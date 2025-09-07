7 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Turismo en Argentina: el pueblito mágico para disfrutar del cielo a la noche y ver los astros

La naturaleza está a la orden del día en este sitio desconocido pero hermoso de San Juan. Los detalles de este maravilloso lugar.

Por
Dónde se puede disfrutar de esta inolvidable experiencia.

Dónde se puede disfrutar de esta inolvidable experiencia.

Télam

A la hora de hacer un viaje, Argentina cuenta con miles de destinos turísticos que le compiten a cualquier lugar del mundo. Desde montañas hasta playas, el país está plagado de destinos que destacan por sus hermosos paisajes, por su increíble propuesta gastronómica o por sus actividades.

Córdoba Capital no solo se cuenta en plazas, iglesias y edificios coloniales: también late bajo tierra. 
Te puede interesar:

Viajar a Córdoba: 4 lugares que están escondidos bajo tierra

Uno de ellos es Albardón, una localidad que combina historia, naturaleza y un cielo limpio como pocos en el país. Sus actividades enfocadas en la astronomía y la naturaleza convierten a este pueblo en uno de los puntos más atractivos de la provincia de San Juan, a pesar de no ser conocido por muchos.

Por otra parte, se trata de un destino accesible, ya sea con vehículo propio o a través del transporte público. Sus impresionantes paisajes se entremezclan con la gran atención de los locales. Asimismo, la gastronomía también se hace presente dentro de los recorridos turísticos que ofrece la zona.

albardon 2

Dónde queda Albardón

El departamento de Albardón se encuentra al norte del Valle del Tulúm, dentro de la provincia de San Juan. A su vez, es un departamento rodeado por los cerros Villicú y Pie de Palo y se encuentra cerca del río San Juan.

Qué puedo hacer en Albardón

Albardón ofrece una gran variedad de actividades para hacer:

  • Turismo astronómico: en este espacio natural llamado "Campo de Estrellas", se despliegan actividades nocturnas guiadas por especialistas, donde se combinan observaciones del cielo profundo con relatos de cosmovisión local. Todo esto acompañado por vinos regionales y gastronomía autóctona.
  • Actividades diurnas: los turistas pueden optar porel Bici Tour, una opción perfecta para recorrer callejones tradicionales mientras se descubren leyendas e historias que definen el alma del departamento. Para los más caminadores, los circuitos a pie por el casco histórico revelan secretos guardados en cada rincón.
albardon
  • Tour fotográfico: esta salida de tres horas inicia en la bodega El Milagro con degustación incluida, pasa por la Capilla Virgen de la Carrodilla y sigue hacia los cerros de colores en La Laja. Cada parada es una postal para capturar y recordar, y el cierre incluye café con semitas caseras.
  • Cactario local: se trata de una actividad más exótica, donde se exponen especies autóctonas y foráneas con explicaciones sobre su origen. A esto se suma el ecosistema de Cinco Elementos, el taller Creando Tramas, la Ruta de la Piedra y el espacio de bioconstrucción Indias Blancas.

Cómo llegar a Albardón

Llegar a Albardón desde la ciudad de San Juan es rápido y accesible. En vehículo propio, el trayecto se completa en menos de 30 minutos por rutas en buen estado. También hay opciones de transporte público y excursiones turísticas que parten a diario desde la capital. Una vez en el departamento, los caminos están bien señalizados y permiten moverse entre bodegas, circuitos naturales y espacios culturales sin dificultad.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Uno de los hermosos paisajes.

Turismo en Argentina: el río cordobés mezclado entre quebradas imponentes y playas de arena

Explorar los volcanes de Pocho no es sólo una salida de trekking ni un paseo de fin de semana: es una oportunidad de conocer una Córdoba diferente.

Viajar a Córdoba: el lugar secreto con volcanes y palmeras que impacta por su belleza

De qué se trata este místico destino dentro de Córdoba.

La escapada de fin de semana de Buenos Aires para desconectar en un paisaje serrano

Dónde queda este pueblo oculto cercano a Buenos Aires.

Escapadas: está a 150 kilómetros de Buenos Aires, es un bello destino y es ideal para estar tranquilo

En estas sierras se puede observar una gran cantidad de condores y otras especies de aves.

Viajar a Córdoba: el destino en las alturas para ver cóndores

Queda a menos de una hora de Puerto Iguazú y cuenta con opciones de tour con guía y transporte.

Turismo en Argentina: la maravilla oculta con piedras semipreciosas

Rating Cero

Si bien mantiene su perfil bajo, Antonella Roccuzzo se ha transformado a lo largo de los años en una figura de la moda y redes.

La impresionante transformación de Antonela Roccuzzo: su antes y después

Lali Espósito y Tini Stoessel volvieron a encontrarse en un show especial.

Tini Stoessel ya no se oculta: fue al show de Lali Espósito con Rodrigo De Paul

Florencia Peña compartió un look de gala en redes sociales.

El look súper al cuerpo que lució Flor Peña: usó un vestido rojo intenso

Las mejores ocho películas más aclamadas de por el publico y la crítica de Marvel.

Estas son las 8 películas de Marvel más aclamadas por la crítica

Basada en la novela de Claudia Piñeiro, Las Maldiciones llega a Netflix con un fuerte componente político y Leo Sbaraglia como protagonista.
play

Va a estar en Netflix pronto, es un thriller interesante y lo protagoniza Leonardo Sbaraglia

Esta miniserie es protagonizada por una pareja que se está separando.
play

Está en Netflix, tiene capítulos de 13 minutos y se puede terminar en un día

últimas noticias

Este pueblo conserva sus calles empedradas.

La escapada cerca de Buenos Aires a un pueblo escondido: es de los mejores del mundo

Hace 4 minutos
Córdoba Capital no solo se cuenta en plazas, iglesias y edificios coloniales: también late bajo tierra. 

Viajar a Córdoba: 4 lugares que están escondidos bajo tierra

Hace 15 minutos
Varias mesas tardaron en constituirse por falta de autoridades.

La Plata: salió corriendo para no ser presidente de mesa y lo atrapó la Policía

Hace 19 minutos
play
La web alternativa para saber donde votar es www.dondevotopba.com 

Se cayó el sitio oficial para chequear el padrón electoral bonaerense: la alternativa para saber dónde votar

Hace 24 minutos
Dónde se puede disfrutar de esta inolvidable experiencia.

Turismo en Argentina: el pueblito mágico para disfrutar del cielo a la noche y ver los astros

Hace 26 minutos