Turismo en Argentina: es un pueblo fantasma que tenía 1.500 habitantes y quedó vacío tras una inundación

Se encuentra en la provincia de Buenos Aires y es una locación para caminar entre ruinas y fotografiar paisajes olvidados en el tiempo.

San Mauricio se encuentra a más de 500 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. 

  • Es un destino muy popular entre fotógrafos urbanos y documentalistas que buscan capturar "pueblos fantasmas".
  • Su declive se aceleró drásticamente tras la gran inundación de 2001 y un incendio previo en 1986.
  • El pueblo está cerca del límite de Buenos Aires con La Pampa.
  • Llegó a tener 1.500 habitantes en su época de prosperidad, y ahora son menos de 20.

En Buenos Aires hay varios destinos poco conocidos pero de gran atractivo para fotógrafos urbanos y documentalistas que buscan capturar el misterio y la decadencia de los "pueblos fantasmas". También es ideal para viajeros curiosos que buscan conocer toda la Argentina.

Un paisaje único.
San Mauricio es conocido como un pueblo fantasma o un pueblo en alto riesgo de quedar totalmente abandonado. Su declive se aceleró trágicamente en 2001, debido a una gran inundación que obligó a casi todos sus habitantes a evacuar.

Antes de eso supo tener un gran momento cuando el ferrocarril llegó a sus tierras en 1903. En ese entonces, se registraron alrededor de 1.500 habitantes que vivían en las 40 casas que estaban dispuestas en las 45 manzanas que existían en el lugar.

San Mauricio pueblo fantasma

Sin embargo, dos desgracias impulsaron a la gente a mudarse: el incendio de 1986, donde se perdió el lugar de encuentro en el que celebraban las fiestas locales; y posteriormente la gran inundación. Desde ese entonces se convirtió en un destino de turismo histórico y fotográfico, enfocado en la exploración de ruinas y pueblos semi-abandonados. En la actualidad, viven allí menos de 20 personas.

Dónde queda San Mauricio

Se encuentra en el Partido de Rivadavia, al noreste de la provincia de Buenos Aires, cerca del límite con la provincia de La Pampa. La distancia desde CABA es de aproximadamente 517 a 534 kilómetros. Las localidades más cercanas son González Moreno, a 16 km, y América, a 33 km.

Qué puedo hacer en San Mauricio

Dada la naturaleza de pueblo fantasma de San Mauricio, su visita tiene un enfoque más de exploración histórica que de turismo tradicional de descanso. El principal atractivo es la visita a los restos de las construcciones antiguas, destacando La Capilla de San Mauricio, fundada en 1892, cuya fachada aún se mantiene y es un ícono del lugar.

Ruinas en San Mauricio
La Capilla de San Mauricio es muy fotografiada por los visitantes.

La antigua y lujosa casa del fundador, Mauricio Duva, y las ruinas del antiguo hotel y la confitería son otras locaciones muy fotografiadas. En sí, el pueblo funciona como un museo a cielo abierto que documenta la vida rural de fines del siglo XIX y el impacto de los fenómenos naturales en las pequeñas comunidades. A pesar de su estado, todavía cuenta con un Museo Histórico y la Escuela N° 3 José Manuel Estrada que siguen en pie.

Cómo llegar a San Mauricio

El viaje a San Mauricio desde CABA es largo y la parte final del camino puede presentar dificultades, especialmente si hubo lluvias recientes, debido al estado de los caminos rurales.

El tiempo estimado de viaje en auto es alrededor de seis horas y media. Hay que dirigirse hacia el oeste de la provincia; se puede iniciar el recorrido tomando la Ruta Nacional 5 (RN5), o bien, la Ruta Nacional 7 (RN7) como vías principales.

La etapa final del trayecto se realiza necesariamente a través de la Ruta Provincial 70, que conduce directamente a la localidad. A tener en cuenta que es una zona de difícil acceso. Por esto, se recomienda hacerlo con un vehículo tipo 4x4.

