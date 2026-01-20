Turismo en la Costa Atlántica: la impecable Carabela que podés visitar

Una réplica casi exacta de la nave de Colón se alza como ícono urbano, punto fotográfico y atractivo permanente junto al mar en Santa Teresita.

La presencia de la Carabela Santa María en la Costa Atlántica se consolidó como uno de los atractivos más reconocibles del paisaje urbano de Santa Teresita . Su imponente estructura de madera, que reproduce con un alto grado de fidelidad la nave original que cruzó el Atlántico, funciona como una referencia visual permanente para quienes recorren la costanera. Más allá de su valor estético, representa un punto de conexión simbólica con la historia de la navegación y los grandes viajes oceánicos.

La obra fue ideada y construida por Pino Di Lorenzo , quien impulsó este proyecto como una forma de enriquecer la identidad cultural del Partido de La Costa. Con el paso del tiempo, la Carabela se transformó en un verdadero ícono local , asociado a la memoria colectiva de generaciones de visitantes. Su permanencia se explica no solo por su impacto visual, sino también por la carga histórica que transmite a través de su diseño.

El atractivo de la embarcación no distingue horarios . Durante el día y la noche, la réplica se convierte en uno de los lugares preferidos para las fotografías de vacaciones. La combinación entre su silueta histórica y el entorno marítimo genera una postal que resume la esencia de la ciudad y la vuelve reconocible dentro del circuito turístico de la región.

La Carabela Santa María está ubicada sobre la Avenida Costanera, entre las calles 39 y 40 , en la localidad de Santa Teresita , frente al mar, integrándose de forma natural al recorrido costero y urbano. Este punto de la Costa Atlántica se encuentra aproximadamente a 346 km de Ciudad de Buenos Aires , un trayecto que suele demandar en auto alrededor de 3 h 37 min , lo que lo transforma en una opción accesible para una escapada desde la capital argentina.

La réplica que homenajea a Cristóbal Colón es la segunda más exacta del mundo, detrás de la ubicada en Barcelona.

La cercanía con la playa y la constante circulación de visitantes consolidan a la réplica como uno de los lugares más fotografiados de la zona. La estructura de madera, con el océano como fondo, crea una postal que sintetiza historia, patrimonio y naturaleza , reforzando su condición de ícono local dentro de la Costa Atlántica y punto ineludible dentro de los paseos típicos por Santa Teresita.

Qué puedo hacer en La Carabela Santa María

El principal valor de la Carabela Santa María radica en su función como espacio simbólico y cultural. La nave es un punto de encuentro para la fotografía del recuerdo, una práctica que se repite tanto de día como de noche. Su iluminación y su silueta recortada contra el cielo costero generan distintas atmósferas según el momento.

Además, permite una aproximación directa a la historia de la navegación. Al tratarse de una réplica 95 % exacta, su observación invita a dimensionar las características de las embarcaciones que protagonizaron los grandes viajes transatlánticos. Sus proporciones, materiales y estructura aportan una referencia concreta sobre la ingeniería naval de la época.

La experiencia se completa con la contemplación de los detalles constructivos. La nave mide 23 metros de largo, 8,50 metros de ancho y tiene una altura aproximada de 7 metros. Está realizada íntegramente en madera, con una estructura de quebracho y un revestimiento lateral de urunday, materiales nobles que refuerzan su valor artesanal y su autenticidad.

Cómo llegar a La Carabela Santa María

Desde la Ciudad de Buenos Aires, el acceso en auto se realiza principalmente por la Ruta 2 hasta Dolores y luego por la Ruta Provincial 63 hasta empalmar con la Ruta Provincial 11 en dirección a Santa Teresita. El recorrido es de aproximadamente 346 kilómetros y el tiempo estimado de viaje ronda entre 3 horas y media y 4 horas, según el tránsito. Una vez en la ciudad, se debe continuar hacia la zona costera hasta la Avenida Costanera, donde la carabela se encuentra entre las calles 39 y 40, frente al mar.

Carabela Santa María 3 La nave mide 23 metros de largo y está hecha íntegramente en madera de quebracho y urunday. lacosta.tur.ar

En micro, la opción más habitual es tomar un servicio desde la Terminal de Retiro con destino a Santa Teresita. Varias empresas de larga distancia cubren este trayecto, con una duración aproximada de entre 5 y 6 horas, dependiendo de paradas intermedias y condiciones del viaje. Al arribar a la terminal local, se puede llegar caminando si el alojamiento está cercano, en taxi o en remis hasta la Avenida Costanera. La ubicación frente al mar y su estructura visible facilitan la identificación rápida del lugar dentro del trazado urbano.