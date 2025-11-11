Turismo en Argentina: el pueblo con un paisaje verde exuberante que impacta Su ubicación en el centro misionero permite que los visitantes puedan explorar tanto los atractivos del pueblo como otros destinos cercanos en Oberá y localidades vecinas. Por







Llama la atención el imponente Salto Teodoro Cuenca, una cascada de 12 metros con aguas cristalinas. Ser argentino

Campo Ramón, en Misiones, es el primer municipio ecológico de la provincia y un destino ideal para el turismo sustentable.

Su entorno de selva subtropical ofrece actividades como trekking, avistaje de aves, canotaje y cicloturismo.

El Salto Teodoro Cuenca, con sus 12 metros de caída, es su principal atractivo natural.

La localidad celebra la Fiesta Provincial de la Ecología, reflejo del compromiso ambiental de su comunidad. Campo Ramón es una localidad misionera que llama la atención de sus visitantes con su compromiso ecológico y sus paisajes de selva subtropical. Este pueblo del departamento Oberá, ubicado a unos 90 kilómetros de Posadas, se distingue por ser el Primer Municipio Ecológico de la provincia de Misiones, con poco más de 12.000 habitantes que forjaron una identidad ligada a la agricultura sustentable y el respeto por la naturaleza, ofreciendo un destino ideal para quienes buscan contacto directo con la vida rural y los paisajes de esta provincia.

Entre sus principales atractivos llama la atención el imponente Salto Teodoro Cuenca, una cascada de 12 metros con aguas cristalinas que se convirtió en uno de los puntos más buscados por los visitantes. El pueblo ofrece infinitas posibilidades para los fanáticos del ecoturismo y la aventura, desde trekking por senderos naturales hasta avistaje de aves, canotaje en ríos cristalinos y cicloturismo por caminos rurales que atraviesan su densa vegetación, mezclando naturaleza con la tradición productiva de la yerba mate.

Este rincón de Misiones tiene un origen singular que remonta a la década de 1930, cuando un hombre llamado Ramón poseía un secadero de yerba mate que fue incendiado por las autoridades, dejando un gran descampado conocido como "los campos de Ramón". La comunidad organiza anualmente la Fiesta Provincial de la Ecología, evento que reúne a vecinos y turistas para celebrar el compromiso ambiental que define a este pueblo, donde cada sendero y actividad está pensada para integrarse al entorno sin alterarlo.

Campo Ramón Argentina Turismo Dónde queda Campo Ramón Campo Ramón se encuentra ubicado en el departamento de Oberá, en la zona centro de la provincia de Misiones, a aproximadamente 90 kilómetros de Posadas, la capital provincial. Este lugar está rodeado por colinas, selva subtropical y cursos de agua que crean un paisaje con una gran cantidad de vegetación. Su ubicación en el centro misionero permite que los visitantes puedan explorar tanto los atractivos del pueblo como otros destinos cercanos en Oberá y localidades vecinas. Desde Buenos Aires, el trayecto por tierra lleva alrededor de 11 horas.

Qué puedo hacer en Campo Ramón Las opciones de actividades en Campo Ramón son variadas y orientadas al turismo de naturaleza, aventura y cultura:

Visitar el Salto Teodoro Cuenca, cascada de 12 metros con aguas cristalinas que ofrece un paisaje imponente rodeado de selva subtropical

Realizar trekking por senderos naturales que llevan a miradores panorámicos, arroyos escondidos y cascadas

Practicar avistaje de aves en reservas protegidas, aprovechando la rica biodiversidad de la región misionera

Descender en canotaje por ríos cristalinos que atraviesan el paisaje selvático

Recorrer caminos rurales en bicicleta de montaña a través de la vegetación densa y las colinas

Visitar chacras locales y cooperativas que producen yerba mate con prácticas agrícolas sustentables, conociendo los saberes tradicionales misioneros

Acampar en espacios naturales como Los Pinos o Viejo Puente, experimentando el agrocamping y la vida rural

Participar de la Fiesta Provincial de la Ecología, evento anual que celebra el compromiso ambiental de la comunidad

Disfrutar de festivales culturales que honran las raíces guaraníes y europeas del pueblo

Degustar la gastronomía local con yerba mate, té y frutas tropicales cultivadas en la zona Campo Ramón Argentina Turismo Cómo llegar a Campo Ramón Para llegar a Campo Ramón desde Buenos Aires, la opción más común es viajar en auto por la ruta nacional que conecta con Misiones, pasando primero por Posadas y luego continuando hacia Oberá hasta alcanzar el pueblo, en un trayecto que lleva aproximadamente 11 horas. También es posible tomar un micro de larga distancia hasta la ciudad de Oberá y desde ese lugar utilizar transporte local hacia Campo Ramón. Para quienes prefieren acortar el viaje terrestre, existe la alternativa de volar en avión hasta la provincia de Misiones y completar el trayecto final por tierra.