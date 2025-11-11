Video: estaba por invitar a salir a una chica, pero apareció Lionel Messi y se volvió viral Los jóvenes celebraban el amor con un ramo de flores en una cita nocturna en Barcelona, ciudad a la que el rosarino había viajado de sorpresa para visitar el estadio de Barcelona. Se cruzó por detrás y protagonizó el inesperado encuentro.







La pareja se filmó en las calles de Barcelona.

Una pareja protagonizó un inesperado encuentro con Lionel Messi y se volvió viral mientras filmaban un tierno video por las calles de Barcelona. El jugador de la Selección argentina, que había viajado de sorpresa a la ciudad para visitar el nuevo Camp Nou, se le apareció por detrás mientras se grababan junto a ramos de flores luego de que el joven le pidiera ser su novia.

“Le pides salir a tu pareja el 9/11 con un ramito violeta y aparece Messi para hacerlo inolvidable”, señalaron en la cuenta de Tik Tok donde compartieron el video, que rápidamente se hizo viral con miles de comentarios en redes sociales.

En el video puede observarse al joven entregándole flores a su pareja cuando Messi aparece paseando a pocos metros de distancia. La primera reacción de ambos fue de asombro y alegría, al no creer la casualidad de cruzarse con el rosarino durante la cita nocturna.

Revelaron quién fue el responsable de dejar pasar a Messi a la cancha de Barcelona Leo regresó al Camp Nou y recorrió las obras, que recién finalizarán en agosto de 2026. "Volví a un lugar que extraño con el alma y donde ustedes me hicieron sentir mil veces la persona más feliz del mundo", escribió el capitán de la Selección argentina.

Sin embargo, un palito para la dirigencia del club y las fotos sin dirigentes llamaron la atención de varios. La persona que dejó pasar a Lionel Messi fue un trabajador de la empresa a cargo de la remodelación.