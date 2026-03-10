Tras el paro, vuelve el fútbol argentino: qué partidos se juegan hoy y el cronograma completo de la 10° fecha Luego de la medida de fuerza en apoyo al presidente Claudio “Chiqui” Tapia, se reanudará el Torneo Apertura: entre los encuentros, se destacan los de Racing e Independiente. Por + Seguir en







Tigre vs. Vélez, Independiente vs. Unión, Newell's vs. Platense y Sarmiento vs. Racing, le darán reanudación al fútbol argentino

El Torneo Apertura se reanudará este martes luego del paro en apoyo al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y lo hará con cuatro encuentros de la fecha 10°. Durante el fin de semana del 5 al 8 de marzo, quedó en suspenso la 9° jornada del torneo local y, por la ajustada agenda ya que a mitad de año se disputará el Mundial 2026, la pelota no puede frenar y se disputará entre semana, tal como estaba estipulada.

Los primeros dos encuentros serán en simultáneo: el enfrentamiento interzonal entre Tigre vs. Vélez y el de Independiente vs. Unión. A su término, se disputarán Newell’s vs. Platense de la Zona A, mientras que Sarmiento vs. Racing cerrará la jornada.

El conjunto de Victoria, segundo en la Zona B, se medirá ante el Fortín, líder del otro grupo, que en caso de ganar seguirá siendo el puntero en soledad. Por su parte, el Rojo buscará la victoria para no perderle pisada a los líderes y asegurarse un lugar en los playoffs.

Ya en el segundo turno, la Lepra está en zona de descenso y debe sumar sí o sí para revertir el mal presente que atraviesa, donde en las primeras 8 jornadas, solo sumó dos puntos. En tanto, la Academia, jugará de local e intentará, sumando unidades para seguir entre los 8 mejores, asegurarse un lugar para los octavos de final.

La jornada continuará con 5 cotejos que se disputarán el miércoles 11 de marzo, entre los que se destaca el clásico de la fecha: Boca vs. San Lorenzo. Y otros 5 que serán el jueves 12, donde será el turno del debut de Eduardo "Chacho" Coudet en River tras la renuncia de Marcelo Gallardo.