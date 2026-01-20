Turismo en Salta: el pintoresco pueblo lleno de naturaleza y con casonas viejas

En el corazón del Valle de Lerma, a pocos kilómetros de la capital provincial, se encuentra un refugio natural perfecto para conocer durante el verano.

El norte argentino es una gran propuesta para vacacionar en el país y dejarte encantar por los paisajes que tiene para ofrecer. Salta “La Linda” cuenta con varios l ugares atractivos para conocer este verano 2026.

Por caso, Coronel Moldes es una localidad que ofrece una experiencia variada para el turismo que combina la adrenalina de los deportes náuticos con la paz de los paisajes tabacaleros . Con su clima privilegiado y su arquitectura de principios del siglo XX , es el punto de partida ideal para quienes buscan explorar la riqueza del noroeste argentino sin perder el contacto con el agua y la naturaleza.

Durante los meses de enero y febrero, el pueblo se llena de color con los festivales folclóricos y los corsos de carnaval. Además, la cercanía al agua lo convierte en el refugio perfecto para las tardes de calor, permitiendo disfrutar de la brisa del dique y la sombra de los algarrobos.

Se ubica en la zona central de la provincia de Salta, siendo una de las paradas obligadas en el camino hacia los Valles Calchaquíes. A aproximadamente 62 kilómetros de Salta capital , Moldes está rodeada de campos de cultivos de tabaco, olivos, alfalfa, maíz, y aromáticas, entre otras plantaciones.

Coronel Moldes cuenta con una amplia diversidad de flora y fauna característica del norte argentino. La Quebrada de los Cóndores es un ecosistema único para conocer idealmente durante la primera o el verano, y observar de cerca el vuelo de estas aves majestuosas.

Coronel Moldes, Salta (5) Visit Salta

A solo 15 minutos del pueblo se encuentra el Dique Cabra Corral, el segundo espejo de agua más grande de Argentina. Es el paraíso para la pesca, principalmente de pejerrey, y se pueden practicar deportes extremos y acuáticos como bungee, tirolesa, sky acuático, motos de agua, paseos en banano y más actividades del estilo.

Para quienes buscan disfrutar del agua, también pueden visitar el Parque acuático El Préstamo, un lugar perfecto para una tarde en familia o animarse a practicar rafting, kayak y canotaje en el Río Juramento. Allí, los más osados también pueden deslizarse en el Canopy más extenso de Sudamérica.

Otro paseo que se puede hacer cerca de la localidad es la visita al Museo del Tabaco o al Museo Arqueológico Santa Ana, donde se exhiben piezas correspondientes a distintas etapas históricas de la región, desde la época de los cazadores recolectores de diez mil años atrás. También se puede conocer la Iglesia de San Bernardo, desde donde se puede observar parte del pueblo desde las alturas.

Coronel Moldes, Salta (3) Visit Salta

Algo que no pasa desapercibido en este lugar son las construcciones de casonas que le dan un aspecto pintoresco y colorido. Sobre la misma ruta 68 se pueden ver algunas de las más antiguas de Salta, construidas en adobes gruesos y con galerías que reflejan el estilo colonial del pueblo.

Cómo llegar a Coronel Moldes

Se llega fácilmente desde la ciudad de Salta tomando la Ruta Nacional 68 hacia el sur (camino a Cafayate). El trayecto está totalmente asfaltado y atraviesa paisajes rurales encantadores, demorando cerca de una hora.

También existen servicios de transporte interurbano frecuentes que salen desde la Terminal de Salta o desde el centro de la ciudad. La opción más rápida para quienes viajan desde CABA, es tomar un vuelo hasta el Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes (SLA) en Salta.

En auto desde CABA, es un viaje largo, de alrededor de 20 horas de manejo, primero por la RN 9 (Autopista Buenos Aires - Rosario - Córdoba) hacia el norte atravesando Santiago del Estero y Tucumán. Finalmente, a través de rutas provinciales, conectás con la RN 68, que es la que te lleva directamente al centro de Coronel Moldes.