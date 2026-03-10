10 de marzo de 2026 Inicio
Tras el paro, vuelve el fútbol argentino: qué partidos se juegan hoy y el cronograma completo de la 10° fecha

Luego de la medida de fuerza en apoyo al presidente Claudio “Chiqui” Tapia, se reanudará el Torneo Apertura: entre los encuentros, se destacan los de Racing e Independiente.

Tigre vs. Vélez

Tigre vs. Vélez, Independiente vs. Unión, Newell's vs. Platense y Sarmiento vs. Racing, le darán reanudación al fútbol argentino

El Torneo Apertura se reanudará este martes luego del paro en apoyo al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y lo hará con cuatro encuentros de la fecha 10°. Durante el fin de semana del 5 al 8 de marzo, quedó en suspenso la 9° jornada del torneo local y, por la ajustada agenda ya que a mitad de año se disputará el Mundial 2026, la pelota no puede frenar y se disputará entre semana, tal como estaba estipulada.

Incertidumbre por el debut de Chacho Coudet como nuevo entrenador de River. 
Derrumbe en Parque Patricios: corre riesgo el debut de Coudet en River

Los primeros dos encuentros serán en simultáneo: el enfrentamiento interzonal entre Tigre vs. Vélez y el de Independiente vs. Unión. A su término, se disputarán Newell’s vs. Platense de la Zona A, mientras que Sarmiento vs. Racing cerrará la jornada.

El conjunto de Victoria, segundo en la Zona B, se medirá ante el Fortín, líder del otro grupo, que en caso de ganar seguirá siendo el puntero en soledad. Por su parte, el Rojo buscará la victoria para no perderle pisada a los líderes y asegurarse un lugar en los playoffs.

Ya en el segundo turno, la Lepra está en zona de descenso y debe sumar sí o sí para revertir el mal presente que atraviesa, donde en las primeras 8 jornadas, solo sumó dos puntos. En tanto, la Academia, jugará de local e intentará, sumando unidades para seguir entre los 8 mejores, asegurarse un lugar para los octavos de final.

La jornada continuará con 5 cotejos que se disputarán el miércoles 11 de marzo, entre los que se destaca el clásico de la fecha: Boca vs. San Lorenzo. Y otros 5 que serán el jueves 12, donde será el turno del debut de Eduardo "Chacho" Coudet en River tras la renuncia de Marcelo Gallardo.

Fecha 10°: dónde ver en vivo y datos de los partidos

Tigre – Vélez (Interzonal)

  • Hora: 19:45
  • Televisión: ESPN Premium
  • Estadio: José Dellagiovanna
  • Árbitro: Leandro Rey Hilfer
  • VAR: Adrián Franklin

Independiente vs. Unión (Zona A)

  • Hora: 19.45
  • Televisión: TNT Sports Premium
  • Estadio: Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini
  • Árbitro: Andrés Merlos
  • VAR: Fabrizio Llobet

Newell’s vs Platense (Zona A)

  • Hora: 22
  • Televisión: TNT Sports
  • Estadio: Marcelo Bielsa
  • Árbitro: Luis Lobo Medina
  • VAR: Álvaro Carranza

Sarmiento vs. Racing (Zona B)

  • Hora: 22
  • Televisión: ESPN Premium
  • Estadio: Eva Perón
  • Árbitro: Nazareno Arasa
  • VAR: Salomé Di Iorio

Torneo Apertura: cómo continúa la fecha 10

Miércoles 11 de marzo

  • 17:30: Banfield vs. Gimnasia (Zona B)
  • 17:30: Argentinos vs. Central (Zona B)
  • 17:45: Boca vs. San Lorenzo (Zona A)
  • 22: Atlético Tucumán vs. Aldosivi (Zona B)
  • 22: Independiente Rivadavia vs. Barracas (Zona B)

Jueves 12 de marzo

  • 17: Defensa vs. Central Córdoba (Zona A)
  • 17: Riestra vs. Gimnasia de Mendoza (Zona A)
  • 19:15: Talleres vs. Instituto (Zona A)
  • 19:15: Estudiantes Río Cuarto vs. Belgrano (Zona B)
  • 21:30: Huracán vs. River (Zona B)
