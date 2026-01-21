Está a dos horas de Buenos Aires y se destaca como una buena opción para unas mini vacaciones

Ubicado a 175 kilómetros de la Ciudad, esta localidad ofrece espacios verdes, tranquilidad y todas las comodidades para una escapada.

Los pueblos rurales son una parte importante de la identidad de la provincia de Buenos Aires. En el interior profundo del partido de 25 de Mayo aparece Norberto de la Riestra . Este pueblo, que nació y creció al ritmo del Ferrocarril Sud, es hoy una de las opciones más atractivas para quienes piensan en una escapada de fin de semana en este verano 2026 .

Para quienes buscan salir un rato del calor sofocante de la ciudad, Riestra ofrece noches frescas y tardes de siesta bajo la sombra. Con sus calles arboladas, sus fachadas antiguas bien conservadas y una tranquilidad que parece de otra época, este lugar se presenta como el refugio perfecto para bajar el ritmo por unos días.

Cercano al ingreso del pueblo hay varias opciones de alojamiento para quienes desean hacer una escapada de fin de semana y quedarse a vivenciar la tranquilidad de una auténtica noche en el campo bonaerense.

Norberto de la Riestra se encuentra en el norte del partido de 25 de Mayo , en una ubicación estratégica que conecta varias localidades rurales de la zona.

Desde Riestra se pueden visitar otras localidades cercanas como Pedernales o Ernestina , formando un circuito de "pueblos ferroviarios" muy pintoresco. Se encuentra a aproximadamente 175 kilómetros de CABA , a poco más de dos horas de viaje en auto.

Qué puedo hacer en Norberto de la Riestra

La Estación de tren sigue siendo el punto neurálgico y el lugar más fotografiado del pueblo. Su edificio histórico, con el andén y los viejos galpones, evoca la época de esplendor del ferrocarril.

Norberto Riestra

Las calles del pueblo, sombreadas por plátanos y paraísos, también mantienen su encanto de otra épica, y son ideales para un paseo tranquilo. Es común ver a los visitantes disfrutando de la plaza principal y los edificios públicos de estilo clásico. La Parroquia Santa Catalina de Siena también es un punto atractivo para simplemente conocer o asistir a una misa.

De este lugar no podés irte sin probar sus galletas de campo, facturas artesanales y, por supuesto, un buen asado en alguna de las parrillas locales. El pueblo también cuenta con una heladería artesanal perfecta para esas tardes de verano.

Cómo llegar a Norberto de la Riestra

La ruta más directa para ir en auto desde CABA es tomar la Autopista Ezeiza-Cañuelas y luego continuar por la Ruta Nacional 205 hasta el cruce con la Ruta Provincial 30. Desde allí, se sigue hacia el norte unos pocos kilómetros hasta el acceso al pueblo. El viaje dura alrededor de 2 horas y media.

Otra opción es viajar en colectivos de larga distancia; existen servicios diarios que salen desde la Terminal de Retiro o Liniers con destino a 25 de Mayo, con parada en Norberto de la Riestra.