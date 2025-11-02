El pueblo cerca de Buenos Aires con una propuesta campestre y productos regionales que enamoran

Qué se puede hacer en este bello pueblo de la provincia. Turismo Las Flores

A menos de tres horas de la Ciudad de Buenos Aires, Las Flores invita a disfrutar del turismo rural.

Ofrece productos regionales y una amplia propuesta gastronómica artesanal.

Ideal para quienes buscan naturaleza, descanso y actividades al aire libre.

Se puede llegar fácilmente en auto o en combi por la Ruta Nacional 3. El turismo rural sigue creciendo en la provincia de Buenos Aires, impulsado por viajeros que buscan descanso y contacto con la naturaleza sin alejarse demasiado. Entre las alternativas más encantadoras se encuentra Las Flores, un destino que combina paisajes campestres, historia y una fuerte identidad gastronómica.

Ubicado a menos de tres horas de la capital, este pueblo bonaerense sorprende por su tranquilidad, hospitalidad y sabores locales. Su producción de quesos, cervezas artesanales y helados lo ha convertido en un referente de la región, donde cada rincón invita a disfrutar de lo simple y lo auténtico.

Con calles arboladas, plazas amplias y una laguna rodeada de verde, Las Flores es una excelente opción para familias, parejas o grupos de amigos que quieren vivir una escapada diferente, disfrutar de buena comida y reconectarse con el ritmo pausado del campo argentino.

Las Flores 2 Turismo Las Flores Dónde queda Las Flores Las Flores se encuentra en el centro de la provincia de Buenos Aires, a unos 190 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pertenece a un partido del mismo nombre y cuenta con más de 20.000 habitantes. A pesar de su tamaño, conserva su esencia de pueblo tranquilo y ofrece todos los servicios necesarios para que los visitantes disfruten de una estadía cómoda y relajada.

Qué puedo hacer en Las Flores Las Flores ofrece una gran variedad de propuestas para disfrutar durante todo el año: