Qué monto alcanza la multa por la VTV vencida y qué pasa si te detienen sin actualizarla

Circular sin la Verificación Técnica Vehicular vigente puede generar multas, el secuestro del vehículo y complicaciones con la cobertura del seguro.

Lo que debés saber sobre la VTV y la multa en marzo 2026.

  • La Verificación Técnica Vehicular (VTV) certifica que el auto está en condiciones mecánicas seguras para circular.
  • Conducir sin la VTV vigente es una infracción grave en la Provincia de Buenos Aires y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
  • En marzo de 2026, las multas pueden ir desde $568.800 hasta $1.896.000 en territorio bonaerense y rondar los $380.000 en CABA.
  • Además de la sanción económica, las autoridades pueden retener la licencia o el vehículo, y el seguro podría no cubrir daños en caso de accidente

La Verificación Técnica Vehicular se consolidó como una obligación clave para quienes circulan con automóvil. Este control periódico certifica que el vehículo se encuentra en condiciones mecánicas adecuadas para transitar y forma parte de las normas básicas de seguridad vial. Mantener la VTV al día ayuda a prevenir fallas técnicas que podrían provocar accidentes y protege tanto al conductor como a quienes comparten la vía pública.

En este marco es importante conocer qué aspectos cambian de manera inmediata.
Circular con la oblea vencida o sin haber realizado la inspección constituye una infracción considerada grave. En distritos como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires, los controles de tránsito suelen verificar este requisito y aplicar sanciones a quienes no lo cumplen. La falta de verificación implica además un mayor riesgo en la seguridad del tránsito, ya que el estado del vehículo influye directamente en la prevención de siniestros.

A pesar de los montos establecidos, se contemplan beneficios para determinados sectores de la población

Desde el punto de vista económico, ignorar el vencimiento puede resultar mucho más costoso que realizar el trámite a tiempo. Las multas por circular sin la VTV vigente suelen ser elevadas y se actualizan periódicamente. Cumplir con esta revisión no solo evita sanciones, sino que también refleja un compromiso con el mantenimiento del vehículo y con la seguridad vial.

Qué costo tiene la VTV vencida en marzo 2026

En marzo de 2026, circular sin la Verificación Técnica Vehicular vigente puede implicar sanciones económicas muy elevadas. En la Provincia de Buenos Aires, la Unidad Fija se estableció en $1.896, por lo que las multas por esta infracción van desde $568.800 hasta $1.896.000, según la gravedad de la falta y los antecedentes del conductor. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde la Unidad Fija se ubica en $949,99, la sanción por no tener la oblea vigente puede rondar las 400 UF, es decir cerca de $380.000.

Frente a estos montos, el costo del trámite resulta mucho menor. Para vehículos livianos de hasta 2.500 kg, realizar la verificación cuesta alrededor de $97.057,65 en territorio bonaerense y cerca de $63.453 en CABA. Por esa diferencia, mantener la VTV al día aparece como la opción más conveniente para evitar multas y circular dentro de la normativa vigente.

Qué sucede si circulas con la VTV vencida

Circular con la Verificación Técnica Vehicular vencida puede generar consecuencias inmediatas más allá de una simple infracción administrativa. Las autoridades de tránsito pueden retener la licencia de conducir y el vehículo queda inhabilitado para circular hasta regularizar la situación. En la Provincia de Buenos Aires, las multas se calculan en Unidades Fijas y, con los valores vigentes en marzo de 2026, pueden ir desde $568.800 hasta $1.896.000 según la gravedad de la falta. Además, ante un siniestro vial, las compañías de seguros pueden rechazar la cobertura por falta de mantenimiento obligatorio, lo que deja al propietario como responsable de afrontar los costos por los daños.

