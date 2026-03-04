Turismo en Argentina: el pueblo chico con ritmo pausado para descansar un fin de semana

Este rincón bonaerense a minutos de Areco conserva almacenes centenarios, calles de tierra y la hospitalidad tradicional del campo sin multitudes.

Este encantador pueblo de tan solo 1.200 habitantes fue fundado por inmigrantes a principios del siglo XX.

A solo 15 kilómetros de San Antonio de Areco, en plena llanura de Buenos Aires, se encuentra Villa Lía . Un pueblo chico de ritmo pausado ideal para una escapada corta sin mucha gente a su alrededor. Este encantador pueblo de tan solo 1.200 habitantes fue fundado por inmigrantes a principios del siglo XX y en la actualidad se presenta como una propuesta turística imperdible en la provincia de Buenos Aires.

Fundado a comienzos del siglo XX por inmigrantes europeos , creció alrededor de la estación ferroviaria que formaba parte del recorrido del ferrocarril Central Córdoba, hoy General Belgrano, que unía Buenos Aires con Rosario. La agricultura y la ganadería sostuvieron su economía durante décadas, y hoy mantiene ese perfil rural con calles de tierra y veredas anchas.

La historia de Villa Lía comienza en 1869 cuando el agrimensor Mariano Iparraguirre divide las tierras de Isabel de Rodríguez y Dominga Castex, destinándose con el paso de los años una de las partes de aquella estancia a la construcción del pueblo.

En 1920, Lía R. de las Carreras heredó mil hectáreas pertenecientes a Dominga Castex, siendo la estancia fundamental para la producción agrícola ya que el casco se encontraba a orillas de las vías donde paraba el tren que transportaba granos. Doña Lía hizo una petición para fundar un pueblo de acuerdo a la Ley Provincial de Trazados de Centros de Población, acordando con Mariano Ustariz, destacado productor de cereales, crear el pueblo y llamarlo Villa Lía, aunque curiosamente no hay registros de su fecha de fundación.

El casco histórico conserva fachadas antiguas y almacenes centenarios sin semáforos ni tránsito intenso, donde el silencio domina la escena. Una parada obligada es el Museo de la Estación que funciona en el antiguo edificio del ferrocarril exhibiendo fotos, documentos y objetos que cuentan el desarrollo del pueblo.

Villa lia

Dónde queda Villa Lía

Villa Lía es una localidad del partido de San Antonio de Areco en la provincia de Buenos Aires. Se encuentra a 127 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, a tan solo 15 o 20 kilómetros de San Antonio de Areco y a 190 kilómetros de la ciudad de La Plata, en plena llanura bonaerense.

El pueblo de aproximadamente 1.200 habitantes cuenta con solo una de sus calles asfaltada. Su ubicación estratégica cerca de Areco lo convierte en un destino perfecto para quienes buscan un rincón tranquilo fuera del mapa turístico tradicional, manteniendo ese perfil rural con veredas anchas y un ritmo de vida pausado característico del campo argentino.

Qué puedo hacer en Villa Lía

Las experiencias disponibles en este pueblo bonaerense combinan historia, tradición y descanso:

Visitar el Museo de la Estación que funciona en el antiguo edificio del ferrocarril con fotos, documentos y objetos que cuentan el desarrollo del pueblo.

Conocer la estación Villa Lía que aún conserva algunos de sus elementos originales como vagones y estructuras de hierro que se utilizaban para cargar las cosechas.

Recorrer el Museo y Centro Cultural "Los Rostros de la Pampa" con entrada libre y gratuita donde se puede aprender sobre los inmigrantes y observar algunas de sus pertenencias.

Visitar la Capilla San José en la plaza José Hernández, fundada en 1929 y construida en homenaje a la hija de Mariano Uztariz.

Conocer el Almacén de Pascual, uno de los almacenes centenarios que sobrevivieron desde la época de mayor esplendor en 1950.

Disfrutar de la gastronomía en pulperías y almacenes de campo con empanadas, asado y picadas con productos regionales

VILLA LIA- SANANTONIODEARECO.COM

Cómo llegar a Villa Lía

Para llegar a Villa Lía desde la Ciudad de Buenos Aires se deben recorrer aproximadamente 127 kilómetros. El trayecto más directo consiste en salir por el Acceso Norte y continuar por la Ruta Nacional 8 (autopista) hacia San Antonio de Areco. Una vez allí, se debe tomar la Ruta Provincial 41 en dirección a Baradero y conducir unos 18 kilómetros hasta el camino de acceso pavimentado que conduce directamente al pueblo.