Visitar Salta en 2026: el pueblo con encanto que fascina a todo el que lo conoce

Ubicado en el corazón de los Valles Calchaquíes, este destino de calles empedradas y arquitectura colonial ofrece un viaje en el tiempo entre montañas coloridas y una historia que se respira en cada esquina.

Molinos se ubica a unos 210 kilómetros de la capital provincial. 

Molinos se ubica a unos 210 kilómetros de la capital provincial. 

  • Molinos se ubica en el sudoeste de Salta, sobre la Ruta Nacional 40 y a 210 km de la capital.
  • El viaje desde Salta Capital demora entre 5 y 6 horas por tramos de ripio y montaña.
  • Su principal atractivo es la Iglesia San Pedro Nolasco, un Monumento Histórico Nacional.
  • El destino ofrece visitas a bodegas de altura y edificios con arquitectura característica de otra época.

Salta se mantiene como uno de los destinos más elegidos de la Argentina gracias a su combinación de paisajes áridos, cultura vibrante y una gastronomía que conquista paladares. En este 2026, la provincia sigue renovando su propuesta turística para aquellos que buscan escapar de las grandes ciudades y sumergirse en la tranquilidad del norte.

Es reconocido a nivel nacional como el lugar donde nació José de San Martín.
El pueblito de Argentina de calles tranquilas y casas de estilo colonial que está bueno visitar para conocer la historia

La región ofrece alternativas para todos los gustos; desde la aventura extrema hasta el relax total en entornos rurales. En el corazón de los Valles Calchaquíes, se ubica un destino que conquista el corazón de cualquiera que lo visite.

Molinos se destaca por lo pintoresco de sus calles y su tranquilidad. Este pueblo, fundado a mediados del siglo XVII, conserva una mística especial gracias a su arquitectura de adobe, sus techos de cardón y la hospitalidad de su gente.

Dónde queda Molinos

Molinos

Molinos se encuentra en el sudoeste de la provincia de Salta, formando parte del departamento homónimo. Está estratégicamente ubicado sobre la emblemática Ruta Nacional 40, a unos 210 kilómetros de Salta Capital y a unos 116 kilómetros de Cafayate.

Ubicado a la vera del río Amaicha y el río Molinos, el pueblo debe su nombre a los antiguos molinos harineros que funcionaban en la zona, impulsados por la fuerza del agua, y que fueron el motor económico de una de las haciendas más ricas e importantes del Virreinato del Río de la Plata.

Qué hacer en Molinos

El plan principal en Molinos es recorrer su casco histórico, donde sobresale la Iglesia de San Pedro Nolasco. Declarada Monumento Histórico Nacional, esta joya arquitectónica del siglo XVIII conserva los restos embalsamados de Isasmendi, el último gobernador realista de Salta. Su fachada blanca y sus torres contrastan con el cielo azul intenso de la Puna, y en su interior se pueden apreciar detalles en madera de cardón y un estilo barroco colonial que transporta a los visitantes a otra época.

Molinos

Justo frente a la plaza principal se encuentra la famosa Hacienda de Molinos, que fuera la residencia del mencionado gobernador y hoy funciona como un exclusivo hotel boutique y restaurante. Es el lugar ideal para probar las empanadas salteñas auténticas, el locro o platos a base de carne de llama, siempre acompañados por los vinos de altura que se producen en las fincas cercanas.

Para los interesados en conocer más acerca de la producción de vino local, se pueden visitar bodegas como Colomé, que alberga el increíble Museo James Turrell de luz y arte, y se encuentra a pocos kilómetros.

Además, a pocos kilómetros del pueblo, se puede visitar la Laguna de Brealito, un espejo de agua escondido entre cerros que ofrece una postal surrealista y es ideal para realizar caminatas suaves o safaris fotográficos.

Cómo llegar a Molinos

MOLINOS-

Molinos se encuentra a aproximadamente 1.550 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. Para llegar a Molinos desde la Ciudad de Buenos Aires en auto, se debe tomar la Ruta Nacional 9 hacia el norte, atravesando Rosario, Santiago del Estero y Tucumán hasta llegar a Salta Capital o Cafayate. Desde Cafayate, se continúa por la Ruta Nacional 40 hacia el norte.

Lo más recomendable es volar hasta Salta Capital y desde allí, alquilar una camioneta o tomar un servicio de transporte regional. También hay micros que conectan a diario la ciudad de Salta con Molinos. La ruta más utilizada para ir desde el centro de la ciudad es la RN 68 hasta El Carril, tomando luego la RP 33 que atraviesa la Cuesta del Obispo y el Parque Nacional Los Cardones. Finalmente empalmar con la RN 40 hacia el sur tras pasar Cachi.

