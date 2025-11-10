HBO Max prepara el estreno de The White Lotus: dónde estará situada y quién podría volver La exitosa serie tendrá cuarta temporada y hay mucha expectativa alrededor de los detalles. Cuándo se estrenará.







The White Lotus tendrá cuarta temporada tras los pedidos de la audiencia. HBO Max

La plataforma de streaming HBO Max prepara el estreno de la cuarta temporada de la serie The White Lotus, la cual llegará probablemente en el 2027 luego de su gran éxito en 2025 con la tercera entrega que tuvo muchas sorpresas y regresos.

Según informó el portal de noticias Variety, la cuarta temporada de The White Lotus será en París y la Riviera Francesa, por lo que la serie volverá a Europa luego de lo que fue la tercera entrega en Tailandia, país ubicado en Asia. Con respecto a la trama, explicaron que "probablemente se desarrollará principalmente en el sur de Francia, con una subtrama en París".

Al mismo tiempo, aún no hay hoteles confirmados para la cuarta temporada, que aún está en desarrollo y no comenzará a rodarse hasta el 2026, por lo que su estreno recién podría llegar en 2027. Además, es importante remarcar que HBO no renovó su acuerdo de marketing con la cadena hotelera Four Seasons, por lo que tomará un rumbo distinto.

the white lotus La muerte de la tercera temporada de The White Lotus fue sorpresiva. HBO Max Con este escenario, se especula con que la actriz canadiense Charlotte Le Bon (Chloé) volverá y será muy importante para la continuidad de la historia de Jennifer Coolidge (Tanya McQuoid). Ante esto, hay mucha expectativa por lo que será la nueva entrega de HBO Max y se deberá prestar mucha atención a las redes sociales.

