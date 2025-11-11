11 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Turismo en Argentina: el pueblo con un paisaje verde exuberante que impacta

Su ubicación en el centro misionero permite que los visitantes puedan explorar tanto los atractivos del pueblo como otros destinos cercanos en Oberá y localidades vecinas.

Por
Llama la atención el imponente Salto Teodoro Cuenca

Llama la atención el imponente Salto Teodoro Cuenca, una cascada de 12 metros con aguas cristalinas.

Ser argentino
  • Campo Ramón, en Misiones, es el primer municipio ecológico de la provincia y un destino ideal para el turismo sustentable.
  • Su entorno de selva subtropical ofrece actividades como trekking, avistaje de aves, canotaje y cicloturismo.
  • El Salto Teodoro Cuenca, con sus 12 metros de caída, es su principal atractivo natural.
  • La localidad celebra la Fiesta Provincial de la Ecología, reflejo del compromiso ambiental de su comunidad.

Campo Ramón es una localidad misionera que llama la atención de sus visitantes con su compromiso ecológico y sus paisajes de selva subtropical. Este pueblo del departamento Oberá, ubicado a unos 90 kilómetros de Posadas, se distingue por ser el Primer Municipio Ecológico de la provincia de Misiones, con poco más de 12.000 habitantes que forjaron una identidad ligada a la agricultura sustentable y el respeto por la naturaleza, ofreciendo un destino ideal para quienes buscan contacto directo con la vida rural y los paisajes de esta provincia.

Su belleza agreste y el ambiente relajado la vuelven una de las playas más admiradas por los viajeros.
Te puede interesar:

Esta playa de Brasil combina tranquilidad, naturaleza y solo se puede llegar caminando: está cerca de San Pablo

Entre sus principales atractivos llama la atención el imponente Salto Teodoro Cuenca, una cascada de 12 metros con aguas cristalinas que se convirtió en uno de los puntos más buscados por los visitantes. El pueblo ofrece infinitas posibilidades para los fanáticos del ecoturismo y la aventura, desde trekking por senderos naturales hasta avistaje de aves, canotaje en ríos cristalinos y cicloturismo por caminos rurales que atraviesan su densa vegetación, mezclando naturaleza con la tradición productiva de la yerba mate.

Este rincón de Misiones tiene un origen singular que remonta a la década de 1930, cuando un hombre llamado Ramón poseía un secadero de yerba mate que fue incendiado por las autoridades, dejando un gran descampado conocido como "los campos de Ramón". La comunidad organiza anualmente la Fiesta Provincial de la Ecología, evento que reúne a vecinos y turistas para celebrar el compromiso ambiental que define a este pueblo, donde cada sendero y actividad está pensada para integrarse al entorno sin alterarlo.

Campo Ramón

Dónde queda Campo Ramón

Campo Ramón se encuentra ubicado en el departamento de Oberá, en la zona centro de la provincia de Misiones, a aproximadamente 90 kilómetros de Posadas, la capital provincial. Este lugar está rodeado por colinas, selva subtropical y cursos de agua que crean un paisaje con una gran cantidad de vegetación. Su ubicación en el centro misionero permite que los visitantes puedan explorar tanto los atractivos del pueblo como otros destinos cercanos en Oberá y localidades vecinas. Desde Buenos Aires, el trayecto por tierra lleva alrededor de 11 horas.

Qué puedo hacer en Campo Ramón

Las opciones de actividades en Campo Ramón son variadas y orientadas al turismo de naturaleza, aventura y cultura:

  • Visitar el Salto Teodoro Cuenca, cascada de 12 metros con aguas cristalinas que ofrece un paisaje imponente rodeado de selva subtropical
  • Realizar trekking por senderos naturales que llevan a miradores panorámicos, arroyos escondidos y cascadas
  • Practicar avistaje de aves en reservas protegidas, aprovechando la rica biodiversidad de la región misionera
  • Descender en canotaje por ríos cristalinos que atraviesan el paisaje selvático
  • Recorrer caminos rurales en bicicleta de montaña a través de la vegetación densa y las colinas
  • Visitar chacras locales y cooperativas que producen yerba mate con prácticas agrícolas sustentables, conociendo los saberes tradicionales misioneros
  • Acampar en espacios naturales como Los Pinos o Viejo Puente, experimentando el agrocamping y la vida rural
  • Participar de la Fiesta Provincial de la Ecología, evento anual que celebra el compromiso ambiental de la comunidad
  • Disfrutar de festivales culturales que honran las raíces guaraníes y europeas del pueblo
  • Degustar la gastronomía local con yerba mate, té y frutas tropicales cultivadas en la zona
Campo Ramón

