrillos.

Actualmente Chacras de Coria es un calificado polo gastronómico al que se le suma el paisaje, el arte y la cultura.

Dónde queda Chacras de Coria

Chacras de Coria es una pintoresca localidad ubicada en el departamento de Luján de Cuyo, en la provincia de Mendoza, Argentina.

Se encuentra a solo 15 kilómetros al sur de la Ciudad de Mendoza. Está situada en el corazón del Oasis Norte, rodeada de viñedos históricos y con una vista privilegiada a la Cordillera de los Andes.

Qué puedo hacer en Chacras de Coria

Chacras de Coria es el corazón bohemio y gastronómico de Luján de Cuyo, Mendoza. Aquí tenés los mejores planes para disfrutarlo:

Recorrido por Bodegas

Es la actividad estrella. Podés visitar bodegas históricas y boutique caminando o en bici:

  • Clos de Chacras: Una bodega familiar de 1921 en pleno centro del pueblo, ideal para visitas guiadas y almuerzos maridados.
  • Bodega Pulmary: Famosa por sus vinos orgánicos y su atención personalizada por los propios dueños.
  • Bodega Tierras Altas: Ofrece la "Experiencia Malbec" donde probás vinos directamente de los tanques.

Polo Gastronómico

El pueblo es famoso por sus "cafecitos" y restaurantes de alta gama:

  • La Gloria Cantina Cool: Un lugar imperdible con más de 600 etiquetas de vino a precio de vinoteca y platos gourmet como ñoquis o risotto.
  • Chacras Park: Un centro comercial moderno frente a los caracoles, con opciones de sushi, pastelería de autor y bares.
  • Zappa Cocina Mendocina: Uno de los restaurantes mejor puntuados para probar sabores locales.

Cultura y Paseos

  • Plaza General Espejo: Los domingos se llena de vida con su feria de artesanías y antigüedades.
  • Museo Emiliano Guiñazú (Casa Fader): Ubicado en Mayor Drummond (muy cerca), es clave para ver arte mendocino en una casona histórica.
  • Estación Paso de los Andes: Una antigua estación de tren de estilo inglés, ideal para una foto nostálgica.

Deporte y Aire Libre

  • Senderos de Chacras: Si te gusta el mountain bike o el trekking, esta zona de piedemonte tiene circuitos bien marcados y vistas increíbles a la montaña.

Cómo llegar a Chacras de Coria

Para llegar a Chacras de Coria desde la Ciudad de Mendoza (unos 14 km de distancia), tenés varias opciones rápidas y sencillas:

En Auto (20-25 min)

  • Es la forma más directa. Podés ir por dos vías principales:
  • Corredor del Oeste: Es la ruta más rápida. Seguí hacia el sur hasta la intersección con calle Besares o Pueyrredón, que te ingresan directo al corazón del distrito.
  • Acceso Sur (Ruta 40): Conducí hacia el sur y tomá la salida en calle Paso o Boedo para entrar a Chacras.
