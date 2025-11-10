10 de noviembre de 2025 Inicio
Rincón italiano en Buenos Aires: dónde se encuentra "La Toscana" argentina y por qué se la llama así

Un rincón oculto, lleno de historia y tradición vecinal, que se convirtió en uno de los secretos mejor guardados de la ciudad porteña.

Rincón italiano en Buenos Aires: ¿dónde se encuentra La Toscana argentina y por qué se la llama así?

  • Se encuentra en Villa Santa Rita, uno de los barrios menos turísticos y más tranquilos de la ciudad.
  • Su calle empedrada y casas bajas de 1900 evocan a los pueblos italianos.
  • Los vecinos mantienen tradiciones colectivas y cuidan el pasaje para preservar su esencia.
  • Fue declarado sitio de interés turístico por su valor histórico y arquitectónico.

Rincón italiano en Buenos Aires: ¿dónde se encuentra "La Toscana" argentina y por qué se la llama así? Se trata de un paisaje urbano tan pintoresco que logra transportar a quien lo recorre a las callecitas de pueblos europeos.

Cada 8 de diciembre, los vecinos se reúnen para colocar un arbolito navideño comunitario, que decoran entre todos con luces y guirnaldas. También existe una biblioteca al paso donde cualquiera puede "llevar un libro y dejar otro", una iniciativa simple que impulsa el intercambio cultural y el sentido de hogar compartido. Asimismo, la belleza del pasaje no solo se mantiene por su arquitectura. También existe una fuerte identidad comunitaria. En 2011, los vecinos se organizaron para impedir la construcción de tres torres que hubieran cambiado de manera irreversible el perfil del lugar.

El pasaje lleva el nombre del marino inglés Guillermo Enrique Granville, quien luchó en la Guerra de la Independencia Argentina y en la Guerra del Brasil. Su labor fue tan reconocida que la Armada Argentina bautizó dos buques en su honor.

Pasaje porteño

Cómo es el pasaje de Buenos Aires que es conocido como "La Toscana" argentina

En el corazón de Villa Santa Rita, uno de los barrios más discretos de la Ciudad de Buenos Aires, existe un pasaje que sorprende a quienes lo descubren. Se trata del Pasaje Guillermo Enrique Granville, un rincón empedrado y rodeado de vegetación que muchos vecinos conocen como "La Toscana" argentina. Su atmósfera cálida, sus casas bajas de estilo antiguo y las enredaderas que trepan por las paredes evocan una escena que parece salida de una postal italiana.

Con solo 60 metros de largo, este pasaje peatonal se destaca por su camino empedrado, sus faroles antiguos y la presencia de árboles y plantas aromáticas como limoneros, higueras, jazmines y damas de noche. A ambos lados se levantan 14 casas bajas construidas a comienzos del siglo XX, muchas de ellas construidas por inmigrantes italianos.

También se conecta con otro pequeño pasaje empedrado del barrio, lo que refuerza la sensación de estar frente a un enclave secreto. Debido a su valor histórico y estético, fue declarado “sitio de interés turístico”. Las propiedades en esta zona son muy codiciadas. Las pocas que salen a la venta alcanzan valores cercanos a u$s 2035 por metro cuadrado.

Netflix cuenta con un amplio catálogo del género dramático. 
play

Drama puro: las mejores dos películas de Netflix para ver en estos días

Pertenece a la familia olfativa ámbar-vainilla para mujer.

Este es el perfume favorito de Rihanna: cuánto sale en Argentina

Wanda Nara no quiere ver a la China Suárez con sus hijas: presentó una cautelar contra Mauro Icardi

El Superclásico contó con la presencia de muchos famosos en La Bombonera.

Show de famosos en el Superclásico: Pampita, Laurita Fernández y Martín Bossi festejaron en La Bombonera

El hecho se produjo por la explosión de un auto.

Nueva Delhi: al menos ocho muertos por la explosión de un auto en una zona turística

La variedad y el equilibrio son las claves del efecto positivo.

Cuáles son las 3 bebidas que benefician la longevidad según un estudio

La Provincia de Buenos AIres busca endeudarse para sostener sus cuentas y aliviar la carga tributaria de las pymes

La Provincia defendió el proyecto de toma de deuda para sostener a los municipios y aliviar la carga tributaria de las pymes

El rumor tomó fuerza especialmente porque el artista venía de atravesar una ruptura mediática.

El cantante Beéle estaría en pareja con una modelo colombiana y es furor en las redes: quién es

Valentina Cervantes terminó con el misterio: se va de MasterChef Celebrity.

Valentina Cervantes confirmó su renuncia a MasterChef Celebrity: "Hablé con Enzo y..."

