Acaba de llegar a Netflix, pocos lo sabían y es una película que le gusta a muchas personas Es considerada un clásico y marcó a toda una generación con su mezcla de ciencia ficción y comedia. Ahora, tanto la producción original como sus secuelas están disponibles en la plataforma de streaming.







La trilogía completa de esta saga está en Netflix desde el 1 de noviembre.

Netflix renueva su catálogo todos los meses para incorporar los últimos estrenos y las producciones más esperadas. Pero en esta ocasión, aunque la noticia pasó algo desapercibida, también sumó una película que es la favorita de muchos suscriptores y fanáticos del cine, considerada un verdadero clásico.

Se trata de Volver al futuro, la comedia de ciencia ficción protagonizada por Michael J. Fox y Christopher Lloyd que se estrenó en 1985. Las tres películas de la saga se encuentran disponibles en Netflix desde el 1 de noviembre, marcando la primera vez en 40 años que la trilogía está completa en una misma plataforma de streaming.

La novedad coincide con el 40° aniversario de la trilogía y llega justo después del Día de Volver al Futuro, que se celebró el 21 de octubre con un reestreno en cines alrededor del mundo que, en algunas ciudades, incluyó funciones especiales, menús temáticos y una experiencia inmersiva.

Michael J. Fox y Christopher Lloyd interpretando a Marty McFly y el doctor Emmet Brown en la película "Volver al futuro" El elenco de Volver al futuro se reunirá este lunes de forma virtual Netflix: sinopsis de Volver al futuro En el año 1985, Marty McFly es un adolescente normal de 17 años que vive con su familia en Hill Valley, California. Además de ir a la escuela, tiene una amistad bastante particular con Doc Brown, un científico con increíbles ideas que inventa una máquina del tiempo en un auto DeLorean.

Durante una prueba, Marty viaja accidentalmente al año 1955. Allí, sin querer, interfiere en el que debía ser el primer encuentro entre sus padres adolescentes. Si quiere garantizar su existencia, tendrá que unirlos y hacer que se enamoren, mientras busca al Doc Brown de esa época para que lo ayude a volver al futuro.

Tráiler de Volver al futuro Embed - Volver al Futuro - Trailer subtitulado - Cine Cartelera Reparto de Volver al futuro Michael J. Fox como Marty McFly.

Christopher Lloyd como Emmett "Doc" Brown.

Lea Thompson como Lorraine Baines.

Crispin Glover como George McFly.

Thomas F. Wilson como Biff Tannen.