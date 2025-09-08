Turismo en Argentina: está en el norte, es un pueblo secreto y se destaca por su belleza a nivel mundial Sus construcciones de adobe y los farallones que le dan su nombre crean una postal que llama la atención a quienes la visitan. Por







Este tesoro arqueológico guarda evidencias de poblaciones que vivieron en esta zona durante los últimos 10.000 años. Gobierno de Jujuy

Barrancas, una pequeña localidad de apenas 350 habitantes ubicada en Jujuy, se está consolidando como uno de los destinos más llamativos del norte de Argentina. Este tesoro arqueológico guarda evidencias de poblaciones que vivieron en esta zona durante los últimos 10.000 años, posicionándose como un lugar imperdible tanto a nivel nacional como internacional. Sus construcciones de adobe y los farallones que le dan su nombre crean una postal que llama la atención a quienes la visitan.

La localidad fue reconocida por ONU Turismo en 2024 como parte de los "Best Tourism Villages 2024", distinguiéndose entre los pueblos más destacados del mundo por su ejemplar desarrollo del turismo rural. Esta distinción resalta su compromiso con la preservación y promoción de sus valores culturales y productos tradicionales.

En este destino se puede ver una mezcla interesante de colores, con el azul del cielo contrastando con los tonos tierra de las casas, mientras el sol se refleja en las imponentes formaciones rocosas que caracterizan este rincón de la Puna.

Fundada en 1919 por Abdón Castro Tolay, quien estableció en este lugar la primera escuela, Barrancas representa un ejemplo de cómo las tradiciones andinas perduran en el tiempo. Sus calles empedradas y arquitectura tradicional son testigos silenciosos de miles de historias que se transmiten de generación en generación, convirtiendo cada rincón en un museo a cielo abierto donde la cultura ancestral sigue haciéndose presente.

Barrancas Jujuy Dónde queda Barrancas, Jujuy Barrancas se encuentra en el departamento Cochinoca, en la provincia de Jujuy, formando parte del paisaje característico de la Puna argentina. Esta pequeña localidad está ubicada en una zona privilegiada donde las formaciones geológicas conocidas como farallones o barrancas dominan el horizonte, creando un escenario natural especial que se extiende por toda la región del norte.

Qué puedo hacer en Barrancas, Jujuy En Barrancas, los viajeros pueden sumergirse en experiencias únicas que mezcla historia, cultura y tradición andina: Explorar el Centro de Interpretación Arqueológica, una parada fundamental que muestra testimonios del pasado, mostrando cómo las costumbres ancestrales siguen vivas en las actividades cotidianas de los habitantes locales.

Participar en talleres de artesanías tradicionales donde las creadoras locales comparten sus conocimientos sobre la elaboración de prendas textiles, desde el proceso de esquila hasta la confección final, manteniendo técnicas transmitidas por generaciones.

Disfrutar de la gastronomía autóctona ofrecida por proveedores de servicios turísticos locales, que preparan delicias regionales utilizando ingredientes y recetas tradicionales de Jujuy.

Vivir experiencias de turismo comunitario que permiten a los visitantes integrarse en la vida diaria del pueblo, compartiendo actividades cotidianas con los pobladores y conociendo de primera mano sus tradiciones y costumbres.

Adquirir artesanías únicas que capturan la esencia de la cultura andina, elaboradas por artesanos locales.

Alojarse en establecimientos que se adaptan a diferentes preferencias y presupuestos, desde opciones más sencillas hasta propuestas que ofrecen mayor comodidad, todas integradas respetuosamente en el entorno natural y cultural del lugar. Barrancas, Jujuy Jujuy al Día Cómo llegar a Barrancas, Jujuy Para acceder a Barrancas, es necesario atravesar las famosas Salinas Grandes ascendiendo desde Purmamarca por la ruta nacional 52. Una vez en este punto, se debe tomar un corto tramo de seis kilómetros por la ruta provincial RP 75, claramente señalizado mediante un cruce que indica el desvío hacia la localidad. Este recorrido permite a los viajeros disfrutar de los paisajes únicos de la Puna jujeña antes de llegar a este pueblo secreto que conserva intacta su esencia.