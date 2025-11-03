Turismo en Argentina: está en el sur, tiene pocos habitantes y está en la orilla del río Fundado en 1862 como fortín militar, conserva un patrimonio histórico de gran valor en su casco antiguo. Por







El viaje hacia Guardia Mitre es una experiencia única en sí misma. Río Negro Turismo

Guardia Mitre es una pequeña localidad rionegrina que sorprende a sus visitantes con su rica historia y su ubicación privilegiada a orillas del río Negro. Este pueblo, ubicado en la Patagonia argentina y fundado en 1862 como fortín militar, conserva un patrimonio histórico de gran valor en su casco antiguo, donde todavía se pueden apreciar construcciones originales que cuentan historias de inmigrantes europeos y campañas militares que marcaron el destino de la región.

Entre sus principales atractivos llama la atención su división entre Pueblo Viejo y Pueblo Nuevo, consecuencia de la gran inundación de 1899 que cambió para siempre la fisonomía del lugar. El casco histórico alberga tesoros patrimoniales como la iglesia, las escuelas centenarias, la casa de la cultura y antiguas viviendas particulares que transportan a los visitantes a los tiempos de la colonización patagónica. La plaza del pueblo viejo conserva un busto del General San Martín, fundido con bronce de cañones de la Campaña del Desierto e instalado en 1910.

El viaje hacia Guardia Mitre es una experiencia única en sí misma, especialmente al cruzar el río Negro en la histórica balsa de maroma de Sauce Blanco. Durante la travesía, el visitante puede observar cientos de pájaros mientras el paisaje natural patagónico se despliega en todo su esplendor, generando una sensación de aislamiento y conexión con la naturaleza que resulta inolvidable.

Guardia Mitre Guardia Mitre turismo Dónde queda Guardia Mitre Guardia Mitre se encuentra ubicada en el departamento Adolfo Alsina, en la provincia de Río Negro, sobre la ribera norte del río Negro. Esta localidad patagónica está a mitad de camino entre la ciudad de General Conesa y la aglomeración urbana de Viedma-Carmen de Patagones, a aproximadamente 70 kilómetros al noroeste de esta última comarca y a 90 kilómetros de la capital provincial.

El pueblo está emplazado en el sitio histórico conocido como "Potrero de Antonino", donde originalmente se levantó el fortín militar que dio origen al asentamiento en 1862. Su posición estratégica en la barranca norte del río Negro fue clave durante las campañas de colonización del territorio patagónico.

Qué puedo hacer en Guardia Mitre Las opciones de actividades en Guardia Mitre están centradas en el turismo histórico y la experiencia de conocer un pueblo patagónico: Recorrer el Casco Histórico del Pueblo Viejo, donde se conservan las edificaciones originales que datan de la época fundacional y cuentan la historia de la colonización.

Visitar la iglesia histórica construida por iniciativa de los vecinos en las primeras décadas del asentamiento.

Conocer las escuelas centenarias que formaron a generaciones de habitantes de la región.

Explorar la Casa de la Cultura, espacio que reúne el patrimonio y las tradiciones locales.

Admirar el busto del General San Martín en la plaza del pueblo viejo, fundido con bronce de cañones de la Campaña del Desierto.

Descubrir las casas particulares de arquitectura histórica que reflejan la influencia de inmigrantes europeos como galeses, ingleses, suizos e italianos.

Experimentar el cruce del río Negro en la emblemática balsa de maroma de Sauce Blanco, una travesía que permite disfrutar del paisaje natural y la abundante avifauna de la zona.

Conocer la división entre Pueblo Viejo y Pueblo Nuevo, testimonio de la gran inundación de 1899 que marcó la historia del lugar.

Caminar por las costas del río Negro donde antiguamente amarraban los vaporcitos de la Escuadra fluvial. Guardia Mitre Redes sociales Cómo llegar a Guardia Mitre Para llegar a Guardia Mitre se puede acceder por diferentes rutas provinciales y nacionales. La opción más pintoresca es desde Viedma transitando por la Ruta Nacional 250 hasta la altura del paraje Sauce Blanco, donde se debe cruzar el río Negro en la histórica balsa de maroma administrada por Vialidad Rionegrina. También es posible acceder mediante la Ruta Provincial 53 o la Ruta Provincial 50. Los visitantes pueden llegar en auto desde distintos puntos de la provincia, siendo Viedma y General Conesa las conexiones más importantes. El cruce en balsa es parte fundamental de la experiencia, ya que permite disfrutar del paisaje natural de la ribera mientras cientos de aves vuelan sobre las aguas del río Negro.