Dua Lipa se fue de Argentina y dejó un guiño para Boca y River: de qué se trata La cantante británica le dijo adiós al país luego de sus shows en el Monumental y realizó una publicación en su feed sobre el Superclásico.







Dua Lipa se fue de Argentina y dejó un guiño para River y Boca. Instagram

La cantante británica Dua Lipa se fue de Argentina y dejó un guiño para Boca Juniors y River Plate, algo que generó muchas preguntas en las últimas horas luego de que la artista haya posado con la camiseta de ambos equipos de fútbol.

Luego de sus shows en el estadio Monumental de River Plate, por los cuales hizo dos respectivas publicaciones en Instagram, Dua Lipa decidió compartir otro posteo con más fotografías sobre sus días en Argentina. En este caso, hizo referencia a sus recitales en Chile con la frase "¡Energía al 110% esta semana! Nos vemos pronto Santiago", por lo que ya dejó el país para dirigirse a su próximo destino.

Tras su visita al estadio Alberto J. Armando de Boca Juniors, la cantante británica hizo una publicación con catorce fotos y videos, las cuales tuvieron como portada a la artista con su habitual buen estilo de moda en River. Detrás de esta apareció una de la británica junto a su hermana Rina en el palco de La Bombonera, donde ya se sabía que estaban con la camiseta de la Selección argentina para el Mundial 2026.

Dua Lipa River Boca Dua Lipa tuvo una visita a Argentina atravesada por River y Boca. Instagram En tercer lugar apareció lo que comió en El Preferido de Palermo, restaurante que visitó luego del Superclásico y que fue su última gran aparición pública antes de irse de Argentina. Vale recordar que días antes había visitado otro lugar ubicado en Villa Crespo, lo que también generó la euforia de sus fanáticos por la chance de verla en persona.

Tras esto, Dua Lipa agregó una filmación viral desde otro palco de La Bombonera, en el cual se la puede ver con una sonrisa mientras se tomaba una fotografía con su vecino de ubicación. Por el lado de la quinta, sexta, séptima y octava, la cantante decidió mostrar un poco de sus días en Argentina, donde se destacaron sus visitas a museos.