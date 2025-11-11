Era un vecino ejemplar pero tras su fachada de payaso cometía crímenes horribles: cuál es la historia de John Wayne Gacy Durante años, este hombre logró mantener una doble vida que le permitió ocultar 30 cadáveres en su jardín bajo el disfraz de normalidad. Por







La historia detrás de uno de los criminales más temidos NETFLIX

John Wayne Gacy era visto como un empresario exitoso y payaso comunitario llamado “Pogo el Payaso”, conocido por su participación en eventos locales y vínculos políticos.

Detrás de esa imagen respetable, su casa escondía un olor extraño que más tarde revelaría un secreto macabro: cuerpos enterrados bajo el suelo.

La desaparición del joven Robert Piest llevó a la policía a investigar su vivienda, donde el hedor a descomposición confirmó las sospechas.

Arrestado el 21 de diciembre de 1978, Gacy confesó haber asesinado a decenas de víctimas, cuyos restos fueron hallados en su propiedad y en el río Des Plaines. A simple vista, era un hombre amable, involucrado en su comunidad y siempre dispuesto a ayudar. Sus vecinos lo describían como "un ciudadano ejemplar", alguien que organizaba eventos, colaboraba con instituciones y hasta se disfrazaba de payaso para animar fiestas infantiles. Sin embargo, detrás de esa sonrisa pintada y esa apariencia de bondad se escondía una de las mentes criminales más perturbadoras de la historia contemporánea.

La historia de John Wayne Gacy conmocionó a Estados Unidos y al mundo entero por la magnitud de los crímenes que se descubrieron tras su arresto. Su caso se convirtió en un símbolo de cómo el mal puede esconderse detrás de las apariencias más inofensivas.

Cómo fueron los crímenes de John Wayne Gacy, conocido como el payaso asesino John Wayne Gacy o "Pogo" GOOGLE John Wayne Gacy vivía en una modesta casa de ladrillos ubicada en el 8213 West Summerdale Avenue. Ante los ojos de sus vecinos, era un empresario próspero y un animador de fiestas infantiles que se hacía llamar “Pogo el Payaso”. Su activa participación en la comunidad (asistía a eventos políticos y mantenía vínculos con figuras destacadas, incluso con la primera dama Rosalynn Carter) reforzaba la imagen de un ciudadano ejemplar.

Sin embargo, bajo esa fachada respetable se ocultaba un secreto siniestro. El primer indicio fue un hedor persistente que emanaba desde el interior de la vivienda. Según CBS News, su hermana, Karen Kuzma, recordaba aquel olor “añejo y húmedo” como algo imposible de pasar por alto. Gacy lo atribuía a la tierra mojada, aunque años después reconocería ante su familia que debió haber cementado el piso para evitar ser descubierto.

La desaparición de Robert Piest, un joven de 15 años, fue el punto de quiebre. Tal como informó NBC, la policía comenzó a seguir de cerca a Gacy y algunos agentes incluso aceptaron sus invitaciones para ingresar en la casa. Uno de ellos, Bob Schultz, notó que el calor del sistema de calefacción dispersaba el olor a descomposición por todo el lugar. Ese detalle motivó una investigación más profunda que, con una orden judicial, permitió hallar restos humanos enterrados bajo el suelo.