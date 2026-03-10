10 de marzo de 2026 Inicio
Adiós a los muebles tradicionales: la nueva tendencia en decoración que elige Alex Caniggia

La TV perdió su conformación modular para pasar a ser una extensión del espacio, una ilusión visual que aporta sensación de amplitud. Cómo acompañarla por un soporte que le quede perfecto.

Por
  • Alex Caniggia mostró en sus redes sociales su comedor con una nueva tendencia en diseño y ubicación del televisor.

  • La TV flotante del influencer está montada sobre un panel revestido en mármol, un material muy utilizado en proyectos de diseño de interiores contemporáneo.

  • El diseño del ambiente también incorpora listones símil madera, un recurso que aporta textura y contraste visual.

  • Con esta instalación, Alex Caniggia se suma a una tendencia de diseño que busca alivianar los espacios y eliminar los racks tradicionales del living comedor.

Durante años, la TV ocupó un lugar privilegiado en el living o en el comedor, casi siempre apoyado sobre muebles voluminosos grandes, exclusivamente para sostenerlo. Sin embargo, las tendencias de diseño vienen cambiando con fuerza y cada vez más proyectos buscan ambientes visualmente más livianos, con menos objetos y una mayor integración entre tecnología y decoración.

En ese escenario es que aparece la llamada TV flotante, una solución que gana terreno en los hogares y que recientemente mostró en sus redes el influencer Alex Caniggia. En una historia publicada en su cuenta de Instagram, el mediático dejó ver parte de su comedor, donde el televisor está instalado directamente sobre la pared, sin muebles debajo que lo acompañen.

El aparato aparece montado sobre un panel revestido con mármol Calacatta, una piedra natural italiana muy valorada en el diseño de interiores, por su fondo blanco luminoso atravesado por vetas grises bien marcadas.

tv flotante alex caniggia

A un costado del panel se destacan perfiles de PVC símil madera colocados en forma vertical, un recurso decorativo que aporta textura y genera contraste con la superficie mineral del mármol. Este tipo de revestimiento se utiliza cada vez más porque permite sumar el efecto visual de la madera sin perder practicidad y con mantenimiento sencillo, lo que termina configurando un ambiente moderno donde los materiales cumplen un rol protagónico.

El estilo del espacio se completa con una mesa de comedor que también utiliza mármol Calacatta como superficie principal, generando continuidad visual con el panel del televisor. Las vetas grises recorren la mesa como si se tratara de una pieza escultórica dentro del ambiente, mientras que las sillas tapizadas en tonos beige suavizan la composición y aportan una cuota de calidez frente al predominio de superficies claras y minerales. Fiel a su estilo provocador, el hijo de Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis acompañó la imagen con una frase que no pasó desapercibida entre sus seguidores: "Respeten los rangos, secos baratos. Hay niveles y niveles", escribió.

tv flotante alex caniggia (1)

La tendencia de la TV flotante

La instalación de televisores directamente sobre la pared forma parte de una tendencia que viene creciendo con fuerza en el diseño interior contemporáneo. La propuesta consiste en eliminar los racks o muebles tradicionales que históricamente acompañaban al televisor y reemplazarlos por paneles decorativos o revestimientos que integran el aparato al conjunto del ambiente.

En muchos casos, estos paneles permiten además ocultar cables o sistemas de conexión, logrando un aspecto más ordenado y limpio. Al reducir la presencia de muebles voluminosos, la TV flotante también contribuye a generar una mayor sensación de amplitud en el espacio, algo especialmente valorado en departamentos o ambientes integrados donde cada metro cuadrado cuenta dentro del diseño general.

