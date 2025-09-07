Turismo en Argentina: el pueblito mágico para disfrutar del cielo a la noche y ver los astros

Dónde se puede disfrutar de esta inolvidable experiencia. Télam

A la hora de hacer un viaje, Argentina cuenta con miles de destinos turísticos que le compiten a cualquier lugar del mundo. Desde montañas hasta playas, el país está plagado de destinos que destacan por sus hermosos paisajes, por su increíble propuesta gastronómica o por sus actividades.

Uno de ellos es Albardón, una localidad que combina historia, naturaleza y un cielo limpio como pocos en el país. Sus actividades enfocadas en la astronomía y la naturaleza convierten a este pueblo en uno de los puntos más atractivos de la provincia de San Juan, a pesar de no ser conocido por muchos.

Por otra parte, se trata de un destino accesible, ya sea con vehículo propio o a través del transporte público. Sus impresionantes paisajes se entremezclan con la gran atención de los locales. Asimismo, la gastronomía también se hace presente dentro de los recorridos turísticos que ofrece la zona.

albardon 2 Dónde queda Albardón El departamento de Albardón se encuentra al norte del Valle del Tulúm, dentro de la provincia de San Juan. A su vez, es un departamento rodeado por los cerros Villicú y Pie de Palo y se encuentra cerca del río San Juan.

Qué puedo hacer en Albardón Albardón ofrece una gran variedad de actividades para hacer:

Turismo astronómico : en este espacio natural llamado "Campo de Estrellas", se despliegan actividades nocturnas guiadas por especialistas, donde se combinan observaciones del cielo profundo con relatos de cosmovisión local. Todo esto acompañado por vinos regionales y gastronomía autóctona.

los turistas pueden optar porel Bici Tour, una opción perfecta para recorrer callejones tradicionales mientras se descubren leyendas e historias que definen el alma del departamento. Para los más caminadores, los circuitos a pie por el casco histórico revelan secretos guardados en cada rincón.

Tour fotográfico: esta salida de tres horas inicia en la bodega El Milagro con degustación incluida, pasa por la Capilla Virgen de la Carrodilla y sigue hacia los cerros de colores en La Laja. Cada parada es una postal para capturar y recordar, y el cierre incluye café con semitas caseras.

Cactario local: se trata de una actividad más exótica, donde se exponen especies autóctonas y foráneas con explicaciones sobre su origen. A esto se suma el ecosistema de Cinco Elementos, el taller Creando Tramas, la Ruta de la Piedra y el espacio de bioconstrucción Indias Blancas.

Cómo llegar a Albardón

Llegar a Albardón desde la ciudad de San Juan es rápido y accesible. En vehículo propio, el trayecto se completa en menos de 30 minutos por rutas en buen estado. También hay opciones de transporte público y excursiones turísticas que parten a diario desde la capital. Una vez en el departamento, los caminos están bien señalizados y permiten moverse entre bodegas, circuitos naturales y espacios culturales sin dificultad.