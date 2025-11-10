IR A
IR A

Dua Lipa se fue de Argentina y dejó un guiño para Boca y River: de qué se trata

La cantante británica le dijo adiós al país luego de sus shows en el Monumental y realizó una publicación en su feed sobre el Superclásico.

Dua Lipa se fue de Argentina y dejó un guiño para River y Boca.

Dua Lipa se fue de Argentina y dejó un guiño para River y Boca.

Instagram
El Superclásico contó con la presencia de muchos famosos en La Bombonera.
Te puede interesar:

Show de famosos en el Superclásico: Pampita, Laurita Fernández y Martín Bossi festejaron en La Bombonera

Luego de sus shows en el estadio Monumental de River Plate, por los cuales hizo dos respectivas publicaciones en Instagram, Dua Lipa decidió compartir otro posteo con más fotografías sobre sus días en Argentina. En este caso, hizo referencia a sus recitales en Chile con la frase "¡Energía al 110% esta semana! Nos vemos pronto Santiago", por lo que ya dejó el país para dirigirse a su próximo destino.

Tras su visita al estadio Alberto J. Armando de Boca Juniors, la cantante británica hizo una publicación con catorce fotos y videos, las cuales tuvieron como portada a la artista con su habitual buen estilo de moda en River. Detrás de esta apareció una de la británica junto a su hermana Rina en el palco de La Bombonera, donde ya se sabía que estaban con la camiseta de la Selección argentina para el Mundial 2026.

Dua Lipa River Boca
Dua Lipa tuvo una visita a Argentina atravesada por River y Boca.

Dua Lipa tuvo una visita a Argentina atravesada por River y Boca.

En tercer lugar apareció lo que comió en El Preferido de Palermo, restaurante que visitó luego del Superclásico y que fue su última gran aparición pública antes de irse de Argentina. Vale recordar que días antes había visitado otro lugar ubicado en Villa Crespo, lo que también generó la euforia de sus fanáticos por la chance de verla en persona.

Tras esto, Dua Lipa agregó una filmación viral desde otro palco de La Bombonera, en el cual se la puede ver con una sonrisa mientras se tomaba una fotografía con su vecino de ubicación. Por el lado de la quinta, sexta, séptima y octava, la cantante decidió mostrar un poco de sus días en Argentina, donde se destacaron sus visitas a museos.

La novena fotografía fue con el mismo fondo de la portada en River, aunque con una posición más frontal a la cámara. En la décima apareció otro video durante el Superclásico, en este caso de la hinchada de Boca mientras cantaban segundos antes del inicio del partido ante el Millonario.

Dua Lipa en Argentina comida museo
Dua Lipa buscó mostrar su día a día en Buenos Aires.

Dua Lipa buscó mostrar su día a día en Buenos Aires.

En cuanto a la undécima, agregó otra postal en un museo y la duodécima tuvo a sus padres Dukagjin y Anesa Lipa en La Bombonera. Cerca del final, la decimotercera tuvo postres en un restaurante que no aclaró y con la decimocuarta decidió cerrar de la misma forma que comenzó: con una foto más con el cartel de River detrás suyo.

Embed - DUA LIPA on Instagram: "energyyyyyyy on 110% this week!! -> nos vemos prontoooo Santiago "
View this post on Instagram

Dua Lipa, invitada de lujo en el Superclásico: así se la vio en La Bombonera

La artista británico-albanesa Dua Lipa fue una de las testigos estelares del Superclásico entre Boca y River en La Bombonera. Con la flamante camiseta de la Selección argentina, la cantante pop se hizo un tiempo en medio de la gira sudamericana para observar el partido más importante del fútbol argentino.

dua lipa boca river
Dua Lipa junto a su familia, presente en la cancha de Boca.

Dua Lipa junto a su familia, presente en la cancha de Boca.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El Changuito Zeballos, la figura del Superclásico.

Los mejores memes de la victoria de Boca ante River en el Superclásico

Dua Lipa junto a su familia, presente en la cancha de Boca.

Dua Lipa, invitada de lujo en el Superclásico entre Boca y River: así se la vio en La Bombonera con los colores de Argentina

Dua Lipa agotó localidades en sus dos presentaciones en el estadio Monumental.

Dua Lipa en Argentina: ¿Cuál fue el sorprendente tema del rock nacional que cantó en su último show?

Dua Lipa en su primer River 2025

Dua Lipa en River: el amor por sus fans argentinos en un recital deslumbrante

Dua Lipa se presentará en el Estadio Monumental el 7 y 8 de noviembre.

Dua Lipa fue a cenar a una parrilla en Villa Crespo: pidió mollejas y chinchulines

Dua Lipa volvió a Argentina para sus shows en River Plate.

Se confirmó la telonera de Dua Lipa y hay polémica: cuándo abren las puertas del estadio de River

últimas noticias

El hecho se produjo en Parque Patricios.

Parque Patricios: un hombre murió al advertir que robaron en la empresa donde trabajaba

Hace 11 minutos
Dua Lipa se fue de Argentina y dejó un guiño para River y Boca.

Dua Lipa se fue de Argentina y dejó un guiño para Boca y River: de qué se trata

Hace 11 minutos
Johnny Depp será declarado visitante ilustre y dará una clase magistral abierta en La Plata: cómo participar

Johnny Depp será declarado "visitante ilustre" y dará una clase magistral abierta en La Plata: cómo participar

Hace 32 minutos
play

Santilli se reunió con gobernadores para trazar "una agenda para avanzar en las reformas"

Hace 54 minutos
Darío Barassi no seguirá al frente de ¡Ahora caigo!﻿ y lo reemplazará un extranjero.

Darío Barassi no sigue en El Trece: quién lo reemplazará y con qué programa

Hace 1 hora