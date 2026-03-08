Turismo en Argentina: el lugar en el sur para recordar la llegada de Hernando de Magallanes

Ubicado sobre una bahía mítica de la estepa patagónica, este destino invita a recorrer la historia de las primeras exploraciones mundiales y a descubrir una fauna marina sorprendente en un entorno de paz absoluta.

El sur argentino siempre guarda secretos que van más allá de los glaciares y las montañas. En la inmensidad de la costa de Santa Cruz se encuentra Puerto San Julián , un lugar donde la historia universal cambió para siempre.

Fue en este rincón del mundo donde la expedición de Hernando de Magallanes desembarcó en 1520 para invernar, marcando hitos como la primera misa en territorio argentino y el encuentro inicial con los habitantes locales, a quienes los exploradores bautizaron como "patagones".

Puerto San Julián se presenta como un destino fascinante para quienes buscan combinar el turismo histórico con el contacto directo con la naturaleza. Caminar por su costanera frente a la bahía de aguas calmas o embarcarse hacia sus islas cercanas permite entender por qué este sitio cautivó a navegantes como Magallanes, Drake y Darwin . Además de ser un rincón de absoluta paz, ofrece postales increíbles de su vasto paisaje.

Puerto San Julián está ubicado en el centro-este de la provincia de Santa Cruz , a orillas de la bahía homónima del Océano Atlántico. Se encuentra estratégicamente situada sobre la Ruta Nacional 3 , a unos 350 kilómetros al norte de Río Gallegos y a unos 430 kilómetros al sur de Comodoro Rivadavia.

Es una bahía protegida, rodeada de mesetas y acantilados bajos, que contrasta el azul profundo del mar con los tonos ocres de la estepa santacruceña.

Qué puedo hacer en Puerto San Julián

El punto de partida obligatorio es el Museo Temático Nao Victoria. Se trata de una réplica a escala real de la única embarcación de la flota de Magallanes que logró completar la primera vuelta al mundo. Al subir a bordo, los visitantes pueden experimentar cómo era la vida de aquellos marinos en el siglo XVI a través de efectos sonoros y reproducciones de objetos de la época, lo que lo convierte en una de las experiencias históricas más inmersivas.

Para continuar con el recorrido histórico, se puede visitar el Monumento a la Primera Misa y la plazoleta Héroes de Malvinas. También se encuentra el Museo de los Pioneros Rosa Novak de Hofmann, situado en una vivienda de estilo magallánico de la década del 30, donde hay vestigios de la armada local, una exposición de arte y una muestra arqueológica.

puerto San julián (2)

Para conocer más sobre la fauna local, el plan ideal es la excursión náutica por la Bahía San Julián. Durante la navegación se pueden visitar la Isla de los Pingüinos y la Isla de los Pájaros. El gran atractivo aquí es la colonia de pingüinos de Magallanes, pero también el avistaje de las elegantes toninas overas, unos delfines blancos y negros que suelen acompañar a las embarcaciones en las aguas cristalinas de la bahía.

El contacto con la naturaleza se completa con el recorrido por el Circuito Costero, un trayecto de unos 30 kilómetros que bordea acantilados y playas solitarias. En este camino se pueden encontrar puntos panorámicos espectaculares y yacimientos fósiles que dan cuenta del pasado prehistórico de la región. Es un espacio recreativo perfecto para realizar trekking, fotografía o simplemente disfrutar de la inmensidad del paisaje donde la estepa se funde con el mar.

Cómo llegar a Puerto San Julián

Para llegar a Puerto San Julián desde la Ciudad de Buenos Aires en auto, se debe emprender un viaje de aproximadamente 2.100 kilómetros. El trayecto se realiza casi en su totalidad por la Ruta Nacional 3, atravesando las provincias de Buenos Aires, Río Negro y Chubut antes de ingresar a Santa Cruz.

Es un viaje que demanda al menos dos o tres días de manejo, por lo que se recomienda planificar paradas intermedias en ciudades como Bahía Blanca o Puerto Madryn. En cuanto a otras opciones, se puede llegar en micro de larga distancia desde Retiro, con un viaje que supera las 30 horas.

Una alternativa más rápida es volar hasta las ciudades de Comodoro Rivadavia o Río Gallegos. Desde cualquiera de estos dos puntos, se puede alquilar un vehículo o tomar un servicio de transporte interurbano para completar el tramo final de aproximadamente 4 a 5 horas hasta Puerto San Julián.