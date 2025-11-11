Está a 90 minutos de Buenos Aires y es una playa ideal de río para el verano 2026

A orillas del Río de la Plata, este rincón bonaerense combina arena, sombra y calma, convirtiéndose en el nuevo favorito para descansar cerca de la ciudad.

A menos de dos horas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires , Atalaya aparece como una joya escondida sobre las costas del Río de la Plata . Este pequeño pueblo costero combina el aire rural con la serenidad del agua, convirtiéndose en un destino ideal para quienes buscan descanso, naturaleza y un verano sin multitudes .

El viaje hacia Atalaya comienza en La Plata y se interna entre caminos rurales bordeados de árboles y pastizales . En el trayecto, el paisaje anticipa lo que vendrá: un ambiente tranquilo, de ritmos pausados y conexión con lo natural. En los últimos años, el lugar creció como alternativa turística gracias al boca a boca y la cercanía con los grandes centros urbanos .

Con playas amplias, agua limpia y un entorno verde, Atalaya ofrece una experiencia distinta a las playas tradicionales del Atlántico. Es un punto ideal para disfrutar en familia, con amigos o en pareja, sin gastar demasiado ni alejarse de Buenos Aires .

Atalaya está ubicada en el partido de Magdalena , a unos 20 kilómetros del centro urbano y a 90 minutos de la Ciudad de Buenos Aires . Se llega tras un recorrido que combina rutas asfaltadas y tramos cortos de camino de conchilla. A pesar de su cercanía con la capital, conserva la calma de un pueblo ribereño donde el tiempo parece detenerse.

Atalaya, escapadas Turismo Magdalena

Uno más concurrido, con caminos seguros, servicios básicos, fogones y proveeduría para turistas, ideal para pasar el día en familia o con amigos.

Otro más alejado, al que se accede por un breve sendero de tierra, donde reina el silencio y el paisaje agreste. Allí no hay paradores ni estructuras, solo arena, sombra y horizonte.

El plan es simple: llevar mate, reposera y disfrutar del sol y el agua. Muchos visitantes optan por actividades como caminatas, pesca o fotografía de paisajes naturales. Es un destino bonaerense ideal para quienes buscan una escapada económica y cercana, con el encanto de lo simple.

Cómo llegar a Atalaya

Desde la Ciudad de Buenos Aires, se debe tomar la Autopista Buenos Aires–La Plata (AU1), continuar por la Ruta Provincial 11 en dirección a Magdalena y, tras pasar por Ensenada y Punta Lara, seguir 20 kilómetros más hasta Atalaya. El acceso al primer balneario está bien señalizado, y desde allí se puede continuar unos metros por caminos internos hacia la playa más tranquila.

El trayecto completo demanda alrededor de hora y media en auto y permite disfrutar de un entorno natural sin alejarse demasiado de la ciudad.