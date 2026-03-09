La escapada cerca de Buenos Aires a una isla poco conocida para pasar el finde

A pocas horas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires existe un destino que suele quedar fuera de los circuitos turísticos más conocidos, pero que ofrece paisajes sorprendentes y una atmósfera ideal para descansar. Se trata de Isla Sistina , un pequeño territorio rodeado de agua que forma parte de la Laguna del Monte , uno de los escenarios naturales más reconocidos del oeste bonaerense.

La zona también es reconocida por su biodiversidad, atardeceres y relatos históricos y legendarios vinculados con su pasado.

El lugar combina naturaleza, tranquilidad e historia, lo que lo convierte en una alternativa atractiva para una escapada corta.

Isla Sistina es un destino poco difundido ubicado dentro de la Laguna del Monte, en el partido bonaerense de Guaminí.

El entorno combina naturaleza, silencio y amplitud de paisaje , características que lo transforman en un lugar elegido por quienes buscan desconectarse del ritmo urbano. La presencia constante del agua y la vegetación genera un ambiente propicio para actividades al aire libre, pero también para disfrutar de momentos de calma.

Además del atractivo natural, el sitio se encuentra atravesado por distintas historias y relatos que forman parte del folclore local. Desde referencias a pueblos originarios hasta leyendas relacionadas con antiguas condesas europeas y episodios de enfrentamientos, el pasado del lugar suma un componente cultural que despierta curiosidad entre quienes visitan la zona.

La Isla Sistina se encuentra dentro de la Laguna del Monte , un importante espejo de agua ubicado en el partido de Guaminí , al oeste de la provincia de Buenos Aires . Este entorno natural forma parte de una zona conocida por sus paisajes abiertos y por ser uno de los puntos más representativos del turismo de naturaleza en esa región bonaerense.

La Isla Sistina, en la Laguna del Monte, se consolida como una propuesta de turismo de naturaleza a pocas horas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Rodeada completamente por el agua de la laguna , la isla integra un paisaje donde predominan la vegetación, la fauna y los amplios horizontes , características que definen el entorno natural del lugar. Además, la zona es especialmente valorada por sus atardeceres sobre la laguna, una de las postales más reconocidas del área.

Qué puedo hacer en Isla Sistina

Las propuestas en Isla Sistina están vinculadas principalmente con el contacto directo con la naturaleza. Entre las actividades más elegidas se encuentran los paseos en lancha alrededor de la isla, que permiten recorrer la Laguna del Monte y contemplar el paisaje desde el agua.

Otra alternativa muy popular son los recorridos en kayak, ideales para explorar los sectores más tranquilos de la laguna. Además, el entorno ofrece condiciones para practicar deportes acuáticos, como el esquí, para quienes prefieren propuestas más dinámicas.

También existen opciones más relajadas, como caminatas por senderos naturales o safaris fotográficos para observar aves, ciervos y otros animales del ecosistema. El ambiente del lugar invita además a pasar el día al aire libre entre mates, picnic y recorridos tranquilos, aprovechando la calma del paisaje.

Cómo llegar a Isla Sistina

Para llegar a Isla Sistina desde la Ciudad de Buenos Aires en auto, el recorrido es de aproximadamente 480 kilómetros y demanda cerca de 6 horas de viaje. El trayecto más habitual comienza por Autopista Riccheri hasta Ezeiza, luego continúa por la Autopista Ezeiza–Cañuelas y sigue por la Ruta Nacional 205 hasta la ciudad de Bolívar. Desde allí se toma la Ruta Provincial 65 hasta Guaminí, donde se encuentra la Laguna del Monte.

Isla Sistina 3 Caminatas, safaris fotográficos y atardeceres sobre el agua forman parte de la experiencia turística en este rincón del oeste bonaerense. Portal de Guaminí

También es posible realizar el viaje en transporte público, utilizando micros de larga distancia que parten desde Buenos Aires hacia localidades cercanas como Guaminí, Coronel Suárez o Pigüé, y desde allí completar el trayecto hacia la laguna por transporte local. Una vez en la costa de la Laguna del Monte, el acceso a Isla Sistina se realiza en lancha, ya que el lugar está rodeado completamente por agua.