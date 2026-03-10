Conmoción en el fútbol argentino: murió una futbolista de Colón Tiara Lemos tenía 16 años e integraba las divisiones inferiores del Sabalero. Desde la institución santafesina la despidieron en las redes sociales. Por + Seguir en







Tiara Lemos tenía 16 años.

El fútbol femenino argentino atraviesa un momento de profunda tristeza tras conocerse la muerte de Tiara Lemos, una joven futbolista de 16 años que integraba las divisiones inferiores de Colón de Santa Fe.

La noticia fue confirmada por el área de fútbol femenino de la institución santafesina a través de un mensaje difundido en redes sociales. “Lamentamos profundamente la partida de Tiara Lemos. Siempre permanecerás en nuestra memoria”, señalaron desde el club, al tiempo que expresaron su acompañamiento a los familiares de la adolescente en este momento de dolor.

tiara-lemos - futbol femenino El propio Club Atlético Colón replicó el mensaje institucional y extendió sus condolencias a los seres queridos de la jugadora y a quienes compartieron con ella el ámbito deportivo.

colon El impacto de la noticia se sintió en toda la comunidad futbolera de la ciudad, a tal punto que Unión dejó de lado la rivalidad deportiva para manifestar públicamente su solidaridad con la familia de la joven y con el club.

union Tras conocerse el fallecimiento, las redes sociales se llenaron de mensajes de despedida y recuerdos de compañeras de equipo, entrenadores y simpatizantes vinculados al fútbol femenino del club.

Tiara formaba parte del proyecto de desarrollo del fútbol femenino de Colón, una disciplina que en los últimos años tuvo un crecimiento sostenido dentro de la institución, sumando cada vez más jugadoras jóvenes en sus categorías formativas.