Cómo llegar a Campo Ramón

Para llegar a Campo Ramón desde Buenos Aires, la opción más común es viajar en auto por la ruta nacional que conecta con Misiones, pasando primero por Posadas y luego continuando hacia Oberá hasta alcanzar el pueblo, en un trayecto que lleva aproximadamente 11 horas.

También es posible tomar un micro de larga distancia hasta la ciudad de Oberá y desde ese lugar utilizar transporte local hacia Campo Ramón. Para quienes prefieren acortar el viaje terrestre, existe la alternativa de volar en avión hasta la provincia de Misiones y completar el trayecto final por tierra.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El Río Los Chorrillos es uno de sus principales atractivos. 

Viajar a Córdoba: el pueblito con ollas naturales que te va a volar la cabeza

A solo 90 de Buenos Aires, ofrece dos playas con estilos distintos.

Está a 90 minutos de Buenos Aires y es una playa ideal de río para el verano 2026

Turismo: Punta del Este se prepara para una temporada récord en reservas de argentinos

Turismo: Punta del Este se prepara para una temporada récord en reservas de argentinos

Rincón italiano en Buenos Aires: ¿dónde se encuentra La Toscana argentina y por qué se la llama así?

Rincón italiano en Buenos Aires: dónde se encuentra "La Toscana" argentina y por qué se la llama así

La segundo etapa del torneoserá entre el 11 y 14 de noviembre. Se podrá votar vía web

Cuáles son las 32 atracciones bonaerenses que compiten para quedarse con el título mundial de Turismo

Én Córdoba hay una reserva natural destacada por su belleza.

Viajar a Córdoba: la reserva natural que ofrece un escenario imponente

Rating Cero

La pareja se filmó en las calles de Barcelona. 

Video: estaba por invitar a salir a una chica, pero apareció Lionel Messi y se volvió viral

La trilogía completa de esta saga está en Netflix desde el 1 de noviembre.
play

Acaba de llegar a Netflix, pocos lo sabían y es una película que le gusta a muchas personas

Rubio platino y látex: la publicación superó los 200.000 likes.

La impresionante transformación de Valentina Zenere: igual a Pamela Anderson

The White Lotus tendrá cuarta temporada tras los pedidos de la audiencia.

HBO Max prepara el estreno de The White Lotus: dónde estará situada y quién podría volver

Dua Lipa se fue de Argentina y dejó un guiño para River y Boca.

Dua Lipa se fue de Argentina y dejó un guiño para Boca y River: de qué se trata

Johnny Depp será declarado visitante ilustre y dará una clase magistral abierta en La Plata: cómo participar

Johnny Depp será declarado "visitante ilustre" y dará una clase magistral abierta en La Plata: cómo participar

últimas noticias

La historia detrás de uno de los criminales más temidos

Era un vecino ejemplar pero tras su fachada de payaso cometía crímenes horribles: cuál es la historia de John Wayne Gacy

Hace 6 minutos
En noviembre habrá varios feriados locales

Confirman que será feriado el martes 18 de noviembre: qué se conmemora y quiénes lo disfrutarán

Hace 18 minutos
Argentina es el segundo país latinoamericano que más efectivo utiliza.

Uso de efectivo: cómo se ubica Argentina en el ranking mundial

Hace 29 minutos
Claudio Contardi fue condenado a 19 años de prisión.

Se filtró la última foto en la cárcel de Claudio Contardi tras el juicio con Julieta Prandi

Hace 32 minutos
Scott Bessent confirmó que EEUU obtuvo ganancias por el swap con Argentina. 

Bessent blanqueó que Estados Unidos está "haciendo plata" gracias al swap con Argentina

Hace 43 minutos