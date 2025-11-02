2 de noviembre de 2025 Inicio
El pueblo cerca de Buenos Aires con una propuesta campestre y productos regionales que enamoran

Un destino bonaerense que combina naturaleza, tranquilidad y gastronomía local, ideal para una escapada de fin de semana.

Qué se puede hacer en este bello pueblo de la provincia.

Turismo Las Flores
  • A menos de tres horas de la Ciudad de Buenos Aires, Las Flores invita a disfrutar del turismo rural.
  • Ofrece productos regionales y una amplia propuesta gastronómica artesanal.
  • Ideal para quienes buscan naturaleza, descanso y actividades al aire libre.
  • Se puede llegar fácilmente en auto o en combi por la Ruta Nacional 3.

El turismo rural sigue creciendo en la provincia de Buenos Aires, impulsado por viajeros que buscan descanso y contacto con la naturaleza sin alejarse demasiado. Entre las alternativas más encantadoras se encuentra Las Flores, un destino que combina paisajes campestres, historia y una fuerte identidad gastronómica.

Ubicado a menos de tres horas de la capital, este pueblo bonaerense sorprende por su tranquilidad, hospitalidad y sabores locales. Su producción de quesos, cervezas artesanales y helados lo ha convertido en un referente de la región, donde cada rincón invita a disfrutar de lo simple y lo auténtico.

Con calles arboladas, plazas amplias y una laguna rodeada de verde, Las Flores es una excelente opción para familias, parejas o grupos de amigos que quieren vivir una escapada diferente, disfrutar de buena comida y reconectarse con el ritmo pausado del campo argentino.

Dónde queda Las Flores

Las Flores se encuentra en el centro de la provincia de Buenos Aires, a unos 190 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pertenece a un partido del mismo nombre y cuenta con más de 20.000 habitantes. A pesar de su tamaño, conserva su esencia de pueblo tranquilo y ofrece todos los servicios necesarios para que los visitantes disfruten de una estadía cómoda y relajada.

Qué puedo hacer en Las Flores

Las Flores ofrece una gran variedad de propuestas para disfrutar durante todo el año:

  • Recorrer el Jardín Botánico, un espacio ideal para caminar, fotografiar y conocer especies de flora autóctona.
  • Visitar el Parque Plaza Montero, donde se puede hacer camping, remar o disfrutar de un picnic frente al lago.
  • Explorar la Reserva Natural de la Laguna, hogar de carpinchos, aves como los cisnes de cuello negro y otras especies típicas de la región pampeana.
  • Conocer el Museo Biblioteca Bioy Casares, el Teatro Español y el Mapa Espacio de Arte, para quienes disfrutan de la historia y la cultura local.
  • Probar productos regionales, como quesos, mieles, cervezas artesanales y helados, en las ferias y negocios del centro.

Cómo llegar a Las Flores

Desde la Ciudad de Buenos Aires, se puede llegar a Las Flores en unas dos horas y cuarenta minutos en auto por la Ruta Nacional 3, una de las principales vías hacia el interior bonaerense.

También existen servicios de combis directas que conectan la capital con la ciudad sin escalas, una opción práctica para quienes prefieren no manejar. Gracias a su buena accesibilidad y su ambiente tranquilo, Las Flores se consolida como una escapada ideal para disfrutar del turismo rural cerca de Buenos Aires.

