Turismo en Argentina: el río cordobés mezclado entre quebradas imponentes y playas de arena

El río Yuspe aparece en las sierras argentinas como un hilo de agua que talla paredes y forma pequeñas playas de arena: paisajes que sorprenden a quienes suben desde Tanti, en Córdoba. Muchos visitantes lo eligen por la mezcla de caminata exigente y pausas al borde de pozones donde el agua baja muy fría.

No es un destino para olas de turismo: el recorrido mantiene un tono de “descubrimiento” y exige cierto respeto por la montaña y el clima. Según relatos de quienes lo recorren, las condiciones del camino y el caudal cambian con las estaciones, lo que obliga a informarse antes de salir.

Al final del día, muchos terminan la jornada en el Puesto Casas Nuevas, donde la hospitalidad local —y alguna empanada bien puesta— son la mejor manera de cerrar la salida. Aun así, hay matices: la ruta, el estado del ripio y el caudal pueden modificar la experiencia, por lo que conviene planear con margen.

yuspe-cordoba-turismo-argentina Dónde queda el río Yuspe El río Yuspe nace en la zona del macizo conocido como Los Gigantes, en el extremo norte de la Pampa de Achala, provincia de Córdoba. Su trazado desciende por quebradas y cajones hasta confluir con cursos que alimentan la cuenca del río Cosquín y el lago San Roque; por eso, aunque haya sectores fáciles de acceso, otras partes son claramente agrestes. Esta ubicación le da panoramas de altura y tramos arenosos que contrastan con paredes rocosas.

Qué puedo hacer en el río Yuspe El menú es variado pero concreto: senderismo de media jornada o día completo, paradas en cajones y ollas de agua para refrescarse (si el clima lo permite), observación de flora serrana y fotografías de paredones y saltos chicos. En algunos aleros aparecen restos arqueológicos —morteros y vestigios de ocupación— que suman interés histórico al paseo.

Para los que buscan un plan más intenso hay circuitos que suben a puntos altos del macizo, mientras que quienes prefieren algo más tranqui pueden quedarse en los sectores cercanos al parador. Es clave llevar calzado adecuado: el terreno es pedregoso y, en varios tramos, el paso sobre roca húmeda requiere cuidado. rio-yuspe-cordoba-argentina-turismo Cómo llegar al río Yuspe La ruta más habitual parte desde la ciudad de Córdoba hacia Villa Carlos Paz y luego por la ruta que conduce a Tanti; desde allí se sigue por camino de ripio (aprox. 28–30 km, según el acceso) hasta los ingresos al macizo. El Puesto Casas Nuevas suele aparecer como punto de referencia: muchos tracks y guías lo usan como inicio del circuito y allí es posible recibir indicaciones locales antes de entrar al sendero. En función del vehículo y la lluvia, conviene evaluar si continuar por ripio hasta el estacionamiento más cercano o dejar el auto en un acceso previo y caminar más. Embed