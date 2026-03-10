Sonríe Chacho Coudet: el referente de River que está más cerca de volver El futbolista avanza en la etapa final de su rehabilitación, luego de varios meses de ausencia. El cuerpo técnico espera sumarlo nuevamente al plantel en las próximas semanas. Por + Seguir en







El cuerpo médico planea otorgarle el alta a comienzos de abril. Prensa River

Un futbolista de River avanza en la etapa final de su recuperación tras una lesión ligamentaria sufrida en 2025.





El jugador ya volvió a entrenarse con pelota y su retorno a la competencia aparece cada vez más cercano.





El cuerpo médico proyecta que pueda estar disponible para el inicio de un torneo internacional.





Su presencia representaría un refuerzo importante para la defensa del equipo que dirige Eduardo Coudet. El defensor Germán Pezzella atraviesa la etapa final de recuperación de la lesión que lo mantuvo varios meses fuera de las canchas y su regreso empieza a tomar forma en River. El central volvió a realizar ejercicios con pelota en el predio de entrenamiento del club, un paso muy importante dentro del proceso de rehabilitación.

El campeón del mundo sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda durante un partido ante Independiente disputado el 9 de agosto del año pasado. Aquella lesión obligó al futbolista a iniciar un largo tratamiento para recuperar la estabilidad de la articulación y volver a la actividad profesional.

Después de varias semanas de trabajo en el gimnasio junto al equipo de kinesiólogos, el defensor fue incorporando ejercicios progresivos en el campo de juego. Primero realizó tareas sin contacto y, con el paso del tiempo, comenzó a entrenarse con balón, aunque todavía de manera diferenciada respecto al resto del plantel.

Si la evolución continúa según lo previsto, el cuerpo médico planea otorgarle el alta a comienzos de abril. Ese calendario coincide con la etapa final del torneo local y el inicio de la Copa Sudamericana, momento en el que el entrenador Eduardo Coudet podría recuperar a uno de los referentes de la defensa.

Pezzella Los números de Germán Pezzella en River Durante su paso por el primer equipo del club de Núñez, Pezzella acumuló una extensa cantidad de presencias en distintas competencias. En su primera etapa, que incluyó las temporadas entre 2011 y 2015, disputó 69 encuentros oficiales, con convirtiendo durante ese tiempo 5 goles y dejando una asistencia.

Luego de su regreso a la institución, el defensor volvió a sumar minutos con la camiseta del conjunto millonario. En la temporada 2024 jugó 16 partidos y marcó un gol en competiciones continentales. Al año siguiente agregó 25 presentaciones más, con una asistencia registrada en la Copa Argentina. River Campeón Libertadores 2015 Télam. En total, considerando ambas etapas en el club, el marcador central acumula 111 partidos oficiales con la camiseta de River. Además, en cuanto a títulos, en su primera etapa ganó el torneo local, la Copa Campeonato y la Sudamericana en el 2014, mientras que al año siguiente se quedó con la Recopa Sudamericana y la Copa Libertadores