Esta playa de Brasil combina tranquilidad, naturaleza y solo se puede llegar caminando: está cerca de San Pablo Ubicado en Ubatuba, es una joya natural a la que solo se accede caminando. Su entorno selvático y sus aguas claras la convierten en una escapada perfecta cerca de San Pablo. Por







Su belleza agreste y el ambiente relajado la vuelven una de las playas más admiradas por los viajeros. Vamos Fugir

En el litoral paulista existe una playa oculta que atrae a quienes buscan desconectarse del turismo masivo.

Praia do Félix, también conocida como Praia do Português, combina selva, arena blanca y mar transparente.

Solo se puede acceder a pie, atravesando un sendero rocoso que garantiza un entorno natural intacto.

Ideal para nadar, surfear o hacer snorkel, ofrece una experiencia de paz total sin servicios ni comercios. A pocas horas de San Pablo, una joya escondida de la costa brasileña sorprende por su belleza intacta y su acceso exclusivo a través de un sendero. Se trata de un rincón que invita a disfrutar del silencio, el aire puro y el contacto directo con la naturaleza, lejos de los circuitos turísticos tradicionales.

Praia do Félix, situada a solo 17 kilómetros de Ubatuba, llama la atención por su entorno paradisíaco donde el verde intenso de la vegetación se funde con el turquesa del mar. Su ubicación estratégica, entre montañas y selva, convierte este sitio en un destino ideal para quienes buscan playas tranquilas sin perder la sensación de aventura.

Este pequeño paraíso, también conocido como Praia do Português, se mantiene oculto entre formaciones rocosas que limitan el acceso y lo protegen del turismo masivo. Su belleza agreste y el ambiente relajado la vuelven una de las playas más admiradas por los viajeros que prefieren lugares naturales y poco explorados.

Praia do Félix Guia Cidade 360 Cuál es la playa oculta de Brasil a la que solo se puede llegar caminando Praia do Félix se encuentra dentro del municipio de Ubatuba, en el estado de San Pablo. Para llegar, es necesario realizar una caminata por un sendero que atraviesa un tramo de selva y rocas, lo que agrega un toque de aventura al recorrido. El trayecto debe hacerse con marea baja y sin exceso de carga, ya que el camino puede ser resbaladizo en algunos puntos.

La playa no cuenta con bares, restaurantes ni puestos comerciales, por lo que se recomienda llevar agua, alimentos y todo lo necesario para pasar el día. Esta falta de infraestructura, lejos de ser una desventaja, permite vivir una experiencia de desconexión total y contacto pleno con la naturaleza.

Praia do Félix Curiosidades de Ubatuba Sus aguas transparentes y el oleaje moderado la convierten en un lugar perfecto para nadar, practicar surf o disfrutar del snorkel entre peces y formaciones rocosas. Además, sus atardeceres y el ambiente tranquilo la transforman en un refugio ideal para parejas y fanáticos del turismo ecológico.