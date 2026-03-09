Arte callejero, historia y mucha cultura: esta es la feria más elegida por los turistas para visitar en Buenos Aires Por su mezcla de historia y gastronomía, este paseo sigue siendo uno de los lugares más visitados por quienes quieren descubrir el lado más auténtico de Buenos Aires. Por + Seguir en







Esta es la feria más elegida por los turistas para visitar en Buenos Aires

Este recorrido propone conocer objetos antiguos y piezas de colección muy buscadas por turistas.

Además, cuenta con artículos vintage y retro que reflejan distintas épocas.

Se trata de un paseo turístico emblemático donde conviven antigüedades, artesanías y gastronomía.

Es un mercado callejero tradicional que cada fin de semana atrae a turistas y locales. Arte callejero, historia y mucha cultura: uno de los paseos más tradicionales de la ciudad es un clásico de los domingos en la ciudad porteña que combina antigüedades, arte callejero, gastronomía y tango.

Ubicado en el histórico barrio de San Telmo, el paseo se desarrolla principalmente sobre la calle Defensa, desde la avenida San Juan hasta la avenida Hipólito Yrigoyen. A lo largo de varias cuadras, cientos de puestos ofrecen objetos únicos que atraen tanto a extranjeros como a vecinos de la ciudad.

Uno de los rasgos más distintivos del mercado es la gran variedad de piezas antiguas y de colección.

San Telmo Cuál es la feria de Buenos Aires que tiene todo tipo de atractivos Hablamos del encanto de la Feria de San Telmo, de calles empedradas, casas antiguas y arquitectura histórica, las cuales crean una atmósfera única que parece transportar a otra época.

Más allá de las compras, es famosa por su ambiente cultural. Durante el recorrido es común ver:

músicos tocando en vivo

espectáculos callejeros

bailarines de tango en plena calle En los puestos se pueden encontrar: vajilla antigua

relojes y muebles vintage

discos de vinilo

objetos de decoración

souvenirs y artesanías Estas expresiones artísticas forman parte de la identidad cultural de la ciudad y convierten a la feria en uno de los paseos más emblemáticos del circuito turístico porteño. También participan artistas y diseñadores independientes que venden ilustraciones, accesorios, textiles y productos hechos a mano.