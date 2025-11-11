11 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Está a 90 minutos de Buenos Aires y es una playa ideal de río para el verano 2026

A orillas del Río de la Plata, este rincón bonaerense combina arena, sombra y calma, convirtiéndose en el nuevo favorito para descansar cerca de la ciudad.

Por
A solo 90 de Buenos Aires

A solo 90' de Buenos Aires, ofrece dos playas con estilos distintos.

Turismo Magdalena
  • Está a solo 90 minutos de la Ciudad de Buenos Aires y ofrece dos playas con diferentes estilos.
  • Su entorno natural y su tranquilidad la transforman en una opción económica para el verano 2026.
  • El pueblo creció como destino bonaerense turístico gracias a su cercanía con Magdalena y La Plata.
  • Una de sus playas es agreste, sin servicios, ideal para disfrutar del silencio y la naturaleza.

A menos de dos horas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Atalaya aparece como una joya escondida sobre las costas del Río de la Plata. Este pequeño pueblo costero combina el aire rural con la serenidad del agua, convirtiéndose en un destino ideal para quienes buscan descanso, naturaleza y un verano sin multitudes.

Su belleza agreste y el ambiente relajado la vuelven una de las playas más admiradas por los viajeros.
Te puede interesar:

Esta playa de Brasil combina tranquilidad, naturaleza y solo se puede llegar caminando: está cerca de San Pablo

El viaje hacia Atalaya comienza en La Plata y se interna entre caminos rurales bordeados de árboles y pastizales. En el trayecto, el paisaje anticipa lo que vendrá: un ambiente tranquilo, de ritmos pausados y conexión con lo natural. En los últimos años, el lugar creció como alternativa turística gracias al boca a boca y la cercanía con los grandes centros urbanos.

Con playas amplias, agua limpia y un entorno verde, Atalaya ofrece una experiencia distinta a las playas tradicionales del Atlántico. Es un punto ideal para disfrutar en familia, con amigos o en pareja, sin gastar demasiado ni alejarse de Buenos Aires.

Atalaya, escapadas
Atalaya, el balneario ribereño que se impone como la nueva joya del verano.

Atalaya, el balneario ribereño que se impone como la nueva joya del verano.

Dónde queda Atalaya

Atalaya está ubicada en el partido de Magdalena, a unos 20 kilómetros del centro urbano y a 90 minutos de la Ciudad de Buenos Aires. Se llega tras un recorrido que combina rutas asfaltadas y tramos cortos de camino de conchilla. A pesar de su cercanía con la capital, conserva la calma de un pueblo ribereño donde el tiempo parece detenerse.

Qué puedo hacer en Atalaya

El balneario cuenta con dos sectores bien diferenciados:

Atalaya, escapadas
  • Uno más concurrido, con caminos seguros, servicios básicos, fogones y proveeduría para turistas, ideal para pasar el día en familia o con amigos.
  • Otro más alejado, al que se accede por un breve sendero de tierra, donde reina el silencio y el paisaje agreste. Allí no hay paradores ni estructuras, solo arena, sombra y horizonte.

El plan es simple: llevar mate, reposera y disfrutar del sol y el agua. Muchos visitantes optan por actividades como caminatas, pesca o fotografía de paisajes naturales. Es un destino bonaerense ideal para quienes buscan una escapada económica y cercana, con el encanto de lo simple.

Cómo llegar a Atalaya

Desde la Ciudad de Buenos Aires, se debe tomar la Autopista Buenos Aires–La Plata (AU1), continuar por la Ruta Provincial 11 en dirección a Magdalena y, tras pasar por Ensenada y Punta Lara, seguir 20 kilómetros más hasta Atalaya. El acceso al primer balneario está bien señalizado, y desde allí se puede continuar unos metros por caminos internos hacia la playa más tranquila.

El trayecto completo demanda alrededor de hora y media en auto y permite disfrutar de un entorno natural sin alejarse demasiado de la ciudad.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Llama la atención el imponente Salto Teodoro Cuenca, una cascada de 12 metros con aguas cristalinas.

Turismo en Argentina: el pueblo con un paisaje verde exuberante que impacta

El Río Los Chorrillos es uno de sus principales atractivos. 

Viajar a Córdoba: el pueblito con ollas naturales que te va a volar la cabeza

Turismo: Punta del Este se prepara para una temporada récord en reservas de argentinos

Turismo: Punta del Este se prepara para una temporada récord en reservas de argentinos

Rincón italiano en Buenos Aires: ¿dónde se encuentra La Toscana argentina y por qué se la llama así?

Rincón italiano en Buenos Aires: dónde se encuentra "La Toscana" argentina y por qué se la llama así

La segundo etapa del torneoserá entre el 11 y 14 de noviembre. Se podrá votar vía web

Cuáles son las 32 atracciones bonaerenses que compiten para quedarse con el título mundial de Turismo

Én Córdoba hay una reserva natural destacada por su belleza.

Viajar a Córdoba: la reserva natural que ofrece un escenario imponente

Rating Cero

La pareja se filmó en las calles de Barcelona. 

Video: estaba por invitar a salir a una chica, pero apareció Lionel Messi y se volvió viral

La trilogía completa de esta saga está en Netflix desde el 1 de noviembre.
play

Acaba de llegar a Netflix, pocos lo sabían y es una película que le gusta a muchas personas

Rubio platino y látex: la publicación superó los 200.000 likes.

La impresionante transformación de Valentina Zenere: igual a Pamela Anderson

The White Lotus tendrá cuarta temporada tras los pedidos de la audiencia.

HBO Max prepara el estreno de The White Lotus: dónde estará situada y quién podría volver

Dua Lipa se fue de Argentina y dejó un guiño para River y Boca.

Dua Lipa se fue de Argentina y dejó un guiño para Boca y River: de qué se trata

Johnny Depp será declarado visitante ilustre y dará una clase magistral abierta en La Plata: cómo participar

Johnny Depp será declarado "visitante ilustre" y dará una clase magistral abierta en La Plata: cómo participar

últimas noticias

La historia detrás de uno de los criminales más temidos

Era un vecino ejemplar pero tras su fachada de payaso cometía crímenes horribles: cuál es la historia de John Wayne Gacy

Hace 11 minutos
En noviembre habrá varios feriados locales

Confirman que será feriado el martes 18 de noviembre: qué se conmemora y quiénes lo disfrutarán

Hace 23 minutos
Argentina es el segundo país latinoamericano que más efectivo utiliza.

Uso de efectivo: cómo se ubica Argentina en el ranking mundial

Hace 34 minutos
Claudio Contardi fue condenado a 19 años de prisión.

Se filtró la última foto en la cárcel de Claudio Contardi tras el juicio con Julieta Prandi

Hace 37 minutos
Scott Bessent confirmó que EEUU obtuvo ganancias por el swap con Argentina. 

Bessent blanqueó que Estados Unidos está "haciendo plata" gracias al swap con Argentina

Hace 48 minutos