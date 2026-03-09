9 de marzo de 2026 Inicio
Arte callejero, historia y mucha cultura: esta es la feria más elegida por los turistas para visitar en Buenos Aires

Por su mezcla de historia y gastronomía, este paseo sigue siendo uno de los lugares más visitados por quienes quieren descubrir el lado más auténtico de Buenos Aires.

Esta es la feria más elegida por los turistas para visitar en Buenos Aires

Esta es la feria más elegida por los turistas para visitar en Buenos Aires

  • Este recorrido propone conocer objetos antiguos y piezas de colección muy buscadas por turistas.
  • Además, cuenta con artículos vintage y retro que reflejan distintas épocas.
  • Se trata de un paseo turístico emblemático donde conviven antigüedades, artesanías y gastronomía.
  • Es un mercado callejero tradicional que cada fin de semana atrae a turistas y locales.

Arte callejero, historia y mucha cultura: uno de los paseos más tradicionales de la ciudad es un clásico de los domingos en la ciudad porteña que combina antigüedades, arte callejero, gastronomía y tango. Esta es la feria más elegida por los turistas para visitar en Buenos Aires

Ubicado en el histórico barrio de San Telmo, el paseo se desarrolla principalmente sobre la calle Defensa, desde la avenida San Juan hasta la avenida Hipólito Yrigoyen. A lo largo de varias cuadras, cientos de puestos ofrecen objetos únicos que atraen tanto a extranjeros como a vecinos de la ciudad.

Uno de los rasgos más distintivos del mercado es la gran variedad de piezas antiguas y de colección.

San Telmo

Cuál es la feria de Buenos Aires que tiene todo tipo de atractivos

Hablamos del encanto de la Feria de San Telmo, de calles empedradas, casas antiguas y arquitectura histórica, las cuales crean una atmósfera única que parece transportar a otra época.

Más allá de las compras, es famosa por su ambiente cultural. Durante el recorrido es común ver:

  • músicos tocando en vivo
  • espectáculos callejeros
  • bailarines de tango en plena calle

En los puestos se pueden encontrar:

  • vajilla antigua
  • relojes y muebles vintage
  • discos de vinilo
  • objetos de decoración
  • souvenirs y artesanías

Estas expresiones artísticas forman parte de la identidad cultural de la ciudad y convierten a la feria en uno de los paseos más emblemáticos del circuito turístico porteño. También participan artistas y diseñadores independientes que venden ilustraciones, accesorios, textiles y productos hechos a mano.

