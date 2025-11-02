2 de noviembre de 2025 Inicio
Viajar a Córdoba: el paseo por un camino de tierra con arroyos, puentes de piedra y vistas increíbles

Es un sitio ubicado en el Valle de Traslasierra, en la provincia de Córdoba, a unos 5 o 6 kilómetros del centro de Nono, sobre el río Chico.

Por
Paso de las Tropas está ubicado en el Valle de Traslasierra

Paso de las Tropas está ubicado en el Valle de Traslasierra, en la provincia de Córdoba, a unos 5 o 6 kilómetros del centro de Nono, sobre el río Chico. 

Sitio web traslasierra.com
  • Paso de las Tropas es un hermoso balneario con cascadas y ollas naturales, ubicado en el Valle de Traslasierra.
  • Allí es posible bañarse en el río, disfrutar de las playas y hacer senderismo.
  • Este lugar además, es testigo de un hecho histórico: su nombre se debe a que fue el camino por donde marcharon las tropas del General Paz y del General Bustos durante la cruzada libertadora de 1830
  • Está ubicado a 5 kilómetros del centro de la localidad de Nono.

A 5 km del centro Nono, sobre el río Chico, el balneario Paso de las Tropas ofrece un sin número de ollas naturales y un paisaje tranquilo entre cerros y vegetación autóctona de Córdoba. El camino es una alternativa tranquila a las rutas principales de Calamuchita y ofrece un entorno natural ideal para la exploración y el descanso.

Cómo llegar a este precioso entorno natural de Córdoba.
Viajar a Córdoba: el río escondido en las Altas Cumbres que enamora a turistas en el verano

Este balneario debe su nombre a un evento significativo: fue el camino por donde marcharon las tropas del General Paz y del General Bustos durante la cruzada libertadora de 1830. Este episodio histórico lo convierte no solo en un destino turístico, sino también en un testigo esencial de la historia de nuestro país.

La región de Traslasierra, conocida por su herencia cultural y su paisaje serrano, refleja la belleza natural de Córdoba y también es un recordatorio vivo de la historia y la cultura que conforman la identidad de la región de Nono.

Paso de las Tropas - Córdoba

Dónde queda el Paso de las Tropas

Paso de las Tropas, con sus hermosas cascadas y ollas naturales, se encuentra en el Valle de Traslasierra, en la provincia de Córdoba, a unos 5 o 6 kilómetros del centro de Nono, sobre el río Chico.

Qué puedo hacer en el Paso de las Tropas

Una vez en la zona, se puede disfrutar de las comodidades que ofrece el camping del balneario, que cuenta con sanitarios, parrillas, restaurante y estacionamiento. En el río es posible refrescarse con un buen chapuzón en las aguas del Río Chico. Incluso, a quienes les gusta la pesca pueden probar suerte y encontrar distintos ejemplares de peces de la zona.

Ya en la pequeña playa, se puede disfrutar del sol o de una buena siesta. Además se puede contratar una cabalgata por los alrededores, o emprender una travesía de turismo aventura en vehículos 4x4 o unimogs.

También se puede ingresar a la localidad de Las Calles y visitar la iglesia de Ntra. Sra. del Rosario que posee un singular estilo colonial con líneas simples y una espadaña con una sola campana.

Cómo llegar al Paso de las Tropas

Para llegar al Paso de las Tropas se puede ir desde Córdoba Capital por la ruta provincial 34 (Camino de las Altas Cumbres) hasta el Valle de Traslasierras, y luego tomar la ruta provincial 14. Desde Nono, se puede seguir un sendero a lo largo del Río Chico para llegar al balneario.

